Aeon Tân An khánh thành tại Tây Ninh

Tây NinhAeon Tân An mang đến trải nghiệm mua sắm hiện đại, đa dạng và tiện nghi cho người dân Tây Ninh.

Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản vừa khánh thành trung tâm thương mại thứ 8 tại Việt Nam - Aeon Tân An vào ngày 4/10.

Nằm trên trục đường Hùng Vương, khu "trung tâm hành chính" của tỉnh Tây Ninh (mới), Aeon Tân An có vị trí giao thông thuận lợi khi liền kề Quốc lộ 1A và cách cao tốc TP HCM - Trung Lương khoảng 1 km. Nhờ kết nối với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và khu dân cư xung quanh, trung tâm mới được kỳ vọng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân địa phương và các vùng lân cận.

"AeonTân An hướng tới trở thành điểm đến nâng tầm phong cách sống hiện đại với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu của khách hàng với các sản phẩm chất lượng, giá cả phù hợp cùng trải nghiệm mua sắm hiện đại; đồng thời đóng góp vào sự thịnh vượng và hạnh phúc của cộng đồng", ông Tezuka Daisuke, thành viên Ban điều hành, Trưởng đại diện Tập đoàn Aeon tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc Aeon Việt Nam, chia sẻ.

Ông Tezuka Daisuke phát biểu trong lễ Khánh thành Trung tâm thương mại Aeon Tân An. Ảnh: Aeon Việt Nam

Đại diện doanh nghiệp cho biết trung tâm mới hứa hẹn mang đến một trải nghiệm mua sắm mới mẻ với khoảng 30 gian hàng, bao gồm: Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị, các cửa hàng thời trang, thể thao, nhà sách, quán cà phê, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim... trong một điểm đến, mang tới cho người tiêu dùng trải nghiệm mua sắm tiện lợi và thú vị.

Trong đó, ngành hàng thực phẩm mang đến nhiều lựa chọn phong phú tại các quầy chế biến sẵn và bánh tươi. Các sản phẩm tươi sống chất lượng cao do Aeon cung cấp cũng được người tiêu dùng tin tưởng và yêu thích. Ở khu vực thời trang và đồ dùng gia đình, thông qua các cửa hàng chuyên doanh và nhãn hàng riêng như Mycloset và Home Coordy, Aeon Tân An không chỉ mang đến sản phẩm đa dạng, chất lượng mà còn góp phần giới thiệu và nâng tầm phong cách sống của người dân địa phương.

Một điểm nhấn khác của Aeon Tân An là khu vực sản phẩm trẻ em, nơi không gian mua sắm được kết hợp hài hòa với khu vui chơi sáng tạo. Sự kết hợp này giúp trung tâm trở thành điểm đến hấp dẫn cho các gia đình trẻ, thu hút khách hàng ghé thăm thường xuyên, từ ngày thường đến cuối tuần.

Đại diện lãnh đạo TP HCM, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP HCM, Aeon Việt Nam thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm thương mại Aeon Tân An. Ảnh: Aeon Việt Nam

Lễ khánh thành diễn ra vào ngày 4/10, đánh dấu cột mốc quan trọng của Aeon Tân An sau khi đi vào hoạt động từ ngày 23/9. Chỉ trong 11 ngày, trung tâm đã đón hơn 250.000 lượt khách. Phần lớn khách tham quan là các gia đình trẻ, sinh viên địa phương và người dân đến từ các tỉnh lân cận như Đồng Tháp, Vĩnh Long.

(Nguồn: Aeon Việt Nam)