Aeon sắp mở loạt trung tâm thương mại, siêu thị mới

Aeon Việt Nam cho biết trong năm nay sẽ khai trương ba dự án mới, gồm Trung tâm thương mại Tân An và hai trung tâm bách hóa - siêu thị tại Hưng Yên, TP HCM.

Chia sẻ tại họp báo ra mắt trung tâm thương mại tại Tân An (Long An cũ), ông Tezuka Daisuke, CEO kiêm Trưởng đại diện AEON Việt Nam, cho rằng Việt Nam là thị trường năng động nhất khu vực, với tăng trưởng kinh tế ổn định trên 7% mỗi năm và có thể đạt mức 12% trong tương lai. Ông khẳng định nơi đây được tập đoàn xác định là thị trường trọng điểm toàn cầu, chỉ sau Nhật Bản, bên cạnh Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.

Để gia tăng hiện diện, từ nay đến cuối năm 2025, AEON sẽ đưa vào hoạt động ba dự án mới, gồm trung tâm thương mại Tân An sắp khai trương, hai trung tâm bách hóa tổng hợp - siêu thị tại Hưng Yên và TP HCM (Bình Dương cũ).

Doanh thu AEON Việt Nam năm nay dự kiến tăng khoảng 30% so với 2024, phản ánh sức mua ngày càng lớn.

Trung tâm thương mại AEON Tân An (Long An cũ) sắp đưa vào hoạt động từ 23/9. Ảnh: AEON Việt Nam

Đến nay, tập đoàn này đã đầu tư hơn 1,5 tỷ USD vào Việt Nam. Dù chưa công bố lộ trình chi tiết, AEON cho biết mục tiêu đến năm 2030 là nâng quy mô gấp ba lần hiện tại, thông qua việc mở thêm nhiều trung tâm thương mại, siêu thị và tăng vốn đầu tư. Đồng thời, tập đoàn cũng thúc đẩy chiến lược đưa hàng Việt ra thế giới, với hơn 3.000 sản phẩm nội địa đã có mặt tại hệ thống ở Nhật Bản.

Cùng với chiến lược của tập đoàn mẹ, AEON Mall Việt Nam - đơn vị phụ trách phát triển và vận hành trung tâm thương mại - cũng đạt kết quả tích cực. Năm tài chính 2024 (kết thúc 28/2/2025), doanh thu đạt 17,3 tỷ yên (khoảng 3.176 tỷ đồng), tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Việt Nam là thị trường lớn nhất của AEON Mall tại Đông Nam Á và đứng thứ hai toàn cầu, chỉ sau Trung Quốc.

Dù quy mô doanh thu ở Trung Quốc cao gấp gần bốn lần, lợi nhuận tại Việt Nam chỉ thấp hơn khoảng 10,7%, cho thấy biên lợi nhuận khả quan và sức hấp dẫn của thị trường bán lẻ này.

Thi Hà