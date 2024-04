Aeon Nguyễn Văn Linh khai trương

TP HCMAeon Nguyễn Văn Linh nằm tại tầng B1 của Crescent Mall, quận 7 với hai khu vực chính là trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị gần 2.000 m2; khu ẩm thực Delica 1.200 m2.

Đây là lần đầu mô hình trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị tinh gọn của Aeon Việt Nam ra mắt tại TP HCM, tiếp nối thành công của hai mô hình Aeon The Nine, Hà Nội năm 2022 và Aeon Bình Dương New City, năm 2023. Tại đây, người tiêu dùng vừa được đáp ứng nhu cầu gần và tiện, vừa được cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mua sắm tiêu chuẩn Aeon.

Đại diện AEON Nguyễn Văn Linh cắt băng khai trường vào ngày 4/4.

Khu ẩm thực Delica là điểm nhấn của Aeon Nguyễn Văn Linh với đa dạng sản phẩm, luôn có sẵn để khách hàng chủ động lựa chọn theo sở thích và tiết kiệm thời gian. Trong đó có khu vực Reward Kitchen lần đầu ra mắt, mang đến hương vị ẩm thực chuẩn nhà hàng, người tiêu dùng có thể nếm thử các món ăn trước khi quyết định mua.

Ngoài ra, khách hàng có thể thưởng thức các món ăn đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau hoặc những set thức ăn, combo có sẵn cho gia đình và bạn bè. Đặc biệt, dịch vụ giao hàng nhanh các ứng dụng như ShopeeFood và GrabFood cũng có mặt tại đây để hỗ trợ việc mua sắm cho người tiêu dùng ở xa.

Mô hình Reward Kitchen lần đầu có mặt tại khu ẩm thực của Aeon Nguyễn Văn Linh.

Khu siêu thị đáp ứng nhu cầu lớn của cư dân, gia đình trẻ tại quận 7 với các sản phẩm OCOP từ nhiều địa phương và đạt tiêu chuẩn Aeon, thực phẩm chế biến sẵn (RTE - Ready to eat), sản phẩm đã qua sơ chế để sẵn sàng chế biến (RTC - Ready to cook), các mặt hàng đông lạnh, đóng gói sẵn giúp khách hàng tiết kiệm thời gian. Ngoài ra, Aeon Nguyễn Văn Linh còn mang đến những mặt hàng từ nhãn hàng riêng của Aeon, đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn Nhật Bản như Topvalu, đồ gia dụng từ Hóme Cóordy...

Đa dạng các sản phẩm từ Topvalu - Nhãn hàng riêng của Aeon.

Bên cạnh đó là các sản phẩm thiết yếu từ thiên nhiên cho mẹ và bé; sữa công thức dinh dưỡng dành cho trẻ em với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng; sản phẩm ăn dặm như các loại bánh, bột ăn dặm, nước ép, rong biển, ruốc, mỳ, nui, gia vị các loại, các sản phẩm vệ sinh và chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

Bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số, Aeon Nguyễn Văn Linh mang đến nhiều dịch vụ, tiện ích hiện đại như máy chọn món tự động, quầy thanh toán nhanh, dịch vụ giao hàng nhanh và giao hàng trong khung giờ mong muốn chỉ trong một tiếng khi đặt hàng qua Aeon Eshop.

Máy chọn món tự động tại khu ẩm thực Delica của Aeon Nguyễn Văn Linh giúp khách hàng đặt món nhanh và thuận tiện.

Tiếp nối thành công của mô hình trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị tinh gọn Aeon Nguyễn Văn Linh, cuối năm nay, Aeon dự kiến mở trung tâm mua sắm Aeon Huế, hướng đến mở rộng chuỗi mô hình tinh gọn này tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Trong bối cảnh lạm phát khiến người tiêu dùng dần thắt chặt chi tiêu đồng thời gây ra nhiều biến động đến nền kinh tế, Tập đoàn Aeon vẫn xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm thứ hai chỉ sau Nhật Bản. Một trong những chiến lược trọng tâm của tập đoàn là đẩy mạnh lĩnh vực bán lẻ tổng hợp và phát triển đa dạng mô hình kinh doanh, trong đó có mô hình trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị tinh gọn.

Đại diện lãnh đạo của Aeon cho biết, năm 2024, Aeon Việt Nam có kế hoạch mở mới đa dạng các điểm mua sắm với nhiều mô hình và quy mô khác nhau. "Không chỉ nằm trong các trung tâm mua sắm của Aeon, chúng tôi đồng thời mở rộng và phát triển thêm tại các trung tâm thương mại của các đối tác khác", vị đại diện nói. Về diện tích, mặc dù khác nhau nhưng tất cả các điểm bán lẻ của Aeon Việt Nam đều đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng từ thực phẩm, gia dụng, mẹ và bé, thời trang...

(Nguồn và ảnh: Aeon Việt Nam)