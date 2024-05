Aeon mở trung tâm thương mại đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long

Long AnTrung tâm thương mại Aeon Tân An quy mô gần 30.000 m2, dự kiến vận hành cuối năm 2025, sẽ là điểm mua sắm cho người dân địa phương và các tỉnh lân cận.

Ngày 18/6, Công ty TNHH Aeon Việt Nam (Aeon Việt Nam) tổ chức lễ khởi công dự án Trung tâm thương mại Aeon Tân An. Trung tâm thương mại nằm tại phường 6, TP Tân An, khu vực "hành chính mới" của tỉnh Long An, trên tuyến đường huyết mạch Hùng Vương kết nối trung tâm, tiếp giáp Quốc lộ 1A và cách đường cao tốc TP HCM - Trung Lương chỉ khoảng 1 km, thuận tiện giao thông đi lại. Nhờ lợi thế này, Aeon Tân An hướng đến mục tiêu phục vụ không chỉ người dân Long An mà còn từ nhiều khu vực và tỉnh thành lân cận.

Tổng diện tích sàn ước tính gần 30.000 m2, bãi giữ xe với sức chứa gần 250 xe hơi và hơn 700 xe máy, được thiết kế theo ý tưởng Daily Community Park (tạm dịch: "công viên cộng đồng hằng ngày"). Người dân tới đây sẽ không chỉ được trải nghiệm tiện ích mua sắm hiện đại, sản phẩm dịch vụ đa dạng và chất lượng, tận hưởng phong cách sống mới mà còn được hòa mình vào không gian gần gũi thiên nhiên, thân thiện môi trường.

Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến tạo ra gần 600 cơ hội việc làm cho cộng đồng địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của Long An. Việc mở trung tâm thương mại ở mỗi khu vực cũng là cơ hội để tiếp cận với những đặc sản địa phương.

Tại sự kiện, ông Furusawa Yasuyuki, thành viên Ban giám đốc điều hành của Tập đoàn Aeon, phụ trách thị trường Việt Nam, kiêm Tổng giám đốc Aeon Việt Nam, cho biết Trung tâm thương mại Aeon Tân An đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược tăng tốc mở rộng của đơn vị tại Việt Nam. Đây là trung tâm thương mại thứ 8 tại Việt Nam của Tập đoàn Aeon và là Aeon Mall đầu tiên ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2025.

"Long An có nguồn nông sản phong phú và Trung tâm thương mại Aeon Tân An được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm tiêu thụ, kết nối và góp phần đưa nông sản địa phương xuất khẩu ra thị trường nước ngoài", ông chia sẻ.

Ông Furusawa Yasuyuki, Thành viên Ban giám đốc điều hành của Tập đoàn AEON, phụ trách thị trường Việt Nam, kiêm Tổng giám đốc Aeon Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ khởi công. Ảnh: Aeon Việt Nam

Aeon xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm thứ hai, bên cạnh Nhật Bản, để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư và đồng hành phát triển cùng xã hội Việt Nam. Do đó, trung tâm thương mại mới là sự hiện thực hóa chiến lược tăng tốc mở rộng khu vực đầu tư phát triển của tập đoàn.

Theo đại diện doanh nghiệp, thông qua mỗi trung tâm thương mại Aeon được khai trương, Aeon Việt Nam không chỉ theo đuổi sứ mệnh của nhà bán lẻ là cung ứng sản phẩm, dịch vụ chất lượng, nâng tầm phong cách sống của khách hàng địa phương mà còn hướng đến xây dựng hệ sinh thái tạo ra nhiều giá trị cho các nhà cung cấp, các nhà sản xuất địa phương... Từ đó, doanh nghiệp chung tay đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng địa phương, kiến tạo cuộc sống bền vững và thịnh vượng chung của các bên tại những nơi Aeon hiện diện.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trung tâm thương mại Aeon Tân An. Ảnh: Aeon Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Út, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, nhận định Aeon Tân An là một trong những dự án có số vốn đầu tư lớn tại địa phương hiện nay. Với mục tiêu xây dựng một trung tâm thương mại hiện đại bao gồm các tiện ích: khu mua sắm, khu ẩm thực, khu vui chơi, giải trí... nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến, nơi người dân, du khách được trải nghiệm phong cách sống mới và được hòa mình vào không gian gần gũi thiên nhiên, thân thiện môi trường. Khi dự án đi vào hoạt động, kỳ vọng sẽ góp phần phát triển ngành thương mại, dịch vụ của tỉnh nhà, nhất là việc tạo nhiều cơ hội việc làm cho người lao động địa phương, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực địa phương.

Ông Ono Masuo, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP HCM, chia sẻ hơn 10 năm qua thông qua việc cung cấp những sản phẩm Nhật Bản, Trung tâm thương mại Aeon góp phần làm cho sự hiện diện của xứ phù tang trở nên gần gũi hơn đối với người dân Việt Nam trên khắp cả nước. Ông hy vọng Aeon Tân An sẽ trở thành một địa điểm giúp người dân Việt Nam có thể cảm nhận Nhật Bản gần gũi hơn.

Tại buổi lễ khởi công, Aeon Việt Nam trao tặng TP Tân An 200 cây xanh, hưởng ứng lễ phát động "Trồng cây nhớ Bác" và hoạt động ngày "Môi trường thế giới" với chủ đề "Đánh bại ô nhiễm nhựa" của thành phố. Qua đó, doanh nghiệp mong muốn được đồng hành cùng khách hàng và cộng đồng dân cư địa phương Tân An, chung tay vì một Việt Nam phát triển bền vững.

Ông Furusawa Yasuyuki đại diện Aeon Việt Nam trao tặng TP Tân An 200 cây xanh. Ảnh: Aeon Việt Nam

Với trụ cột bền vững về môi trường, mục tiêu chủ chốt của Aeon Việt Nam là giảm thiểu tác động từ hoạt động kinh doanh tới môi trường theo mô hình kinh tế tuần hoàn và góp phần bảo tồn đa dạng sinh học địa phương thông qua nhiều sáng kiến đa dạng. Điển hình, sự kiện ngày hội trồng cây "Cánh rừng quê hương Aeon" là một hoạt động truyền thống của doanh nghiệp.

Trong vai trò một nhà bán lẻ, Aeon Việt Nam liên tục triển khai đa dạng sáng kiến hỗ trợ và chung tay cùng khách hàng thúc đẩy thói quen tiêu dùng bền vững, nhằm giảm thiểu tối đa những tác động từ hoạt động kinh doanh bán lẻ lên môi trường. Tiêu biểu là "Dự án tiêu dùng xanh tiêu biểu - Dự án giảm thiểu rác thải nhựa dùng một lần" với mục tiêu giảm thiểu lượng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần tại hệ thống kinh doanh của nhà bán lẻ này. Doanh nghiệp còn tổ chức các ngày tổng vệ sinh định kỳ cùng cộng đồng địa phương cũng như các hoạt động từ thiện phối hợp cùng cơ quan nhà nước địa phương để nâng đỡ các cộng đồng dễ tổn thương tại những nơi trung tâm thương mại này hiện diện.

Như Ý