Aeon mở siêu thị đầu tiên tại Hưng Yên

Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị Aeon Văn Giang khai trương ngày 2/10, đặt tại Vincom Mega Mall Ocean City, tổng diện tích hơn 7.550 m2, đánh dấu cơ sở thứ 11 tại Việt Nam.

Aeon Văn Giang được đặt tại tầng một và hai Vincom Mega Mall Ocean City (Hưng Yên). Trung tâm này là cửa hàng đầu tiên của Aeon khai trương trong một tòa thương mại Vingroup, với vai trò khách thuê chủ chốt.

Aeon Văn Giang, Hưng Yên dự kiến khai trương ngày 2/10. Ảnh: Aeon

Siêu thị Aeon đầu tiên tại Hưng Yên được định vị là "điểm đến tất cả trong một", hướng tới phục vụ gia đình trẻ, khách du lịch và người lao động tại các khu công nghiệp lân cận. Tầng một gồm khu siêu thị và ẩm thực Aeon Delica, cung cấp thực phẩm an toàn, hàng nhập khẩu, các món chế biến sẵn. Tầng hai bày bán thời trang, giày dép, túi xách, phụ kiện, đồ gia dụng cùng hệ thống cửa hàng chuyên doanh.

Quầy rau xanh trong khu ẩm thực tầng một. Ảnh: Aeon

Theo đại diện tập đoàn, việc ra mắt Aeon Văn Giang được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế - thương mại Hưng Yên, góp phần nâng cao trải nghiệm sống của người dân khu vực phía Đông Hà Nội. Trước đó, ngày 23/9, đơn vị đã đưa vào vận hành trung tâm thương mại Aeon Tân An, tỉnh Tây Ninh. Trong giai đoạn tới, thương hiệu này sẽ tập trung mở rộng tại ba khu vực chính: Đồng bằng sông Hồng, miền Trung và Đồng bằng Sông Cửu Long.

Tầng hai đa dạng sản phẩm thời trang và gia dụng. Ảnh: Aeon

Đại diện Aeon đánh giá, Việt Nam hiện được là một trong những thị trường bán lẻ năng động nhất khu vực, với cơ cấu dân số trẻ và nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Song, kênh bán lẻ hiện đại mới chiếm khoảng 12-15% tổng thị trường, cho thấy dư địa phát triển lớn. Người tiêu dùng cũng ngày càng quan tâm đến sự tiện lợi, chất lượng và an toàn thực phẩm. Những yếu tố này tạo cơ hội để các mô hình bán lẻ như Aeon mở rộng.

Trên nền tảng đó, đơn vị xác định Việt Nam là thị trường chiến lược hàng đầu bên cạnh Nhật Bản, kiên định với triết lý "góp phần vào hạnh phúc của người dân trong cuộc sống hàng ngày". Doanh nghiệp đặt mục tiêu mở rộng đa dạng mô hình, không chỉ ở đô thị lớn mà sẽ vươn tới các địa phương tiềm năng, đưa sản phẩm và dịch vụ đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước.

Hiện tập đoàn vận hành 8 trung tâm mua sắm, 15 trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị (gồm cả mô hình tinh gọn), 45 siêu thị vừa và nhỏ, 182 cửa hàng tiện lợi, 29 cửa hàng chuyên doanh. Trong đó, ba cửa hàng mới dự kiến sẽ khai trương trước cuối năm 2025. Nhờ triển khai chiến lược kinh doanh đa định dạng, Aeon duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 30% mỗi năm.

Minh Ngọc