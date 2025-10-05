Aeon mở rộng hệ thống siêu thị, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt

Hưng YênCông ty TNHH Aeon Việt Nam khai trương trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị Aeon Văn Giang tại Vincom Mega Mall Ocean City, phân phối nhiều sản phẩm Việt Nam, ngày 2/10.

Đây là trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị thứ 11 tại Việt Nam của tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản. Aeon Văn Giang tọa lạc tại tầng 1 và tầng 2, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Ocean City, xã Nghĩa Trụ, hướng đến các gia đình trẻ và cộng đồng dân cư năng động phía đông Hà Nội.

Khu vực thực phẩm tươi sống tại Aeon Văn Giang. Ảnh: Aeon Việt Nam

Ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban điều hành Tập đoàn Aeon, Trưởng đại diện Aeon tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc Aeon Việt Nam cho biết, Aeon Văn Giang là cửa hàng đầu tiên của doanh nghiệp tại Hưng Yên, một tỉnh vệ tinh quan trọng của đồng bằng sông Hồng. Đây cũng là cửa hàng đầu tiên của doanh nghiệp tọa lạc trong một trung tâm thương mại của Tập đoàn Vingroup. "Aeon Văn Giang sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng tại địa phương", ông Tezuka Daisuke nói.

Theo đó, khu vực siêu thị (nằm ở tầng 1) mang đến đa dạng các sản phẩm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thiết yếu của khách hàng, đặc biệt là các sản phẩm do Việt Nam sản xuất như thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, thực phẩm đông lạnh và nhu yếu phẩm cho gia đình. Các giải pháp tiện lợi như thực phẩm sơ chế và thực phẩm chế biến sẵn đều được đảm bảo về tiêu chuẩn chất lượng.

Khu ẩm thực tự chọn Aeon Delica và quầy bánh ngọt bày bán các sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn đặc trưng của thương hiệu, với nguồn nguyên liệu địa phương và cả nhập khẩu. Doanh nghiệp cam kết mọi sản phẩm đều được chế biến theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng với mức giá hợp lý.

Khu vực thực phẩm chế biến sẵn Aeon Delica tại Văn Giang. Ảnh: Aeon Việt Nam

Các cửa hàng chuyên doanh đặt tại tầng 2 góp phần xây dựng mô hình mua sắm một điểm đến với nhiều sản phẩm thiết yếu theo xu hướng. Một số thương hiệu nổi bật trong nhóm hàng thời trang, chăm sóc gia đình, sản phẩm cho mẹ và bé, đồ gia dụng của Aeon như Hóme Cóordy, Glam Beautique và Mycloset đều hội tụ tại đây.

Hóme Cóordy - một cửa hàng chuyên doanh tại Aeon Văn Giang. Ảnh: Aeon Việt Nam

Bên cạnh mua sắm trực tiếp tại đây, khách hàng còn có thể trải nghiệm mua sắm tiện lợi qua đa kênh như: điện thoại hoặc trên nền tảng thương mại điện tử Aeon Eshop của Aeon Việt Nam, với hơn 25.000 sản phẩm đa dạng, từ nhu yếu phẩm hàng ngày đến đồ gia dụng và được giao hàng tận nhà.

Aeon Văn Giang cũng nâng tầm trải nghiệm mua sắm với các dịch vụ và tiện ích như máy chọn món tự động, quầy thanh toán nhanh, tủ giữ đồ thông minh, máy làm đá khô bảo quản thực phẩm, cùng các ưu đãi với thẻ thành viên Waon Point, Kids Club và dịch vụ hoàn thuế VAT cho khách du lịch.

Khu vực hàng tiêu dùng mang thương hiệu TopValu - một nhãn hàng của riêng Aeon tại Aeon Văn Giang. Ảnh: Aeon Việt Nam

Tập đoàn Aeon được thành lập vào năm 1758, chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng ở Nhật Bản và nhiều quốc gia châu Á khác. Tập đoàn này bắt đầu tìm hiểu thị trường Việt Nam từ 2009, sau đó thành lập Công ty TNHH Aeon Việt Nam vào 2011, hiện sở hữu tổng cộng 12 trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị hoạt động tại Hà Nội, TP HCM, Huế, Hải Phòng, Hưng Yên, Tây Ninh.

Hôm 4/10, trung tâm thương mại Aeon Tân An (Tây Ninh) cũng khai trương với tổng diện tích khoảng 27.000 m2 với khoảng 30 cửa hàng cùng 1.000 nhân viên phục vụ. Aeon Tân An cũng là trung tâm thương mại đầu tiên của doanh nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long, thể hiện cam kết đầu tư lâu dài tại thị trường Việt Nam.

Với việc liên tiếp khai trương các địa điểm kinh doanh mới, Aeon Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối tiêu thụ hàng hóa Việt Nam. Đại diện công ty cho biết, với triết lý "Cùng tồn tại, cùng phát triển", Aeon luôn coi các nhà cung cấp địa phương là đối tác chiến lược, đồng hành chặt chẽ trong quá trình phát triển kinh doanh. Tập đoàn góp phần nâng cao năng lực sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp Việt thông qua các chương trình đào tạo, tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật. Đây cũng là cách tập đoàn hiện thực hóa cam kết trách nhiệm xã hội, hướng đến phát triển bền vững cho cộng đồng và nền kinh tế địa phương.

Hoàng Anh