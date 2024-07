Aeon Mall 'xanh hóa' trung tâm thương mại

Yếu tố xanh và cân bằng được Aeon Mall chú trọng từ khâu vận hành của tập đoàn, mở rộng đến cải tiến trung tâm thương mại cũ, thiết kế thêm với trung tâm thương mại mới.

"Điều này giúp các trung tâm thương mại của Aeon Mall góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát thải, đồng thời mang tới nhiều công năng để tối ưu hoạt động kinh doanh, phục vụ khách hàng", đại diện công ty chia sẻ.

Khuôn viên xanh tại một trung tâm thương mại của Aeon Mall. Ảnh: AeonMall Việt Nam

Theo EDGE, kinh doanh "xanh" xuất phát ngay từ khâu xây dựng trung tâm thương mại. Cụ thể, khi được thiết kế để hoạt động tốt ngay từ đầu, các tòa nhà sẽ tiêu thụ ít năng lượng hơn, chi phí vận hành thấp hơn. Giá trị này cũng sẽ quay lại phục vụ trực tiếp khách hàng khi họ tới trải nghiệm tại cơ sở có hạ tầng, giúp bảo vệ sức khỏe, giảm phát thải, bảo vệ môi trường. Công trình xanh cũng được chứng minh giúp doanh nghiệp tăng doanh thu, thu hút và giữ chân khách hàng. Các tòa nhà trung tâm thương mại xanh mang lại doanh thu cho khách thuê hơn tới 8% với tỷ lệ lấp đầy cao hơn tới 23% .

Với dự án trung tâm thương mại Aeon Mall Huế sắp khai trương, ngay từ khâu thiết kế và xây dựng, dự án này đã đạt hai chứng nhận xanh, bao gồm: hệ thống tiêu chí công trình xanh đầu tiên được phát triển dành riêng cho thị trường xây dựng tại Việt Nam Lotus Gold (theo tiêu chuẩn đánh giá công trình mới, phiên bản 3); và Hệ thống chứng nhận công trình xanh EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) thuộc Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC), một thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới. Đây cũng là dự án trung tâm thương mại đầu tiên tại Việt Nam nhận được chứng nhận EDGE.

EDGE là một hệ thống đánh giá công trình sử dụng tài nguyên hiệu quả, giúp tiết kiệm năng lượng, nước và năng lượng dùng để sản xuất vật liệu xây dựng công trình, qua đó giúp giảm phát thải khí nhà kính. Để đạt chứng nhận EDGE, các dự án cần đảm bảo giảm tiêu thụ ít nhất 20% mức năng lượng, nước và năng lượng hàm chứa trong vật liệu so với với công trình thông thường.

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn AeonMall Việt Nam cho biết, Aeon Mall Huế là sự tiếp nối tầm nhìn kinh doanh và xây dựng bền vững của tập đoàn, hướng đến mục tiêu phát triển lối sống xanh trong mọi mặt.

Dự án gồm 4 tầng và một hầm, các không gian mở lớn, hệ thống điều hòa không khí hiệu suất cao, với các công nghệ thân thiện môi trường. Lớp vỏ công trình sử dụng hệ thống kính và vật liệu có khả năng cách nhiệt. "Vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, điện được lựa chọn dựa theo tiêu chuẩn cao và thân thiện môi trường giúp tiết kiệm năng lượng tới 35%, tiết kiệm nước 30%, giảm 31% năng lượng hàm chứa của vật liệu, qua đó cắt giảm phát thải khoảng 4.506 tấn CO2 một năm khi đi vào vận hành", người đại diện nhận định.

Chia sẻ thêm về việc Aeon Mall Huế đạt chứng chỉ EDGE, bà Trang Bùi, Tổng giám đốc Cushman & Wakefield nhận định: "Đây là khởi đầu của một cam kết bền vững lâu dài cho lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam".

Cũng theo bà Trang, tòa nhà thương mại thân thiện với môi trường thường được khách thuê và người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn, các công trình này cũng có khả năng phục hồi tốt hơn trước bất kỳ sự suy thoái nào của thị trường.

Tại Nhật Bản, vào tháng 2/2014, Aeon Mall Toin (tỉnh Mie) trở thành trung tâm thương mại đầu tiên đạt được chứng chỉ ABINC (Association for Business Innovation in harmony with Nature and Community) dành cho khu đô thị và trung tâm thương mại, đánh dấu sự công nhận của tổ chức uy tín dành cho các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học của tập đoàn.

Sau 10 năm, tính đến hiện tại, Aeon Mall sở hữu 9 trung tâm thương mại được trao chứng chỉ ABINC trên toàn Nhật Bản, ghi nhận các sáng kiến tạo ra các khu vực xanh thân thiện với đa dạng sinh học. Aeon Mall hướng tới đạt được chứng nhận ABINC cho tất cả trung tâm thương mại tại Nhật Bản vào năm 2030.

Tại Việt Nam, ngoài Aeon Mall Huế, các trung tâm thương mại khác của AeonMall Việt Nam cũng liên tiếp nhận được giải thưởng "Hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng" qua các năm và tích cực tham gia tiến trình "chuyển đổi xanh" với nhiều giải pháp thiết thực.

Hệ thống pin năng lượng mặt trời lắp đặt tại Aeon Mall Bình Tân. Ảnh: AeonMall Việt Nam

Trong năm 2023, hệ thống pin mặt trời lắp đặt tại Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân sản xuất được 547.789 kWh điện, tương đương giảm phát thải hơn 440 tấn CO2. Năm 2024, Aeon Mall Tân Phú Celadon lắp đặt 1.436 tấm pin năng lượng mặt trời trên mái và 758 tấm tại bãi đỗ xe, với tổng công suất 1.206 kWp. Ngoài ra, Aeon Mall Bình Dương Canary cũng đóng góp vào tiến trình giảm thiểu phát thải của tập đoàn với dự án cải tạo hệ thống điều hòa ở khu vực Foodcourt, dự kiến giảm 63,9 MWh một năm, tương đương giảm phát thải hơn 54 tấn CO2.

Thế Đan