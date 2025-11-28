Aeon Mall Bình Tân đổi mới với 24 thương hiệu và thẻ Waon Point

Aeon Mall Bình Tân vừa hoàn tất nâng cấp quy mô lớn để chào đón 24 thương hiệu mới và giới thiệu thẻ tích điểm Waon Point, nâng cao trải nghiệm cho người tiêu dùng.

Sự đổi mới trải dài trên mọi tầng của trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Tân, tạo nên hành trình mua sắm liền mạch và định hình phong cách sống hiện đại. Đặc biệt, danh sách 24 cửa hàng mới ghi nhận sự xuất hiện của 8 thương hiệu lần đầu tiên có mặt trong hệ thống Aeon Mall ở Việt Nam gồm: Xiaomi, Icon Denim, Rập, Gigo Cafe, Mắt kính Jins, Photo Objet, Bo Bar và Go Hobby & Gashapon Bandai.

Toàn cảnh Aeon Mall Bình Tân rực rỡ về đêm sau đợt nâng cấp và thay đổi diện mạo quy mô lớn. Ảnh: Aeon Việt Nam

Tại tầng trệt, không gian mua sắm quy tụ các thương hiệu quốc tế nổi bật như: Dyson, Pedro, Bath & Body Works. Thương hiệu công nghệ Xiaomi chính thức gia nhập, đánh dấu lần đầu tiên có mặt trong hệ thống Aeon Mall.

Tầng một là khu vực có sự thay đổi mạnh mẽ nhất, tập trung vào thương hiệu thời trang trong nước và quốc tế như: Icon Denim, Rập, Aristino, IVY moda, Hoàng Phúc, Xtep... và Ninomaxx. Cửa hàng mắt kính Jins, chuỗi tiện ích gia đình Mr. DIY và photo booth Photo Objet cũng sẵn sàng phục vụ khách hàng trẻ.

Không gian mua sắm tại tầng trệt hiện đại hơn với sự xuất hiện của các thương hiệu quốc tế như Dyson và Pedro. Ảnh: Aeon Việt Nam

Khu vực ẩm thực và giải trí tại tầng 2 và 3 chào đón hàng loạt thương hiệu quốc tế. Trong đó, Gigo Cafe mang đến mô hình "ốc đảo giải trí" lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Khu vực Phố ẩm thực có thêm thành viên mới là Pepper Lunch và Bo Bar. Bên cạnh đó là "thiên đường giải trí" Go Hobby & Gashapon Bandai với hơn 300 máy Gashapon cùng các lựa chọn ẩm thực phong phú khác như: Chilli Thai, Siam Sugar, lẩu Manwah, Saizeriya và trà sữa Gong Cha.

Khu vực ẩm thực thêm đa dạng với các nhà hàng mới như Chilli Thai và Siam Sugar, mang đến nhiều lựa chọn cho thực khách. Ảnh: Aeon Việt Nam

Ngoài nâng cấp và chào đón các thương hiệu mới, Aeon Mall Bình Tân cũng thực hiện chuyển đổi hệ thống tích điểm thành viên sang Waon Point, chương trình được áp dụng rộng rãi trong hệ sinh thái Aeon toàn cầu. Việc chuyển đổi này giúp khách hàng tích lũy và sử dụng điểm tiện lợi, mở ra những ưu đãi hấp dẫn hơn trong tương lai. Đại diện trung tâm chia sẻ đợt tái ra mắt này là minh chứng cho chiến lược "lấy khách hàng làm trung tâm", khẳng định vị thế là một trong những điểm đến mua sắm, giải trí và ẩm thực hàng đầu phía Tây TP HCM.

(Nguồn: Aeon Mall Bình Tân)