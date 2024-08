AEON giành cú đúp giải thưởng tại HR ASIA Award 2024

AEON Việt Nam 6 lần liên tiếp nhận giải "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" và lần đầu chiến thắng hạng mục "Doanh nghiệp có chính sách đa dạng, bình đẳng và hòa nhập nổi bật nhất".

Chia sẻ về hai giải thưởng, bà Trần Thị Tuyết Trinh, Trưởng phòng Nhân sự của AEON Việt Nam cho biết, với chiến lược mở rộng năm 2024, công ty đang củng cố vị thế trên thị trường và tạo nên môi trường làm việc lý tưởng cho nhân sự. Hiện AEON Việt Nam là nhà bán lẻ duy nhất 6 lần liên tiếp nhận giải "Nơi làm việc tốt nhất châu Á".

"Môi trường làm việc tại AEON Việt Nam được xây dựng dựa trên ba giá trị: phát triển sự nghiệp bền vững, văn hóa làm việc bền vững và doanh nghiệp bền vững, tạo điều kiện cho nhân sự phát triển sự nghiệp, từ đó hiện thực hóa mục tiêu trở thành nơi làm việc tốt nhất trong ngành bán lẻ tại Việt Nam", bà Tuyết Trinh cho hay.

AEON Việt Nam nhận hai giải thưởng liên tiếp tại HR Asia Awards 2024. Ảnh: AEON Việt Nam

Theo khảo sát của HR Asia, tại ba nhóm tiêu chí của hạng mục D.E.I, nhân sự nội tại của công ty đều đánh giá doanh nghiệp với số điểm cao hơn so với trung bình ngành năm 2024. Với đội ngũ nhân sự đa quốc gia, doanh nghiệp luôn xây dựng chính sách và và quy trình làm việc tập trung vào các giá trị cốt lõi và năng lực.

Nhằm đảm bảo công bằng, công ty đã xây dựng bộ quy tắc ứng xử làm kim chỉ nam cho mỗi người AEON hướng tới những hành động tích cực và đúng đắn. Hàng tháng, toàn thể nhân sự đều được cập nhật và minh bạch các chính sách hoặc chiến lược mới từ ban giám đốc. Đặc biệt, doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các khảo sát nội bộ như: khảo sát nguồn nhân lực hạnh phúc, ngày hội nhân sự... đảm bảo mọi nhân sự đều được lắng nghe và chia sẻ quan điểm. Nhân sự được tự do đóng góp với doanh nghiệp về các chủ đề giúp cải thiện điều kiện làm việc, tạo nên môi trường làm việc hòa nhập và gắn kết.

Đặc biệt, doanh nghiệp xây dựng một môi trường làm việc đáp ứng đầy đủ yếu tố "Well-being". Về sức khỏe thể chất, AEON Việt Nam sở hữu các hoạt động giao lưu thể thao đa dạng như bóng đá, cầu lông... Nhân sự công ty cũng được thúc đẩy sức khỏe tinh thần thông qua các hoạt động cộng đồng như hiến máu nhân đạo, ngày hội trồng cây, cleaning day...

Các hoạt động tại AEON Việt Nam kiến tạo môi trường làm việc "Well-being" cho nhân sự. Ảnh: AEON Việt Nam

Với đội ngũ gần 6.000 nhân sự, nhà bán lẻ đồng thời chú trọng thúc đẩy văn hóa khai vấn (nâng tầm tư duy) nhằm khai phóng tiềm năng mỗi cá nhân thông qua các hoạt động như Career Coaching, các buổi khai vấn 1-1, khai vấn đội nhóm... "Thành tựu Giải thưởng văn hóa khai vấn xuất sắc Marshall Goldsmith 2023 cho thấy AEON Việt Nam đã xây dựng văn hóa khai vấn vững chắc, tạo nên môi trường làm việc gắn kết và hạnh phúc", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Ngoài ra, với chiến lược liên tục mở rộng, đa dạng mô hình kinh doanh, AEON Việt Nam mang đến hơn 9.000 cơ hội việc làm cho nhân sự bên ngoài và nội tại trong năm 2024. Tại đây, mỗi nhân viên được chủ động lựa chọn lộ trình thăng tiến theo hướng tổng quát (Generalist) và chuyên gia (Professionalist).

Ngày hội tuyển dụng của AEON Việt Nam thu hút hàng nghìn ứng viên. Ảnh: AEON Việt Nam

Song song, doanh nghiệp tập trung phát triển chính sách tuyển dụng, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo và giữ chân nhân tài. Nhân sự có cơ hội học tập thông qua nhiều hình thức đa dạng như E-learning, M.O.O.C (Mass Open Online Courses) và các khóa đào tạo trong và ngoài nước.

Nhằm đóng góp cho sự phát triển bền vững, AEON Việt Nam chú trọng các hoạt động bền vững trong ba khía cạnh: môi trường - xã hội - kinh tế. Giải thưởng CSI 2023 cho thấy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, nhằm gắn kết với cộng đồng địa phương.

"Bằng chiến lược bền vững và cam kết lấy nhân tài làm trọng tâm, hai giải thưởng tại HR Asia Award 2024 một lần nữa khẳng định AEON Việt Nam là nơi làm việc toàn diện, nơi mọi nhân sự được tự do nuôi dưỡng chất riêng - sự nghiệp tỏa sắc", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Nơi làm việc tốt nhất châu Á - HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards (HRAA) là giải thưởng quốc tế của HR Asia - Tạp chí uy tín về nhân sự tại châu Á. Giải thưởng được tổ chức thường niên nhằm ghi nhận và vinh danh các tổ chức có chính sách nhân sự vượt trội, môi trường làm việc hàng đầu và mức độ gắn kết nhân viên cao tại các nước trong khu vực châu Á.

Thế Đan