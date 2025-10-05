Aeon dự kiến làm trung tâm thương mại 4.000 tỷ ở Bắc Ninh

Aeon Mall Việt Nam có thể triển khai trung tâm thương mại 4.000 tỷ đồng tại Bắc Ninh từ 19/12.

Thông tin này được ông Nguyễn Công Hà, Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư Newland - chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall tại phường Tân Tiến - nêu tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh hôm 3/10.

Dự án này có diện tích khoảng 7,7 ha, nằm tại khu vực TP Bắc Giang cũ với tổng mức đầu tư 4.000 tỷ đồng. Aeon Mall Việt Nam là đối tác của công ty Newland, từng hợp tác phát triển dự án trung tâm thương mại tại Huế.

Theo ông Nakagawa Tetsuyuki, Tổng giám đốc Aeon Mall Việt Nam, tiến độ dự án trung tâm thương mại tại Bắc Ninh vẫn chưa đạt như kỳ vọng vì cả yếu tố khách quan và chủ quan. Công ty sẽ trình hồ sơ xin chủ trương phê duyệt dự án.

Đến nay, dự án đã hoàn thành việc giao đất và hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Chủ đầu tư đang nộp hồ sơ xin thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi để làm cơ sở xin giấy chứng nhận đầu tư dự án trong tháng 10. Newland và Aeon Mall Việt Nam dự kiến hoàn thành thủ tục chuyển nhượng dự án trong tháng sau. Cả hai đều đặt mục tiêu khởi công dự án ngày 19/12.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đề nghị nhà đầu tư khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ của dự án. Ông cũng mong muốn dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công để hoàn thành vào 1/7/2027. "Tỉnh Bắc Ninh cam kết tạo mọi điều kiện để triển khai thực hiện, đưa vào danh mục luồng xanh, ưu tiên đặc biệt để đảm bảo thời gian, tiến độ đề ra" ông Tuấn khẳng định.

Đồng thời, ông cũng gợi ý nhà đầu tư nghiên cứu phương án đổi tên gọi của dự án, định hình với địa danh mới của tỉnh nhằm tạo phấn khởi cho nhân dân trên địa bàn.

Đến nay, tập đoàn bán lẻ Nhật Bản có 8 trung tâm thương mại tại Việt Nam với tổng diện tích sàn cho thuê 462.000 m2. Theo báo cáo năm tài chính 2024, Aeon Mall ghi nhận lợi nhuận tăng 8,6%, lên mức 4,23 tỷ yen (gần 776,7 tỷ đồng), tương ứng công ty lãi bình quân hơn 2,1 tỷ đồng mỗi ngày tại thị trường Việt Nam. CEO Furusawa Yasuyuki của Aeon Việt Nam từng cho biết tập đoàn này đã rót khoảng 1,5 tỷ USD vào Việt Nam sau hơn 10 năm.

