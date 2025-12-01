TP HCMKhông gian mua sắm mới rộng hơn 2.800 m2, theo mô hình trung tâm Bách hóa tổng hợp và siêu thị tinh gọn nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm hàng ngày của cư dân đô thị.

Ngày 27/11, Aeon Việt Nam khai trương Aeon Bình Dương Midori Park, tọa lạc tại Khối nhà A - Lô H8, Khu Thương mại Midori Park Square, đường Lý Thái Tổ, phường Bình Dương, TP HCM. Không gian mua sắm có tổng diện tích hơn 2.800 m2, được bố trí với hai khu vực chính gồm: Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị tinh gọn hơn 1.500 m2; khu Ẩm thực Delica rộng gần 500 m2.

Aeon Bình Dương Midori Park khai trương vào sáng 27/11. Ảnh: Aeon Việt Nam

Aeon Bình Dương Midori Park phát triển danh mục hàng hóa đa dạng, phù hợp nhu cầu của các gia đình hiện đại. Người tiêu dùng dễ dàng chọn những sản phẩm sẵn sàng chế biến như thịt, cá, rau củ hữu cơ và thực phẩm đông lạnh, giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng. Siêu thị cũng giới thiệu trái cây tuyển chọn, thực phẩm tốt cho sức khỏe và nhiều sản phẩm truyền thống. Các mặt hàng chăm sóc cá nhân, làm đẹp và vệ sinh gia dụng luôn được cập nhật đầy đủ. Tại đây còn có các sản phẩm "chỉ có tại Aeon", tiêu biểu là nhãn hàng riêng Topvalu và dòng gia dụng Hóme Cóordy với thiết kế tối giản, tiện dụng.

Đặc biệt, khu vực Delica sức chứa khoảng 80 chỗ ngồi và được xây dựng theo chủ đề, mang tới sự đa dạng sản phẩm. Hàng hóa luôn có sẵn để khách hàng dễ dàng lựa chọn theo sở thích, qua đó giúp tiết kiệm thời gian. Ngoài ra, nơi đây còn mang tới những món ăn nổi tiếng từ nhiều nền văn hóa khác nhau, gồm món Nhật (sushi và bento); món Việt Nam hay Hàn Quốc (topokki và bánh cá odeng). Trong đó, sushi là sản phẩm đặc trưng của Aeon với quầy tự chọn, cung cấp nhiều loại từ cá, tôm, trứng cá đến các set phong phú; bento là lựa chọn cơm hộp tiện lợi; và quầy bánh mang đến các loại bánh và đồ ngọt theo xu hướng như matcha và chocolate.

Đa dạng các sản phẩm từ nhãn hàng riêng của Aeon được giới thiệu đến khách hàng tại Aeon Bình Dương Midori Park. Ảnh: Aeon Việt Nam

Ngoài sản phẩm đa dạng, để nâng cao trải nghiệm mua sắm, Aeon Bình Dương Midori Park ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại và tiện ích mới như cân AI cùng hệ thống locker Face ID. Đồng thời, tất cả quầy POS thu ngân được đồng bộ để hỗ trợ thanh toán mọi loại sản phẩm, nhờ đó đảm bảo quá trình thanh toán diễn ra nhanh chóng, tiện lợi cho khách hàng.

Các tiện ích công nghệ cũng được tích hợp tại khu vực Kiosk chọn món tự động (Self-Ordering-Kisok, gọi tắt là SOK) và quầy thanh toán nhanh (Semi-Self Cashier, gọi tắt là SSC), góp phần tạo nên hành trình mua sắm thông minh và liền mạch, gia tăng trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Aeon Bình Dương Midori Park hướng tới trở thành điểm đến mua sắm hàng ngày, đáp ứng nhu cầu gần và tiện lợi của cư dân đô thị. Ảnh: Aeon Việt Nam

Ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban điều hành tập đoàn, Trưởng đại diện Tập đoàn Aeon tại Việt Nam, kiêm Tổng giám đốc Aeon Việt Nam, cho biết thị trường bán lẻ Việt Nam được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển khi kênh bán lẻ hiện đại mới chiếm khoảng 12% - 15% thị phần. Năm 2024, Aeon tại Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 120% so với cùng kỳ, tiếp tục là thị trường ngoài Nhật Bản có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực. Kết quả này đến từ chiến lược đa dạng hóa mô hình bán lẻ và mở rộng hệ sinh thái điểm bán trên toàn quốc.

Việc khai trương Aeon Bình Dương Midori Park là bước tiến tiếp theo trong lộ trình nhân rộng mô hình trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị tinh gọn tại các khu đô thị mới, hướng đến mục tiêu mở rộng quy mô gấp hơn 3 lần vào năm 2030.

