Adoré Coffee giảm 20% cho toàn bộ hóa đơn dịp lễ 2/9

Thực khách tới quán có cơ hội được giảm giá và trải nghiệm cà phê độc đáo kết hợp không gian nghệ thuật, công nghệ pha chế hiện đại.

Nhân dịp khai trương cửa hàng đầu tiên tại số 11 - 13 Hàn Thuyên, phường Sài Gòn, TP HCM, Adoré Coffee giảm 20% toàn bộ hóa đơn từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9.

Với tuyên ngôn "cà phê không chỉ để uống mà còn để sống và trải nghiệm", không gian nơi đây được thiết kế rộng và thoáng đãng, ánh sáng tự nhiên tràn ngập qua những ô cửa kính lớn, "biến" mỗi góc ngồi thành một điểm ngắm cảnh. Nội thất sở hữu gam gỗ nâu ấm kết hợp những mảng đá lạnh, tạo nên sự đối lập nhưng cân bằng, vừa sang trọng vừa gần gũi.

Mỗi góc ngồi tại quán đều là nơi để khách vừa thưởng thức cà phê, vừa ngắm cảnh. Ảnh: Adoré Coffee

Đại diện thương hiệu cho biết ban ngày, ánh sáng mặt trời phản chiếu trên bề mặt gỗ và đá, tạo nên sự chuyển động tinh tế giữa mảng sáng - tối. Ban đêm, ánh đèn vàng tạo sự ấm áp tới từng góc bàn. Trên tường, những bức tranh nghệ thuật tái hiện hành trình của hạt cà phê, từ nông trại xanh ngát đến khoảnh khắc trở thành tách cà phê nóng hổi. Đó không chỉ là chi tiết trang trí mà còn là câu chuyện thị giác được kể bằng màu sắc và đường nét.

Âm nhạc, ánh sáng, chất liệu và hương vị phối hợp nhịp nhàng, đánh thức trọn vẹn 5 giác quan của thực khách khiến Adoré Coffee Hàn Thuyên trở thành điểm hẹn cho nhiều khoảnh khắc khác nhau. Đây cũng là nơi truyền cảm hứng sáng tạo để mỗi vị khách tìm thấy sự cân bằng giữa nhịp sống bận rộn.

Đội ngũ pha chế chuyên nghiệp, máy móc thiết bị hiện đại giúp hương vị cà phê tại Adoré gây ấn tượng với người dùng. Ảnh: Adoré Coffee

Điểm nhấn tạo sự khác biệt của Adoré Coffee không chỉ nằm ở không gian mà còn ở con người và công nghệ. Đội ngũ chuyên viên pha chế (barista) được đào tạo bài bản, am hiểu đặc tính từng loại hạt, nắm vững kỹ thuật chiết xuất và khả năng cảm quan để điều chỉnh hương vị. Họ thường xuyên được cập nhật xu hướng pha chế quốc tế, từ espresso truyền thống đến pour-over hay cold brew. Nhờ đó, mỗi ly cà phê đều đạt chuẩn, mang lại trải nghiệm ổn định và đồng nhất.

Hỗ trợ cho đội ngũ barista là hệ thống thiết bị hiện đại. Máy La Marzocco phiên bản đặc biệt cho phép kiểm soát chính xác nhiệt độ và áp suất, tối ưu hóa hương vị tự nhiên. Máy xay Anfim Milano và Ditting đảm bảo độ mịn đồng đều, giữ trọn hương thơm cho từng loại cà phê. Hệ thống máy làm đá và nước nóng chuyên dụng giúp duy trì chất lượng đồ uống ở mức cao nhất. Chính sự kết hợp đồng bộ này giúp Adoré Coffee nâng tầm chất lượng, khẳng định vị thế thương hiệu.

Ly cà phê đậm vị, giữ trọn hương thơm từ hạt rang mới, mang đến trải nghiệm tinh tế cho người thưởng thức. Ảnh: Adoré Coffee

Song hành cùng yếu tố con người và công nghệ là nguồn nguyên liệu, dấu ấn bản sắc đặc trưng của thương hiệu cà phê Adoré. Từ trước khi có quán cà phê đầu tiên tại TP HCM, Adoré đã gắn tên tuổi của mình với triết lý sử dụng cà phê sạch, nguồn gốc rõ ràng và đạt chuẩn quốc tế. Hạt cà phê được thu hái và chế biến khép kín tại nhà máy nhằm bảo toàn hương vị nguyên bản.

Từ ngày 30/8 đến hết ngày 3/9, người dùng khi đến Adoré Coffee sẽ được giảm 20% cho toàn bộ hóa đơn. Đây là dịp mỗi người có thể tận hưởng hương vị cà phê đậm đà, không gian thư giãn sang trọng và những phút giây trọn vẹn bên bạn bè, người thân.

(Nguồn: Adoré Coffee)