Adele tôn vinh Beyonce

Adele mặc quần áo giống Beyonce, khen ngợi bộ phim mới "Black is King" của nữ ca sĩ.

Ngày 1/8, Adele đăng bức ảnh mặc bodysuit của hãng Marine Serre, giống đồ diễn Beyonce mặc trong Black is King. Adele viết trên trang cá nhân: "Cám ơn Nữ hoàng (biệt danh của Beyonce) vì luôn khiến chúng tôi cảm thấy được yêu thương qua tác phẩm nghệ thuật của cô".

Adele tôn vinh phim "Black is King" của Beyonce. Ảnh: Instagram.

Black is King, phát hành 31/7, là phim lấy cảm hứng từ The Lion King và album nhạc phim The Lion King: The Gift. Beyonce muốn tôn vinh vẻ đẹp của người da màu. Dự án có sự tham gia của chồng con của ca sĩ cùng nhiều nhân vật da màu nổi tiếng: Lupita Nyong'o, Pharrell Williams, Kendrick Lamar, Donald Glover...

Tralier Black is King Trailer "Black is King". Video: Disney.

Giọng ca Hello nhiều lần bảy tỏ ngưỡng mộ Beyonce trong quá khứ. Năm 2017, khi album 25 của cô thắng Lemonade của đồng nghiệp tại Grammy, Adele bẻ đôi kỷ niệm chương và tặng Beyonce. "Tôi rất vinh dự và biết ơn khi nhận giải, nhưng nghệ sĩ tôi yêu thích nhất là Beyonce. Album Lemonade như một tượng đài. Giới nghệ sĩ chúng tôi ngưỡng mộ cô ấy", ca sĩ nói. Trong một cuộc phỏng vấn sau lễ trao giải, Adele tiết lộ hâm mộ Beyonce từ năm 11 tuổi.

Đạt Phan (theo People)