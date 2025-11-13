Adele lần đầu đóng phim

Danh ca Anh Adele đóng phim chuyển thể từ tiểu thuyết "Cry to Heaven" của nhà văn Anne Rice, có bối cảnh tại Italy thế kỷ 18.

Theo Deadline ngày 12/11, "họa mi nước Anh" có vai diễn đầu tiên trong phim do nhà thiết kế thời trang, nhà làm phim Tom Ford sản xuất. Nội dung dựa trên quyển tiểu thuyết ra mắt năm 1982 của nhà văn Anne Rice (1941-2021). Cốt truyện xoay quanh màn hợp tác bất đắc dĩ của hai người đàn ông - một quý tộc Venice và một ca sĩ bị hoạn từ vùng Calabria - trên con đường trở thành giọng ca opera lừng danh. Hiện chưa rõ nhân vật của Adele.

Dự án đang trong giai đoạn tiền sản xuất tại London và Rome, khởi quay vào giữa tháng 1/2026, dự kiến phát hành cuối năm sau. Adele sẽ đóng chung Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Colin Firth và sao nhí Adolescence Owen Cooper. .

Adele tại đêm diễn ở Las Vegas đầu năm 2024. Ảnh: Instagram/ Adele

Theo Guardian, trước đây từng có thông tin cho rằng Adele sẽ ra mắt với vai trò diễn viên trong phim The Death and Life of John F. Donovan (2018) của đạo diễn Xavier Dolan - người thực hiện MV Hello của cô. Trong một cuộc phỏng vấn, nghệ sĩ cho biết muốn đóng phim của Xavier sau khi làm việc cùng ông. Dù Adele không xuất hiện trong tác phẩm, một ca khúc của cô được dùng cho các cảnh cuối.

Cry to Heaven là một trong những dự án mới nhất của ca sĩ. Năm ngoái, cô thông báo nghỉ hát vô thời hạn sau khi hoàn thành chuỗi show Weekends with Adele tại Las Vegas vào tháng 11/2024. Gần một năm qua, cô ít khi xuất hiện trước công chúng, ngừng cập nhật mạng xã hội.

MV "Hello" của Adele MV "Hello" (2015) hiện đạt hơn ba tỷ lượt xem. Video: YouTube/ Adele

Adele sinh năm 1988, là ca sĩ người Anh từng đoạt 16 giải Grammy, bán hơn 120 triệu bản thu. Cô nổi tiếng với những bản hit như Hello, Someone Like You, Rolling in the Deep, Set Fire to the Rain. Năm 2018, cô kết hôn doanh nhân Simon Konecki, ly hôn sau ba năm chung sống. Cả hai có một con trai tên Angel, 13 tuổi. Hiện ca sĩ hẹn hò Rich Paul - người đại diện cho nhiều ngôi sao bóng rổ.

Phương Thảo (theo Deadline, Guardian)