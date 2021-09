Addison Rae - sao TikTok đóng phim Hollywood

Addison Rae có hơn 84 triệu người theo dõi trên TikTok, ký hợp đồng dài hạn với Netflix nhưng bị giới phê bình chê sau phim "He’s All That".

Trailer He's All That - Addison Rae Trailer "He's All That". Phim ra mắt hồi cuối tháng 8. Video: Netflix

Ngày 8/9, trên Variety, Addison Rae - người có lượng theo dõi nhiều thứ ba trên mạng xã hội TikTok - cho biết: "Được trao cơ hội đóng phim là điều không tưởng. Bản hợp đồng giúp tôi tiếp tục theo đuổi giấc mơ. Tôi nóng lòng được làm việc cùng đội ngũ tuyệt vời và thực hiện các dự án mới. Đồng thời, tôi sẽ trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất của bản thân".

Trước đó, cô đóng chính phim hài lãng mạn He’s All That, thu hút hơn 55 triệu người dùng của hệ thống phim trực tuyến xem trong tháng đầu phát sóng.

Với 84 triệu fan, Addison Rae là người sáng tạo nội dung có nhiều lượt theo dõi cao thứ ba trên mạng xã hội TikTok. Ảnh: PMC

Sinh năm 2000 tại Louisiana, Mỹ, Rae trở thành tên tuổi quen thuộc với giới trẻ toàn cầu nhờ những video nhảy tự quay. Theo tạp chí Forbes, năm ngoái, cô kiếm khoảng 5 triệu USD từ TikTok, dẫn đầu danh sách những người sản xuất nội dung trên mạng xã hội này. Sau hai năm hoạt động, số người theo dõi trang cá nhân của cô tăng chóng mặt mỗi ngày. Một đoạn video đơn giản ghi cảnh Rae trên ôtô hay ngồi trước trung tâm mua sắm cũng thu hút hàng chục triệu lượt xem.

Người đẹp cho biết luôn mơ ước trở thành diễn viên. Cuối năm 2019, khi Netflix bắt tay vào He's All That - dự án remake She's All That (1999), biên kịch lên ý tưởng xây dựng lại nhân vật nữ chính là người truyền cảm hứng trên mạng xã hội. Rae bắt máy bay đến tận nơi gặp các nhà sản xuất để xin thử vai. Họ lập tức ấn tượng với khả năng diễn xuất tự nhiên trước ống kính và thái độ làm việc chăm chỉ, nghiêm túc của cô. Hãng phim cũng tin rằng Rae đủ kinh nghiệm, vốn sống để thể hiện vai diễn. Naketha Mattocks - giám đốc mảng phim gia đình của Netflix - cho biết: "Sức hút và tiềm năng của Addison là điều không cần bàn cãi. Cô ấy cũng có sẵn lượng người hâm mộ đông đảo".

Trong phim, Rae vào vai Padgett Sawyer, một nữ sinh trung học nhà nghèo nhưng luôn cố gắng tỏ vẻ giàu có trên mạng xã hội. Tính cách nhân vật lấy cảm hứng từ vai Zack Siler trong bản phim năm 1999. Cô vướng vào nhiều rắc rối tại trường học khi bao che thân phận thật của mình. Sawyer sau đó nhận ra sự phù phiếm của sự nổi tiếng "ảo" và trân trọng hơn những điều nhỏ bé, giản dị xung quanh.

He's All That dẫn đầu về lượt xem trên Netflix trong tuần đầu tháng 9 nhưng nhận nhiều chỉ trích từ giới phê bình. Phim chỉ đạt 31% lượng đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes với điểm trung bình khoảng 4,1/10. Cây viết Wenlei Ma của Australia News nhận định ê-kíp đã trao nhiệm vụ quá khó với Rae trong dự án đầu tay. Cô lúng túng trước các cảnh phải diễn tả nội tâm hay tương tác với các bạn diễn. Tuy nhiên, Rae rất duyên dáng khi thể hiện những cảnh nhảy múa, âm nhạc - vốn là thế mạnh của cô.

Theo giới chuyên môn, bản hợp đồng mới của Addison Rae và Netflix là một quyết định không bất ngờ. Với hàng chục triệu fan trên mạng, cô dễ dàng thu hút một lượng lớn người xem các dự án của mình. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Rae có thể được nhiều hơn mất nếu không cải thiện khả năng diễn xuất. Cây viết Wenlei Ma bình luận: "Nếu các hãng phim muốn mượn sự nổi tiếng của ngôi sao đến từ lĩnh vực khác, họ nên chắc chắn rằng ngôi sao đó sẵn sàng thay vì chỉ mượn tên tuổi để lôi kéo người xem. Sự nghiệp của Addison Rae sẽ không hưởng lợi từ những bộ phim thất bại".

Một số video nhảy của Addison Rae. Video: Addison Rae TikTok Một số video nhảy của Addison Rae. Video: Addison Rae Tiktok

Phương Mai