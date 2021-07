ADB nâng mức tài trợ thương mại cho HDBank lên 125 triệu USD

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nâng hạn mức tài trợ thương mại cho HDBank lên 125 triệu USD, hạn mức tín dụng tuần hoàn lên 25 triệu USD.

Với việc nâng hạn mức tài trợ thương mại từ ADB, khách hàng doanh nghiệp dễ tiếp cận với nguồn vốn tài trợ trong giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19. Thoả thuận này cũng góp phần giúp HDBank đảm bảo hoạt động mua bán quốc tế, tạo sự an tâm cho các bên tham gia vào quá trình giao dịch ngoại thương, mở rộng mạng lưới và thiết lập quan hệ giao dịch với nhiều ngân hàng trên thế giới.

Sau 5 năm gia nhập chương trình Tài trợ thương mại của ADB, hạn mức tín dụng ADB dành cho HDBank tăng gấp nhiều lần so với thời điểm ban đầu. "Điều này thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của ADB đối với HDBank về uy tín thương hiệu, sự minh bạch, hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn, tốc độ tăng trưởng bền vững và tiềm năng phát triển trong thời gian tới", đại diện HDBank nhấn mạnh.

Theo đó, HDBank sẽ sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ ADB để phát triển các hoạt động tài trợ thương mại với quy mô ngày càng mở rộng, qua đó, tăng khả năng cạnh tranh và vị thế của HDBank trên thị trường quốc tế.

Một chi nhánh của HDBank. Ảnh: HDBank

Dịp này, ADB còn tăng hạn mức tín dụng tuần hoàn lên 25 triệu USD cho HDBank. Trước đó, tháng 6/2020, trong khuôn khổ Chương trình tài trợ thương mại (TFP) của ADB, ADB và HDBank Việt Nam đã thực hiện ký kết một thỏa thuận tín dụng tuần hoàn trị giá 10 triệu USD, nhằm hỗ trợ các hoạt động thương mại tại Việt Nam, đặc biệt các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Hiện nay, HDBank không chỉ tham gia chương trình Tài trợ Thương mại của ADB với tư cách là Ngân hàng Phát hành L/C (thư tín dụng) cho các doanh nghiệp Việt Nam mà còn với tư cách là Ngân hàng Xác nhận L/C do các ngân hàng khác phát hành dưới sự bảo lãnh của ADB.

Theo báo cáo của HDBank, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I đạt trên 2.100 tỷ, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ vượt 1.800 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ năm trước. Các chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt lần lượt 26,3% và 2,1%. Hệ số an toàn vốn CAR (theo Basel II) đạt trên 12%, chất lượng tài sản và thanh khoản duy trì ở mức cao. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn chỉ 23,4% so với mức 40% theo quy định. Hiệu quả quản trị chi phí tiếp tục được tối ưu với hệ số chi phí/tổng thu nhập (CIR) chỉ 39,1% so với mức 51% cùng kỳ năm ngoái.

Đầu tháng 6, Moody's nâng triển vọng HDBank từ "ổn định" lên "tích cực", xếp hạng tiền gửi dài hạn bằng nội tệ, ngoại tệ và xếp hạng nhà phát hành mức B1.

An Nhiên