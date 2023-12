Adam Sandler đóng phi hành gia gặp nguy hiểm

Trailer phim "Spaceman" giới thiệu nhân vật của Adam Sandler bị lạc trong không gian, tìm kiếm sự cứu giúp từ người ngoài hành tinh để trở về Trái Đất.

First look 'Spaceman' 2024 First look "Spaceman". Tác phẩm khởi chiếu ngày 1/3/2024. Video: Netflix

Nhà phát hành ra mắt đoạn first look (video sơ lược về phim điện ảnh) Spaceman hôm 19/12. Trong video, phi hành gia Jakub (Adam Sandler đóng) nói: "Giống như bạn, tôi đã trốn khỏi hành tinh của mình. Xuyên qua các thiên hà, hố đen và thời gian. Và tôi tìm thấy bạn".

Theo nhà sản xuất, nội dung tác phẩm xoay quanh phi Jakub, phi hành gia người Czech đầu tiên, tự thực hiện nghiên cứu ở phần rìa Hệ Mặt Trời. Sáu tháng ngoài không gian, Jakub nhận ra cuộc hôn nhân với người vợ Lenka (Carey Mulligan) sẽ sớm đổ vỡ. Với sự giúp đỡ của một sinh vật bí ẩn, Jakub trở về nhà nhằm hàn gắn mối quan hệ.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Spaceman of Bohemia (2017) của tác giả người Czech Jaroslav Kalfař, do Johan Renck đạo diễn, Colby Day biên kịch. Ngoài Adam Sandler và Carey Mulligan, dự án có sự tham gia của Paul Dano, Kunal Nayyar, Lena Olin và Isabella Rossellini. Tài tử Channing Tatum làm đồng sản xuất.

Quá trình quay phim kéo dài ba tháng tại New York (Mỹ) và Cộng hòa Czech. Renck từng chỉ đạo phim truyền hình năm tập Chernobyl của đài HBO, được giới phê bình đánh giá cao. Anh cũng đạo diễn một số tập phim Breaking Bad, The Walking Dead và Vikings. Còn Sandler tiếp tục cộng tác Netflix sau thành công của phim hài You Are So Not Invitation to My Bat Mitzvah (2023), đóng cùng các con gái.

Theo ScreenRant, đoạn trailer không tiết lộ nhiều điều, nhưng cho thấy màu sắc tác phẩm hướng tới. Dự án có phần kịch tính và gai góc hơn một số bộ phim Sandler từng hợp tác Netflix, như Murder Mystery, Hubie Halloween, You Are So Not Invitation To My Bat Mitzvah, Leo.

Adam Sandler trong một cảnh phim "Spaceman". Ảnh: Netflix

Adam Sandler, 57 tuổi, là diễn viên, nhà sản xuất và nhạc sĩ người Mỹ. Sau khi gây chú ý trong chương trình hài tạp kỹ Saturday Night Live, Sandler trở thành ngôi sao Hollywood. Nghệ sĩ được khán giả biết đến qua các vai diễn hài hước, trong các tác phẩm như Billy Madison (1995), Happy Gilmore (1996), The Wedding Singer (1998), Big Daddy (1999), Mr. Deeds (2002), 50 First Dates (2004).

Sandler kết hôn đồng nghiệp Samantha Titone năm 2003. Họ có hai con gái, Sadie Madison (17 tuổi) và Sunny Madeline (15 tuổi), hiện gia đình sống ở Los Angeles.

Quế Chi