Adam Lâm - vũ công đồng tính đeo đuổi ca hát

Ca sĩ Adam Lâm nói bị kỳ thị giới tính, bầu show từ chối, anh vẫn kiên trì đeo đuổi đam mê ca hát.

Tối 3/1, nghệ sĩ ra MV Khúc định mệnh, phần ba của dự án Yêu thôi đừng yêu quá từng làm nên dấu ấn của anh trong làng nhạc hồi 2018. Trong bảy năm từ lúc đi hát, anh nỗ lực ra sản phẩm, gồm đĩa đơn You Know Where You Go, Con mãi là con của cha mẹ, Uyên ương độc thoại, album Apostrophe, Adam52...

Dù những "đứa con tinh thần" chưa được khán giả biết đến nhiều, anh cho biết vẫn chăm chỉ viết những bài hát mới. "Biết đâu sẽ có tác phẩm trùng với sở thích của khán giả, được họ yêu thích và nghe. Tôi không ráng kiếm show để đi hát mà sẽ là người sáng tạo ra âm nhạc. Tôi làm sản phẩm vì muốn chinh phục đam mê của mình cũng như duy trì 'lửa' đối với nghệ thuật", anh nói.

Adam Lâm (nghệ danh cũ Tô Lâm) sinh năm 1991 trong một gia đình lao động bình thường. Anh được khán giả biết đến với hình ảnh vũ công nhảy trên giày cao gót, từng biên đạo hoặc biểu diễn cùng nhiều ca sĩ như: Hồ Ngọc Hà, Minh Hằng, Đông Nhi, Văn Mai Hương, Thu Minh. Năm 2016, anh bén duyên âm nhạc khi tham gia cuộc thi Nhân tố bí ẩn, là học trò của Thanh Lam, sau đó đi hát chuyên nghiệp.

Nghệ sĩ cho biết giai đoạn đầu tiếp xúc với thị trường nhạc Việt, anh ra single, đi diễn nhưng khán giả không mặn mà vì "không biết ca sĩ Adam Lâm là ai, chỉ biết vũ công Tô Lâm". Anh nói: "Tôi liên hệ xin tham gia các chương trình lớn bé, bị bầu show từ chối không biết bao nhiêu lần vì không tin tôi hát được hoặc kỳ thị giới tính. Dù vậy, tôi vẫn kiên trì tìm đường đi cho riêng mình".

Adam Lâm hát nhiều thể loại khác nhau để chọn dòng nhạc và phong cách phù hợp. Giữa năm 2018, video Yêu thôi đừng yêu quá do anh sáng tác gây chú ý, hút hàng trăm nghìn lượt xem trong vài tuần. Thế nhưng Adam Lâm vẫn chưa tạo được dấu ấn trên thị trường, không thể sống ổn định nhờ âm nhạc. Nghệ sĩ đi dạy nhảy, làm drag queen để có thêm thu nhập, duy trì đam mê.

Thu nhập trung bình của Adam Lâm từ 20-60 triệu đồng, tùy từng tháng nhiều hay ít show. Số tiền kiếm được, anh chia ra cho nhiều việc. Một phần anh đóng tiền thuê nhà, phần còn lại đầu tư trang phục, đồ diễn cũng như chi trả sinh hoạt hàng ngày.

"Một tháng tôi có khoảng một đến hai show đi hát, còn lại là đi nhảy hoặc dạy vũ đạo. Thu nhập không đủ tiền đề đầu tư âm nhạc. Nhiều khi, tôi sẵn sàng chi ra 90% thu nhập để phục vụ cho sản phẩm, chỉ để lại 10% chi dùng cho cuộc sống. Tôi sẵn sàng mượn nợ tiền tỷ đầu tư hết sức để đạt được hiệu quả tốt nhất", anh nói.

Adam Lâm tự thấy trên con đường nghệ thuật, bên cạnh nỗ lực, anh may mắn nhận được nhiều sự giúp đỡ. Ngày xưa, anh chưa đủ kinh nghiệm, kiến thức âm nhạc để biết phải bắt đầu từ đâu, nuôi dưỡng đam mê bằng cách nào. Giờ anh tìm thấy chìa khóa để giải đáp thắc mắc. Nhờ sự tư vấn của Thanh Lam, anh khai thác thế mạnh sáng tác, vũ đạo kết hợp âm nhạc dân tộc, đầu tư MV trong đó có dự án Đồng âm, Bồng lai... trở thành nhạc hot trên Tik Tok.

Nhiều đồng nghiệp nhận xét Adam Lâm có màu giọng lạ, mang chất riêng. Ca sĩ Khánh Ngọc nói theo dõi hoạt động của Adam Lâm từ lâu và thấy khâm phục sự nỗ lực, kiên trì của anh. Khi xem MV Khúc định mệnh, cô cảm nhận được lửa nghề luôn bùng cháy của nam ca sĩ 9x. Đạo diễn Lê Việt nói: "Chúng tôi từng làm cùng nhau trong nghề nhảy múa, tâm sự nhiều thứ. Với tôi, Adam Lâm luôn tận tâm, tạo nên dấu ấn của bản thân".

Adam Lâm là một trong số ít nghệ sĩ công khai đồng tính. Anh cho biết không chọn cách lập lờ để thu hút sự quan tâm. Khi tuyên bố: "Tôi là gay", ca sĩ muốn để khán giả biết rõ anh là ai, để họ tập trung vào sản phẩm cũng như tôn trọng con người anh. Dù vậy, Adam Lâm nói anh vẫn không tránh khỏi ánh mắt kỳ thị của một số người.

Ca sĩ 9x nhìn nhận chặng đường vừa qua còn quá ngắn, chưa bộc lộ hết bản thân. Anh hướng đến xây dựng hình ảnh ca sĩ thực thụ, được khán giả công nhận thay vì chỉ coi là "vũ công biết hát".

Ngoài ánh đèn sân khấu, Adam Lâm nói muốn sống giản đơn. Anh đang trau dồi thêm kỹ năng giao tiếp xã hội. Nghệ sĩ mong muốn hợp tác nhiều đồng nghiệp giỏi, giúp anh khai thác hết khả năng tiềm ẩn.

