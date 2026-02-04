ACV thay người phụ trách ban điều hành

Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), được bổ nhiệm phụ trách ban điều hành từ ngày 2/2.

Thông báo thay đổi nhân sự cấp cao được ACV công bố trên website chiều 3/2, tức một ngày sau khi quyết định có hiệu lực. Thông báo này ký bởi ông Lê Văn Khiên, thành viên HĐQT, thay vì Chủ tịch Vũ Thế Phiệt như công bố thông tin gần nhất cách đây hai tuần.

Theo quyết định, ông Nguyễn Đức Hùng giữ chức vụ mới là Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV. Ông Hùng, sinh năm 1978, là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và Điện tử viễn thông.

ACV hiện không có tổng giám đốc, do đó, vị trí hiện tại của ông Hùng có thể hiểu là người cao nhất trong ban điều hành. Vị trí này trước đây do ông Nguyễn Tiến Việt đảm nhận.

Ông Nguyễn Đức Hùng trong một lễ ký kết tổ chức ngày 27/1 tại Nghệ An. Ảnh: Fanpage Facebook ACV

Cùng ngày, ACV bổ nhiệm bà Phạm Thị Phương - Trưởng phòng Kế toán (Ban Tài chính - Kế toán) phụ trách kế toán. Thông thường, người chịu trách nhiệm chính hoạt động kế toán của một doanh nghiệp là kế toán trưởng.

ACV hiện quản lý và vận hành 23 sân bay trên cả nước, trong đó, gồm 11 cảng hàng không quốc tế. Họ là chủ đầu tư dự án sân bay quốc tế Long Thành với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng. Nguồn thu của công ty chủ yếu từ phục vụ hành khách; còn lại là dịch vụ cất hạ cánh, dịch vụ mặt đất, đảm bảo an ninh hành khách...

ACV có vốn điều lệ hơn 35.828 tỷ đồng, trong đó, Bộ Tài chính đại diện vốn Nhà nước nắm 95,41%. Công ty giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM từ tháng 11/2016. Cổ phiếu hiện ở quanh vùng giá 56.000 đồng, tăng khoảng 15% so với đầu năm.

Công ty hiện chưa công bố báo cáo tài chính quý cuối năm ngoái, dù hạn chót là cuối tháng 1/2026.

