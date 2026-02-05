ACV rót hơn 34.000 tỷ đồng vào sân bay Long Thành

ACV ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang sân bay Long Thành đến cuối năm ngoái là 34.190 tỷ đồng, tăng hơn 21.400 tỷ đồng so với đầu năm.

Số liệu này được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thể hiện trong báo cáo tài chính hợp nhất quý cuối năm 2025 mới công bố chiều 4/2.

Cụ thể, tổng chi phí xây dựng dở dang của ACV vào cuối năm ngoái hơn 35.420 tỷ đồng, trong đó dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn một chiếm đa số. Phần còn lại hơn 1.200 tỷ đồng là chi phí đầu tư nhiều dự án như xây nhà ga hàng hóa tại sân bay Cát Bi, nâng cấp sân bay Cà Mau, trang bị hệ thống radar thời tiết công nghệ... Dự án nhà ga hành khách T3 không còn được ghi nhận ở khoản mục chi phí xây dựng cơ bản sau khi khánh thành hồi tháng 4/2025.

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, diện tích khoảng 5.000 ha và tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng. Ở giai đoạn một, dự án đầu tư hai đường băng và một nhà ga công suất 25 triệu hành khách. Một số hạng mục đã hoàn thành cuối năm ngoái và dự kiến vận hành thương mại từ giữa năm nay.

Theo chủ trương đầu tư, giai đoạn hai gồm đường cất hạ cánh thứ ba, nhà ga hành khách số 2 công suất 25 triệu khách mỗi năm, cùng các công trình hạ tầng đồng bộ. ACV, doanh nghiệp có hơn 95,41% vốn Nhà nước, là chủ đầu tư cả hai giai đoạn.

Sân bay Long Thành vào giữa tháng 12/2025. Ảnh: Phước Tuấn

Báo cáo tài chính mới nhất cho thấy ACV đang có vốn điều lệ 35.838 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu gần 69.930 tỷ đồng. Tổng tài sản tính đến cuối năm ngoái đạt 90.918 tỷ đồng, tăng hơn 13.600 tỷ đồng so với đầu năm.

ACV ghi nhận doanh thu thuần cả năm xấp xỉ 25.960 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Nguồn thu chủ yếu từ phục vụ hành khách, dịch vụ cất hạ cánh, phục vụ mặt đất, đảm bảo an ninh hành khách và cho thuê mặt bằng. Công ty lãi trước thuế hơn 14.915 tỷ đồng, tăng 3% và là mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động. Kết quả này vượt xa mục tiêu 22.239 tỷ đồng doanh thu và 10.531 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được thông qua tại phiên họp thường niên năm ngoái.

ACV mới có biến động nhân sự cấp cao. Công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng - Phó tổng giám đốc - phụ trách ban điều hành từ ngày 2/2. Trong gần 1,5 năm qua, người phụ trách ban điều hành giữa lúc chờ kiện toàn vị trí tổng giám đốc là Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Việt (sinh năm 1972). Ông Việt còn là Giám đốc Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và mới được bầu vào Hội đồng quản trị ACV cuối tháng trước.

Cùng ngày 2/2, ACV bổ nhiệm bà Phạm Thị Phương - Trưởng phòng Kế toán (Ban Tài chính - Kế toán) phụ trách kế toán. Thông thường, người chịu trách nhiệm chính hoạt động kế toán của một doanh nghiệp là kế toán trưởng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu ACV chốt phiên 4/2 với mức giảm nhẹ, xuống 55.700 đồng. Vốn hóa thị trường của công ty xấp xỉ 200.000 tỷ đồng.

Phương Đông