ACV bổ nhiệm quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Lê Văn Khiên được giao làm quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm đại diện pháp luật của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

ACV gửi báo cáo thay đổi nhân sự cấp cao đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HXN) ngày 18/3.

Công ty bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên - thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) giữ vai trò quyền Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này từ ngày 17/3. Ông Khiên sinh năm 1973, đại diện 11,22% vốn nhà nước tại ACV. Ông có gần 5 năm là thành viên HĐQT doanh nghiệp này, trước khi giữ vị trí quyền Chủ tịch.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cũng cho biết đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Vũ Thế Phiệt.

Trước đó, hôm 5/3, ACV cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Phiệt về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và "nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu".

Cùng bị bắt với cựu Chủ tịch ACV là ông Nguyễn Tiến Việt, thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV, kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

ACV hiện quản lý và vận hành 23 sân bay trên cả nước, gồm 11 cảng hàng không quốc tế. Họ cũng là chủ đầu tư dự án sân bay quốc tế Long Thành với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng. Nguồn thu của công ty chủ yếu từ phục vụ hành khách, còn lại là dịch vụ cất hạ cánh, dịch vụ mặt đất, đảm bảo an ninh hành khách...

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ hơn 35.828 tỷ đồng, trong đó Bộ Tài chính là cơ quan đại diện vốn nhà nước nắm 95,41%. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, doanh nghiệp này ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang sân bay Long Thành đến cuối năm ngoái là 34.190 tỷ đồng, tăng hơn 21.400 tỷ so với đầu năm.

Tại cuộc họp sáng 18/3, Thường trực ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã thống nhất đưa vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan vào diện theo dõi, chỉ đạo.

