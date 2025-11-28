Actidem kết hợp Đại học Y Dược TP HCM tổ chức workshop 'giải mã' mụn

Actidem đồng hành trường Đại học Y Dược TP HCM tổ chức workshop "Mụn - bệnh lý mãn tính của da và phương pháp chăm sóc da đúng cách", trang bị kiến thức về bệnh lý da liễu thường gặp.

Workshop diễn ra ngày 26/10, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên, giảng viên và những người yêu thích lĩnh vực da liễu. Workshop cung cấp cả kiến thức lý thuyết y học và ứng dụng thực tiễn trong chăm sóc da, với mục tiêu giúp người tham dự "hiểu đúng, chăm đúng, sống khỏe cùng làn da".

Các sinh viên tham dự workshop "Mụn - bệnh lý mãn tính của da và phương pháp chăm sóc da đúng cách". Ảnh: Actidem Việt Nam

Dẫn dắt workshop là bác sĩ Ngô Quang Hồ, một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành da liễu. Bác sĩ nhấn mạnh mụn không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà là bệnh lý mãn tính của da, cần được hiểu và điều trị theo hướng y học, chứ không thể xử lý cảm tính hoặc theo "mẹo dân gian". Bác sĩ cũng phân tích nguyên nhân sinh học, yếu tố tác động và cơ chế hình thành mụn - một bệnh lý da liễu phức tạp, kéo dài và dễ tái phát. Người tham dự cũng được cập nhật kiến thức y học, đồng thời giải đáp những quan niệm sai lầm thường gặp trong điều trị mụn hiện nay.

Sau những phần trình bày chuyên môn từ các diễn giả, workshop tiếp nối với phần thảo luận, tạo không gian cho người tham dự đặt câu hỏi và nhận tư vấn cụ thể từ chuyên gia.

Bác sĩ Ngô Quang Hồ và người tham dự. Ảnh: Actidem Việt Nam

Song song đó, khu vực "soi da và tư vấn cá nhân" do đội ngũ Actidem tổ chức đã thu hút đông đảo người tham dự. Tại đây, mỗi khách mời được soi da bằng thiết bị chuyên dụng để phân tích các chỉ số độ dầu, độ ẩm, độ đàn hồi, tình trạng lỗ chân lông và mức độ tổn thương do mụn, từ đó, hiểu rõ tình trạng da thật sự của mình.

Dựa trên kết quả soi da, các chuyên viên Actidem tư vấn lộ trình chăm sóc da cá nhân hóa. Các chuyên viên cũng giới thiệu dòng sản phẩm Actidem chuyên biệt cho da mụn và da nhạy cảm, giúp giảm viêm, kháng khuẩn và kiểm soát bã nhờn; cải thiện hàng rào bảo vệ da, giảm nguy cơ tái phát mụn; hỗ trợ da phục hồi khỏe mạnh, mịn màng và đều màu hơn.

Hoạt động soi da tại workshop. Ảnh: Actidem Việt Nam

Điểm nhấn của workshop còn nằm ở không gian trưng bày và trải nghiệm dòng sản phẩm từ làm sạch, chấm mụn đến phục hồi như tinh chất kẽm hỗ trợ giảm mụn Actidem Derma ZNP và kem dưỡng hỗ trợ làm dịu da mụn Actidem AC Clarify.

Tại sự kiện, người tham dự được giới thiệu các công nghệ sinh học đang được Actidem ứng dụng trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đồng thời tham gia các hoạt động tương tác và nhận về những phần quà từ ban tổ chức.

Khách tham dự nhận quà tặng từ chương trình. Ảnh: Actidem Việt Nam

Workshop "Mụn - bệnh lý mãn tính của da và cách chăm sóc đúng cách" đã kết thúc sau một buổi làm việc với nhiều nội dung chuyên môn. Chương trình do Actidem, Ban giám hiệu và Câu lạc bộ sinh viên dược - Trường Đại học Y Dược TP HCM phối hợp tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia và đông đảo sinh viên. Ban tổ chức kỳ vọng workshop góp phần hỗ trợ sinh viên bổ sung kiến thức thực tiễn, phục vụ hành trình học tập và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và da liễu.

Diệp Chi