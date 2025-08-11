Achraf Hakimi nguy cơ ngồi tù vì cáo buộc hiếp dâm

PhápCông tố viên Pháp yêu cầu hậu vệ cánh của PSG phải ra tòa vì cáo buộc hiếp dâm một phụ nữ vào năm 2023.

Văn phòng công tố vừa yêu cầu thẩm phán điều tra chuyển cáo buộc hiếp dâm sang tòa hình sự. Hakimi có thể phải chịu án tù 15 năm, mức tối đa cho tội hiếp dâm không nghiêm trọng tại Pháp.

Khi được hỏi về vụ việc này, Hakimi trả lời hôm qua: "Lời cáo buộc sai trái này thật kinh khủng và bất công. Tôi không tự trách mình về bất cứ điều gì. Lúc này, tôi rất bình tĩnh và tập trung vào những điều quan trọng hơn trong cuộc sống: gia đình và bóng đá".

Hakimi hôn chiếc Cup vô địch Champions League hồi tháng 5/2025. Ảnh: Reuters

Cáo buộc liên quan đến vụ việc được cho là xảy ra vào ngày 25/2/2023. Theo tờ Le Parisien, một phụ nữ 24 tuổi khai với cảnh sát rằng quen biết Hakimi trên mạng xã hội Instagram và nhắn tin qua lại suốt một tháng. Sau đó, người này được hậu vệ của PSG đặt xe Uber đến nhà riêng tại Boulogne-Billancourt, trong khi vợ của anh, nữ diễn viên Hiba Abouk đang đi nghỉ ở Dubai. Tại đây, Hakimi bị cáo buộc tấn công tình dục mà không có sự đồng ý. Người phụ nữ này được cho đã đạp Hakimi và bỏ chạy, nhắn tin cho một người bạn đến đón, rồi đến đồn cảnh sát để tố cáo.

Ngày 3/3/2025, sau quá trình điều tra, Hakimi bị cáo buộc tội hiếp dâm và bị giám sát tư pháp. Nhưng theo luật sư của anh, xét theo các yếu tố vụ án, việc công tố viên yêu cầu xét xử là vô nghĩa và khó hiểu.

"Họ muốn tống tiền tôi", Hakimi nói thêm. "Khi bạn thành công và mọi việc diễn ra tốt đẹp, bạn sẽ trở thành mục tiêu của một số người. Bạn không nên tin quá nhiều người xung quanh mình".

PSG chưa bình luận nhiều về vụ việc, nhưng vẫn đứng về phía cầu thủ của mình và tin vào quy trình pháp lý. Khi Hakimi vắng mặt một số buổi tập trong giai đoạn điều tra, đội tân vô địch Champions League đều viện dẫn lý do cá nhân.

Hakimi thi đấu cho PSG từ 2021 và giành 10 danh hiệu, trong đó có Champions League 2025 và bốn Ligue 1. Hậu vệ phải người Morocco cũng từng giành Champions League 2018 với Real và Serie A 2021 với Inter.

Hakimi là một tín đồ đạo Hồi. Anh kết hôn với nữ diễn viên người Tây Ban Nha gốc Tunisia, Hiba Abouk từ năm 2020. Trước khi chia tay năm 2023, họ có hai con trai. Từng có thông tin cho biết nữ diễn viên này muốn chia một nửa tài sản của Hakimi, dù mẹ anh đứng tên. Tin này sau đó được xác định là giả.

Thanh Quý (theo LP)