ACFC ưu đãi 'Black Friday' loạt thương hiệu thời trang quốc tế

ACFC triển khai chương trình ưu đãi "Black Friday 2024 - Tiệc sale bao chất, bung deal hết nấc" cho nhiều thương hiệu quốc tế.

Chương trình áp dụng cho hàng loạt sản phẩm của Gap, Levi's, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Mango, Cotton On, A|X Armani Exchange, Karl Lagerfeld, DKNY, Polo Ralph Lauren, Swarovski, Sisley, United Colors Of Benetton, Guess, French Connection, Menbur, Parfois, Old Navy, Dockers, Sunnies Studios, Sunnies Face, TYPO và Mothercare.

Nhiều thương hiệu lớn giảm giá trong chương trình của ACFC, trong đó có Tommy Hilfiger. Ảnh: Tommy Hilfiger

Chương trình diễn ra từ ngày 22/11 đến hết 1/12, áp dụng hệ thống trên toàn quốc. Trong đó, các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như Karl Lagerfeld, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, DKNY, A|X Armani Exchange, Guess có chương trình ưu đãi đến 80%.

Calvin Klein ưu đãi đến 80%. Ảnh: Calvin Klein

Với mức giảm đến 80%, khách hàng có thể lựa chọn Mango, United Colors Of Benetton, Sisley, French Connection, GAP, Old Navy, Cotton On, Levi’s, Dockers, Sunnies Face, Menbur, Mothercare.

Ngay khi chương trình triển khai, hàng nghìn lượt khách đã tới các showroom để "săn" ưu đãi tốt nhất.

Sản phẩm của thương hiệu Levi’s trong dịp Black Friday. Ảnh: Levi’s

Ngoài các thương hiệu thời trang, ACFC còn giảm giá sản phẩm các thương hiệu phụ kiện như Swarovski, Sunnies Studios, Typo và Parfois.

Nhật Lệ