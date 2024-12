Acetonitrile trong rượu trắng khiến 22 người ngộ độc ở Long Biên

Hà NộiKết quả xét nghiệm cho thấy hai mẫu rượu trắng lấy tại tiệc trong hội nghị ở Long Biên có chứa hóa chất acetonitrile, là nguyên nhân gây ngộ độc khiến 2 người chết và 20 người nhập viện.

Kết quả xét nghiệm được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội công bố chiều 24/12, trong báo cáo điều tra, giám sát, xử lý sự cố an toàn thực phẩm tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội. Theo đó, trong 6 mẫu rượu được uống trong bữa tiệc có hai mẫu nồng độ methanol vượt quá giới hạn cho phép và phát hiện acetonitrile; 4 mẫu rượu khác các chỉ tiêu trong giới hạn cho phép. 6 loại rượu này được người của công ty tự mang đến tiệc để uống.

14 mẫu thức ăn được xét nghiệm không phát hiện vi sinh vật gây bệnh; 4 mẫu nước uống có các chỉ tiêu kiểm nghiệm vi sinh, hóa học trong giới hạn. Tuy nhiên các mẫu bệnh phẩm (máu, nước tiểu) của bệnh nhân phát hiện acetonitrile và cyanide.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội kết luận "nguyên nhân gây ngộ độc là do hóa chất acetonitrile có trong rượu trắng do Công ty TNHH MTV NBC Pacific mang đến".

Tính đến sáng nay, liên quan đến bữa tiệc có 20 người nhập viện. Trong đó, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 18 người, hiện 4 người ra viện, còn 14 người điều trị. Bệnh nhân đều được chẩn đoán sốc nhiễm trùng, nhiễm độc, toan chuyển hóa. Trong số này, 5 người tình trạng nặng, đang được điều trị tích cực.

Bệnh viện Xanh Pôn điều trị một bệnh nhân nam 54 tuổi, ở Hà Nội, được chẩn đoán rối loạn tiêu hóa. Hiện người bệnh đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vận động bình thường.

Một người đàn ông điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang hiện đã ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vận động bình thường.

Hai ngày trước, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cũng thông báo kết quả xét nghiệm mẫu máu các bệnh nhân cho thấy có acetonitrile và cyanide, hàm lượng methanol thấp hoặc âm tính. Kết hợp với bệnh cảnh của bệnh nhân, các bác sĩ nhận định ngộ độc acetonitrile. Chất này vào cơ thể có thể chuyển hóa chậm thành cyanide gây ngộ độc với biểu hiện sau uống nhiều giờ.

Acetonitrile là một hóa chất hữu cơ được dùng làm dung môi trong công nghiệp, không phải thành phần sinh ra trong quá trình sản xuất rượu trắng. Hiện chưa rõ acetonitrile tại sao có mặt trong hai loại rượu tại bữa tiệc.

80 người cùng tham gia tiệc liên hoan này tại một trung tâm hội nghị ở Long Biên, Hà Nội hôm 19/12. Bữa tiệc chính gồm các món salad rong biển trứng cua, súp hải sản với nấm, gà quay mật ong, cá diêu hồng hấp hành nấm, canh cá nấu chua, bắp bò hầm ngũ vị ăn kèm bánh mì, cải chíp xào sốt nấm, cơm rang thập cẩm, chè hạt sen long nhãn dừa tươi. Trước đó, bữa phụ có trà, cà phê, bánh nho cuộn, bánh ngọt pháp, bánh pizza hawaii, hoa quả tươi. Họ uống rượu trắng tự mang đến.

Sau khi dự tiệc bữa chính từ khoảng 3h đến 22h (hầu hết sau ăn uống quá 6 giờ), nhiều người bắt đầu đau đầu, buồn nôn, nôn, đau bụng và tiêu chảy. Hai người tử vong trong 24 giờ sau đó.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đề nghị Sở Công Thương và các ngành liên quan rà soát lại các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, tăng cường công tác kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm quy định an toàn thực phẩm. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm.

