Acer TravelMate P6 - laptop doanh nhân mỏng nhẹ

TravelMate P6 sở hữu nhiều ưu điểm về ngoài hình, cấu hình, pin. trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ doanh nhân trong công việc, bảo mật.

Trọng lượng chỉ một kilogram

TravelMate P6 có đầy đủ các tiêu chuẩn về thiết kế của một chiếc laptop doanh nhân về kích thước và chất liệu. Sản phẩm có độ dày 16,8 mm và trọng lượng chỉ một kilogram. Về chất liệu, máy được hoàn thiện lớp vỏ nhôm-magiê vừa đảm bảo sự sang trọng vừa cứng cáp, bền bỉ.

TravelMate P6 sở hữu màn hình 14 inch, tỷ lệ 16:10, tấm nền IPS độ phân giải Full HD+, viền mỏng với độ phủ 100% sRGB. Màn hình của máy cho chất lượng hiển thị sắc nét, độ chi tiết cao, đủ đáp ứng nhu cầu làm việc của đối tượng doanh nhân.

TravelMate P6 thiết kế cơ động, hướng đến đối tượng doanh nhân. Ảnh: Acer

Hiệu suất mạnh mẽ

TravelMate P6 chạy bộ xử lý Intel Core i7 thế hệ thứ 11, RAM LPDDR4x tốc độ cao với dung lượng lên đến 32 GB cùng ổ cứng SSD cổng M.2 PCIe Gen3 lên đến 1 TB. Cấu hình của máy ở mức cao, đủ sức đáp ứng các tác vụ trong công việc hằng ngày.

Dòng máy mới của Acer còn có nhiều trang bị cao cấp như bàn di chuột bằng mặt kính Corning Gorilla Glass kích thước lớn, độ nhạy lớn và chống va đập giúp cho mọi cử chỉ chạm, vuốt có độ chính xác cao.

TravelMate P6 có cấu hình mạnh, đáp ứng mượt mà tác vụ trong công việc. Ảnh: Acer

Bền bỉ và bảo mật

Để phục vụ cho nhu cầu của đối tượng doanh nhân, TravelMate P6 có chất lượng hoàn thiện tốt. Máy đạt chuẩn MIL-STD 810H4 về độ bền, có khả năng làm việc trong các điều kiện khắc nghiệt. Đặc biệt, bàn phím và bàn di chuột được thiết kế chống tràn giúp bảo vệ các linh kiện bên trong khỏi những trường hợp bị đổ nước.

Công nghệ Acer PrivacyPanel trên sản phẩm cho phép người dùng bảo vệ sự riêng tư với khả năng làm mờ tự động đối với các góc nhìn vượt quá 90 độ. Ngoài ra, khi tắt chế độ riêng tư, góc nhìn của máy sẽ được mở rộng lên 170 độ.

TravelMate P6 trang bị nhiều công nghệ giúp bảo mật dữ liệu. Ảnh: Acar

Bên cạnh đó, sản phẩm mới từ Acer còn trang bị nhiều công nghệ hiện đại khác. Chẳng hạn như trang bị phần cứng Trusted Platform Module 2.0 và công nghệ quản lý từ xa vPro™ giúp đảm bảo xác thực an toàn và bảo vệ dữ liệu công ty. Công nghệ cảm biến Acer Using Sensing trên thiết bị cho phép phát hiện chính xác người dùng dựa trên khoảng cách và chuyển động, đồng thời giữ an toàn cho dữ liệu bằng cách khóa màn hình mỗi khi người dùng rời đi. Máy cũng hỗ trợ mở khóa nhanh với Windows Hello bằng webcam IR hoặc mắt đọc dấu vân tay có trên nút nguồn.

Nhiều tính năng hữu ích

TravelMate P6 trang bị công nghệ sạc nhanh giúp máy đạt 80% dung lượng pin chỉ sau một giờ sạc. Viên pin dung lượng lớn của máy có khả năng hoạt động liên tục trong 20 giờ liên tiếp, đủ sức đáp ứng nhu cầu làm việc, hội họp trong thời gian dài ở những nơi thiếu nguồn điện.

Sản phẩm có đầy đủ các cổng kết nối gồm hai cổng USB 3.2 Gen 2 Type C, khe cắm MicroSD, đầu đọc NFC. TravelMate P6 cũng đồng thời hỗ trợ kết nối hai màn hình 4K cùng chức năng sạc pin cho máy. Đây đều là những tính năng doanh nhân cần trong công việc.

Thiết bị còn hỗ trợ tính năng audio và khuếch đại thông minh DTS tích hợp. Nhờ đó, TravelMate P6 có thể mang đến âm thanh chất lượng cao với âm trầm sâu. Nhờ hệ thống loa kép hướng lên và dãy micro kép nên máy cho chất lượng âm thanh ổn định trong các cuộc họp trực tuyến với khoảng cách xa đến 2 mét. Sản phẩm cũng trang bị AI để giảm tiếng ồn. Webcam MIPI thiết kế kiểu màn trập mang lại hình ảnh tốt ngay cả khi ánh sáng yếu. Sản phẩm chạy Windows 10 Pro và hỗ trợ 5G Sub-6, eSim, uSim.

Hoài Phương