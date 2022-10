Acer tổ chức ngày hội công nghệ Predator Fest

Predator Fest 2022 tổ chức ngày 30/10 tại Hà Nội, gồm nhiều hoạt động trải nghiệm sản phẩm, giao lưu, thi đấu với những gamer chuyên nghiệp.

Predator Fest 2022 với chủ đề "Avatar of The King" là hoạt động lớn nhất của Acer trong năm, đánh dấu lần đầu sự kiện được tổ chức ở Hà Nội. Sự kiện sẽ diễn ra cả ngày 30/10 tại Cung thể thao Quần Ngựa mở cửa tự do cho các bạn trẻ yêu công nghệ, cộng đồng game thủ. Theo ban tổ chức, Predator Fest năm nay mang đến concept Sci-fi khi tất cả khách tham dự đều hóa thân thành đặc vụ để khám phá thế giới công nghệ của Predator.

Người tham gia trải nghiệm các sản phẩm của Predator. Ảnh: Acer

Những sản phẩm gaming mới nhất, từ laptop, desktop, màn hình cho tới các phụ kiện như ghế ngồi, bàn phím, chuột, tai nghe,... dự kiến được ban tổ chức giới thiệu trong sự kiện. Các tín đồ công nghệ có thể trải nghiệm những dòng máy cao cấp hiện nay của Acer như Triton 500SE, Helios 300, Nitro 5 Tiger, Aspire 7, Swift, PC Orion 7000. Bên cạnh đó, cộng đồng gamer cũng có thể tham gia thách đấu với các game thủ chuyên nghiệp của CKG bao gồm HK15, Sangtraan, Remind, Longaoden, Bảo Hoàng, Darling. Rapper Low G - người được giới trẻ yêu mến, cũng góp mặt để trình diễn nhiều tiết mục.

Ban tổ chức cũng bố trí khu vực LAN Party với đường truyền mạng ổn định, phục vụ cho nhu cầu thi đấu eSport của người tham gia. Những người đăng ký trước cũng nhận được phần nước uống miễn phí. Ngoài ra, Acer hợp tác cùng các đại lý bán lẻ nổi tiếng như An Phát, Hacom, Hoàng Hà Mobile, Nguyễn Kim, Phong Vũ,... dành hàng nghìn phần quà tặng cho người tham gia. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng.

Predator Fest thu hút hàng nghìn bạn trẻ tham gia. Ảnh: Acer

Tín đồ công nghệ còn có thể trải nghiệm dịch vụ vệ sinh máy và tra keo tản nhiệt trực tiếp tại quầy Acer 3S1. 3S1 là chính sách bảo hành đặc biệt của Acer với chế độ bảo hành nhanh trong vòng ba ngày, kể cả thứ 7 và chủ nhật. Nếu quá ba ngày, hãng sẽ đổi sản phẩm mới cho khách hàng.

Bắt đầu từ năm 2018, chuỗi sự kiện Predator Fest Series ra đời, đóng vai trò như một sân chơi cho cộng đồng công nghệ và eSport, giúp khách hàng yêu thích công nghệ, gaming hay thương hiệu Predator có cơ hội trải nghiệm sản phẩm. Năm nay, Acer đã khởi động sự kiện tại TP HCM vào tháng 8.

Hoài Phương