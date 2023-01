Acer ra mắt hàng loạt laptop mới tại CES 2023

Thương hiệu Acer trình làng loạt mẫu laptop mới, phục vụ người dùng sinh viên, văn phòng, nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp và game thủ.

Acer Nitro 16 và 17

Năm nay, Acer cải tiến thiết kế của dòng Nitro, logo quen thuộc được thay bằng logo nổi bật với chữ N tối giản và được cách điệu. Laptop gaming Acer Nitro 16 (AN16-51) mới có diện tích màn hình lớn hơn 5% so với phiên bản trước. Theo đó, máy dùng màn hình 16 inch WUXGA hoặc WQXGA được nâng cấp với tốc độ làm mới 165 Hz hỗ trợ NVIDIA Advanced Optimus. Cải tiến cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa đồ họa tích hợp và đồ họa rời mà không cần khởi động lại. Thiết bị đi kèm với bàn phím có đèn nền RGB 4 vùng, màu sắc tươi sáng với hỗ trợ gam màu sRGB.

Acer Nitro 16 và 17 đã được hãng thay đổi diện mạo với thiết kế logo mới.

Mẫu Nitro 17 được hỗ trợ bởi bộ vi xử lý Intel Core HX thế hệ thứ 13, màn hình 17.3 inch, màn hình có độ phân giải cao (QHD) với tốc độ làm tươi 165 Hz. Sản phẩm trang bị touchpad lớn (125.0 mm x 81.6 mm), tỷ lệ màn hình so với thân máy là 81%, bàn phím có đèn nền 4 vùng RGB thuận lợi khi trải nghiệm chơi game.

Laptop Acer Nitro chạy Windows 11 mới đi kèm với bộ nhớ DDR5 4.800 MHz lên đến 32 GB và bộ lưu trữ M.2 PCIe Gen 4 dung lượng lớn lên đến 2 TB. Người dùng có thể lưu trữ nhiều trò chơi, phim.

Predator Helios 16, Predator Helios 18

Predator Helios 16 (PH16-71) và Predator Helios 18 (PH18-71) có thiết kế hoàn toàn mới và bộ tản nhiệt được nâng cấp. Cả hai lần lượt sở hữu bộ xử lý Intel Core i9 và i7 HX thế hệ thứ 13 kết hợp với GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 (MGP lên đến 165W).

Người dùng có thể trải nghiệm thế giới ảo sống động và tăng cường hiệu suất với tính năng dò tia, khung hình chất lượng cao với DLSS 3 và độ trễ hệ thống được tối ưu hóa. Song song, thiết bị còn sở hữu RAM DDR5-4800 MHz lên đến 32 GB và SSD PCIe Gen4 NVMe lên đến 2 TB khiến chúng trở thành những cỗ máy di động, thích hợp với hầu hết trò chơi.

Vẻ ngoài của laptop gaming cao cấp Acer Predator Helio.

Predator Helios 16 có màn hình 16 inch (16:10) WQXGA (2560×1600) ở 165 Hz hay 240 Hz, bảng điều khiển Mini LED ở 250 Hz, được cung cấp bởi công nghệ AUO AmLED. Dải màu DCI-P3 bao phủ cho màu sắc phong phú, sống động. Predator Helios 18 có màn hình 18 inch (16:10) với WUXGA (1920×1200) ở 165 Hz, WQXGA (2560×1600) ở 165 Hz hay 240 Hz, màn hình Mini LED 250 Hz. Thiết bị hỗ trợ 1.000 vùng làm mờ cục bộ, có thể sử dụng ngay cả trong điều kiện ánh sáng kém

Thiết kế mới của dòng Predator 2023 gây được chú ý từ người dùng nhờ bàn phím có đèn nền LED mini. Bàn phím có đèn nền RGB trên mỗi phím, được thiết kế lại để thể hiện màu sắc tươi sáng đồng nhất (ít quầng sáng hơn). Hiệu ứng ánh sáng động mượt mà, cần ít điện năng hơn, giúp tản nhiệt hiệu quả với mô-đun đèn nền thiết kế đặc biệt.

Acer Swift Go

Acer ra mắt Acer Swift Go mới, bổ sung vào dòng laptop Swift. Cụ thể, Acer Swift Go 16 (SFG16-71) và Acer Swift Go 14 (SFG14-71) có màn hình OLED và tốc độ làm mới nhanh. Laptop mỏng nhẹ, sở hữu màn hình đẹp mang đến hình ảnh sống động, chân thực với độ sáng tối đa 500 nits, dải màu 100% DCI-P3. Swift Go 16 có màn hình OLED 16 inch 3,2K với độ phân giải 3200×2000 và tốc độ làm tươi 120 Hz. Phiên bản Swift Go 14 màn hình 14 inch 2,8K. Màn hình OLED với độ phân giải 2880x1800 và tốc độ làm tươi 90 Hz.

Cả hai máy tính xách tay đều có hệ thống tản nhiệt với quạt kép TwinAir được nâng cấp, ống dẫn nhiệt kép bằng đồng D6 và bàn phím hút gió giúp tản nhiệt để duy trì nhiệt độ mát mẻ. Thiết kế đẹp với khung nhôm 14,9 mm được tối ưu hóa với tỷ lệ màn hình so với thân máy là 90%, các cạnh bên siêu mỏng. Model 14 inch có viền bezel hẹp 4,15 mm, sở hữu cân nặng chưa đến 1,3 kg.

Phiên bản 16 inch có kích thước 4,2 mm và nặng khoảng 1,6 kg. Cả Swift Go 16 và Swift Go 14 đều hỗ trợ SSD PCIe Gen 4 lên đến 2 TB, bộ nhớ LPDDR5 lên đến 16 GB.

Acer Swift

Swift X 14 (SFX14-71) có CPU tiên tiến và GPU rời. Bộ xử lý Intel Core H-series thế hệ thứ 13 cung cấp tối đa sức mạnh cho laptop cao cấp. Màn hình của thiết bị dùng tấm nền OLED 14 inch 2,8K với tốc độ làm tươi khung hình 120 Hz làm nổi bật 100% dải màu DCI-P3. Độ sáng tối đa 500 nits, độ tương phản cao mang lại màu sắc, hình ảnh chân thật.

Người dùng dễ dàng di chuyển,thỏa sức sáng tạo với sản phẩm Acer Swift X 14.

Còn đối với dòng Swift 14 (SF14-71T), sản phẩm nổi bật khi có khung gầm nguyên khối được gia công bằng máy CNC mỏng và nhẹ, có hai màu xanh lá và xanh dương. Các cạnh được cắt kim cương và vật liệu anot hóa kép, khung máy thanh mảnh, cao cấp có độ mỏng chỉ 14,95 mm (0,59 inch), nặng 1,2 kg.

Máy tính xách tay Swift 14 dùng bộ xử lý Intel Core H-series thế hệ thứ 13 và đạt chuẩn Intel Evo, đồng thời cung cấp thời lượng pin hơn 9,5 giờ. Laptop cũng tích hợp Intel Unison cho phép người dùng cộng tác trên hệ điều hành khác nhau.

Acer Swift 14 cung cấp hai tùy chọn màn hình cảm ứng 14 inch WQXGA (2560x1600) hoặc WUXGA (1920x1200). Cả hai đều được phủ lớp kháng khuẩn Corning Gorilla thủy tinh để tăng độ bền, chống trầy xước và ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gây vết bẩn và mùi hôi.

Các sản phẩm thuộc dòng gaming và Swift mỏng nhẹ đều được áp dụng dịch vụ bảo hành VIP 3S1. Thương hiệu bảo hành nhanh chính hãng trong vòng 3 ngày, cả thứ bảy và chủ nhật. Nếu quá 3 ngày không bảo hành xong thì Acer sẽ đổi cho người dùng một máy mới có giá trị tương đương hoặc cao hơn.

(Nguồn: Acer)