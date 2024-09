Acer gia nhập thị trường máy chơi game cầm tay PC

Acer tham gia mảng máy chơi game cầm tay với Nitro Blaze 7, đồng thời giới thiệu ý tưởng laptop tích hợp bộ tay cầm không dây.

Acer đã mang đến triển lãm IFA 2024, diễn ra ngày 6-10/9 tại Berlin, dòng sản phẩm hoàn toàn mới là máy chơi game cầm tay PC Nitro Blaze 7 - phân khúc đang phát triển mạnh thời gian qua.

Nitro Blaze 7 có thiết kế tương tự như thiết bị của Asus và Lenovo với màn hình tích hợp và hệ thống cần điều khiển cùng nút bấm ở hai bên theo kiểu Xbox của Microsoft.

Nitro Blaze 7 - máy chơi game cầm tay PC đầu tiên của Acer. Ảnh: Acer

Sản phẩm trang bị chip AMD Ryzen 7 8840HS, thay vì Ryzen Z1 Extreme như Asus ROG Ally X và Lenovo Legion Go. Cả hai mẫu chip đều có 8 lõi, sản xuất trên quy trình Zen 4 của AMD và xung nhịp tối đa 5,1 GHz, cùng 12 đơn vị tính toán RDNA 3.

Thiết bị của Acer sử dụng màn hình 7 inch độ phân giải Full HD tương tự đối thủ từ Asus, nhưng có tần số quét cao hơn là 144 Hz. Máy có RAM 16 GB, ổ cứng SSD tối đa 2 TB. Người dùng có thể sạc thiết bị hay kết nối với màn hình qua hai cổng USB 4.

Tương tự Lenovo và Asus, thiết bị của Acer cũng chạy hệ điều hành Windows 11 cùng nền tảng Game Space do hãng phát triển để có thể tương thích với hầu hết nền tảng chơi game hiện nay.

Nitro Blaze 7 có pin 50,04 Whr, tương đương pin trong Steam Deck OLED và lớn hơn một chút so với Lenovo Legion Go, nhưng nhỏ hơn nhiều so với mức 80 Whr của Asus ROG Ally X. Acer chưa công bố giá và ngày phát hành model này.

Laptop gắn sẵn tay cầm chơi game DualPlay. Ảnh: Acer

Cũng tại IFA 2024, Acer giới thiệu concept mang tên Project DualPlay, là một laptop với thiết kế của dòng Predator, nhưng có thêm một phần cắt bên dưới bàn phím để gắn tay cầm. Acer vẫn chưa mô tả chi tiết về cách thức hoạt động của DualPlay.

Huy Đức