Acecook Việt Nam tổ chức sự kiện kết hợp chạy bộ và phở

Hà NộiAcecook Việt Nam tổ chức sự kiện "Chạy cùng Phở Đệ Nhất" góp phần cùng cộng đồng rèn luyện sức khỏe và tôn vinh di sản ẩm thực phở, tại Công viên Thống Nhất, ngày 1-2/11.

Đại diện Acecook Việt Nam chia sẻ, nhắc đến phở, người ta thường nghĩ ngay đến món quà sáng biểu tượng của Hà Nội. Tuy nhiên, không riêng gì Thủ đô, phở giờ đây trở thành quà sáng "quốc dân" trên khắp Việt Nam.

Vài năm trở lại đây, chạy bộ đang trở thành thói quen của nhiều người Việt. Hầu như ai cũng có thể theo đuổi môn thể thao này để rèn luyện sức khỏe. Chỉ với 2-5 km mỗi sáng, cơ thể được tái tạo năng lượng, tinh thần trở nên thư thái, và con người thêm yêu nhịp sống lành mạnh.

Sau những bước chạy ấy, một bát phở nóng thơm lừng trở thành phần thưởng quen thuộc. Bên trong tô phở với từng sợi bánh trắng mềm, lát thịt ngọt đậm và cọng hành xanh rau thơm, người Việt tìm thấy không chỉ vị ngon mà cả ký ức văn hóa được gìn giữ qua bao thế hệ.

Phở - món ăn truyền thống nổi tiếng của ẩm thực Việt Nam. Ảnh: Acecook Việt Nam

Kỷ niệm 30 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Acecook lần đầu tiên tổ chức sự kiện kết hợp giữa chạy bộ và phở, với mong muốn giữ gìn và phát triển di sản ẩm thực Việt, góp phần lan tỏa lối sống lành mạnh, đồng thời tôn vinh tinh hoa phở.

Theo đó, Acecook Việt Nam kết hợp giữa tinh thần thể thao hiện đại và tinh hoa ẩm thực truyền thống trong sự kiện "Chạy cùng Phở Đệ Nhất - Tự hào lan tỏa tinh hoa phở Việt". "Chạy bộ và ăn phở - hai thói quen kết nối có thể dẫn đến một thông điệp ý nghĩa: sống khỏe - sống gắn kết - sống tự hào cùng văn hóa Việt", đại diện doanh nghiệp chia sẻ

Với tinh thần ấy, "Chạy cùng Phở Đệ Nhất" sẽ diễn ra ngày 1 và 2/11 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), quy tụ người yêu thể thao và văn hóa Việt. Tại đây, người tham gia vừa có cơ hội rèn luyện sức khỏe qua chạy bộ, vừa được bổ sung dinh dưỡng và năng lượng qua những tô phở truyền thống. Chương trình có sự góp mặt của hai đại sứ thương hiệu NSND Xuân Bắc và ca sĩ Soobin. Hai nghệ sĩ đại diện hai thế hệ cùng mang đến tinh thần vui - khỏe - kết nối, qua đường chạy 5 km, 10 km và không gian trải nghiệm ẩm thực, giải trí đậm sắc Việt.

Với những người không thể tham dự trực tiếp, chương trình có thêm phiên bản chạy tự do với ứng dụng chạy bộ Vrace.

NSND Xuân Bắc hiện là đại sứ thương hiệu của Acecook Việt Nam. Ảnh: Acecook Việt Nam

Tổ chức "Chạy cùng Phở Đệ Nhất", Acecook Việt Nam bên cạnh mang đến một giải chạy cho cộng đồng còn ngầm thể hiện cam kết đồng hành cùng phở Việt, tiếp nối sứ mệnh gìn giữ, phát huy và đưa hương vị phở Việt vươn xa thế giới.

Diệp Chi