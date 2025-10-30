Acecook Việt Nam thể hiện cam kết bền vững trong từng sản phẩm

Mỗi sản phẩm Acecook Việt Nam bên cạnh đáp ứng nhu cầu "ăn nhanh no bụng" còn thể hiện cam kết tạo ra những giá trị bền vững, khẳng định trách nhiệm của thương hiệu với cộng đồng.

Ngay từ khi gia nhập thị trường Việt Nam cách đây 30 năm, Acecook Việt Nam đã đặt cho mình sứ mệnh "Cống hiến cho xã hội thông qua con đường ẩm thực", với định hướng phát triển bền vững. Từ nền tảng một thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực thực phẩm ăn liền tại Việt Nam, Acecook chú trọng đổi mới công nghệ, kiên định xây dựng những "sản phẩm bền vững", đảm bảo quy trình khép kín từ nhà máy tới tay người tiêu dùng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, mỗi gói mì Acecook Việt Nam ra đời đều phản ánh "cấu trúc đa tầng trách nhiệm" của nhà sản xuất, đảm bảo dung hòa giữa sự tiện lợi, giá trị dinh dưỡng, bản sắc ẩm thực Việt và những tiêu chuẩn quốc tế.

Trách nhiệm với người tiêu dùng

Nhằm đáp ứng và thúc đẩy xu hướng ăn uống lành mạnh, doanh nghiệp không ngừng nâng cao giá trị sản phẩm bằng cách bổ sung vitamin và khoáng chất. Bên cạnh chất lượng và sự tiện lợi, Acecook Việt Nam đã và đang phát triển thêm những sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng về dinh dưỡng và lối sống, hướng tới góp phần giúp người tiêu dùng xây dựng một cuộc sống bền vững và lành mạnh, tích cực

Gần nhất, doanh nghiệp đã ra mắt mì Dalago với sợi mì từ rau củ tươi sạch, không sử dụng chất tạo màu tổng hợp. Trước đó, hãng đã bổ sung các dưỡng chất thiết yếu vào các sản phẩm quen thuộc như mì Hảo Hảo (bổ sung canxi), miến Phú Hương (giảm calo, bổ sung vitamin B12), cháo Ohayo (bổ sung chất xơ) và mì ly Doraemon (bổ sung canxi cho trẻ em).

Hình ảnh minh họa sản phẩm mì Dalago - sản phẩm mới của Acecook mang nguyên liệu rau củ vào sợi mì. Đồ họa: Acecook Việt Nam

Trách nhiệm với ẩm thực Việt

Acecook Việt Nam nhận định, để sản phẩm có mặt tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, doanh nghiệp không thể thiếu sự ủng hộ của người tiêu dùng trong nước ngay từ những ngày đầu. Từ nền tảng đó, doanh nghiệp luôn nỗ lực tôn vinh nông sản địa phương và gìn giữ văn hóa ẩm thực truyền thống. Doanh nghiệp ưu tiên sử dụng nông sản nội địa nhằm giảm tải chuỗi cung ứng, nâng cao giá trị bền vững cho nông nghiệp Việt. Các dòng sản phẩm sợi gạo ăn liền (phở, bún, hủ tiếu...) được kết hợp giữa công nghệ Nhật Bản và tinh hoa ẩm thực Việt, đã có mặt nhiều nơi trên thế giới, góp phần quảng bá ẩm thực Việt.

Sản phẩm xuất khẩu được gắn nhãn Informed Gluten-Free (chứng nhận sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt về hàm lượng gluten) hay V-Label Vegan (chứng nhận sản phẩm không chứa thành phần có nguồn gốc động vật và không thử nghiệm trên động vật)... Tất cả đáp ứng nhu cầu đa dạng, giúp người tiêu dùng toàn cầu an tâm lựa chọn.

Những tiêu chuẩn "toàn cầu"

An toàn vệ sinh thực phẩm luôn là ưu tiên hàng đầu của Acecook Việt Nam. Từ năm 2015, công ty đã đầu tư phòng thí nghiệm hiện đại đạt chuẩn quốc tế ISO 17025:2017 được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận. Với hệ thống máy móc tiên tiến, phòng thí nghiệm liên tục mở rộng phạm vi kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, từ thuốc trừ sâu, chất gây dị ứng đến GMO (biến đổi gen). Năm 2018, Acecook Việt Nam tiếp tục phát triển phòng thử nghiệm sắc ký chuyên sâu, cho phép phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và độc tố vi nấm ở mức chính xác cao.

Song song, công ty duy trì và tái chứng nhận hàng loạt chuẩn quốc tế uy tín như ISO 22000:2018, BRC, IFS Food và HACCP. Những chứng nhận này thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối cho từng sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Phòng thí nghiệm của Acecook Việt Nam được vận hành bởi đội ngũ nhân viên giàu chuyên môn. Ảnh: Acecook Việt Nam

Trách nhiệm với môi trường và xã hội

Trong quá trình phát triển hoạt động kinh doanh, Acecook Việt Nam luôn chú trọng trách nhiệm với môi trường. Từ tháng 7/2024, công ty áp dụng chuyển đổi bao bì giấy cho gần 90% sản lượng mì ly, tô giúp giảm khoảng 1.900 tấn nhựa mỗi năm. Cùng năm, công ty đã hợp tác với Công ty TNHH Giấy Kraft Vina, tái chế 7.000 - 8.000 tấn bao bì giấy theo trách nhiệm tái chế EPR. Ngoài ra, 1.500 tấn phụ phẩm sản xuất mỗi năm được tái sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, hình thành vòng tuần hoàn bền vững, vừa giảm áp lực môi trường vừa tối ưu hiệu quả vận hành.

Doanh nghiệp đang tiến hành thay thế nĩa nhựa bằng nhựa sinh học có 40% đến dưới 60% hàm lượng carbon sinh học trên một số sản phẩm mì ly, tô, nĩa đã đạt chứng nhận OK Biobased 2* của tổ chức TUV Austria (châu Âu). Việc thay thế này được Acecook Việt Nam đánh giá là bước tiến quan trọng, mang ý nghĩa lớn trong việc giảm nhựa dùng một lần, khẳng định tinh thần "tiêu dùng xanh - cùng sống lành" mà doanh nghiệp lan tỏa.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, sau gần ba thập kỷ đồng hành, Acecook Việt Nam đã biến phát triển bền vững từ một xu hướng thành triết lý trong từng sản phẩm cốt lõi. Chiến lược "Cook Happiness Through Innovation" (Đổi mới nâng tầm hạnh phúc) chính là kim chỉ nam, khẳng định rằng đổi mới không chỉ phục vụ tăng trưởng, mà còn là lời cam kết mang đến hạnh phúc lâu dài cho cộng đồng - thông qua những sản phẩm ngày càng tốt hơn về chất lượng và mang tính bền vững.

Hoàng Anh