Acecook Việt Nam thăng hạng trong top 'Nơi làm việc tốt nhất'

10 năm liên tiếp có mặt trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, Acecook Việt Nam đi lên từ Top 15 (năm 2015), Top 8 (2020) đến Top 4 nhóm ngành hàng tiêu dùng (2025).

Tại Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025, Acecook Việt Nam còn giữ vị Top 8 trong khối doanh nghiệp lớn. Đại diện công ty chia sẻ, danh hiệu năm nay càng trở nên ý nghĩa khi Acecook Việt Nam đồng thời kỷ niệm 30 năm ngày bán hàng đầu tiên và thương hiệu Hảo Hảo tròn 25 năm ra đời. Năm nay cũng đánh dấu 10 năm liên tiếp (2015-2025) doanh nghiệp có mặt trong bảng xếp hạng, khẳng định vị thế tiên phong kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc cho người lao động.

10 năm liên tiếp thăng hạng "Nơi làm việc tốt nhất"

Trong chặng đường 10 năm (2015-2025), thứ hạng của Acecook Việt Nam liên tục tăng trưởng: từ Top 15 (2015) lên Top 11 (2016), Top 9 (2017), Top 8 (2018 và 2020), Top 6 (2021-2022), Top 5 (2023-2024) và bứt phá lên Top 4 ngành hàng tiêu dùng năm 2025 - mức cao nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, Acecook Việt Nam còn nằm trong Top 50 thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2025 dựa trên kết quả bình chọn của 7.000 sinh viên thuộc các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.

Acecook Việt Nam nhận giải Best Places To Work 2025 (Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025) tối 19/11. Ảnh: Anphabe

Những năm qua, Acecook Việt Nam đã và đang triển khai đồng bộ các chính sách nhân sự toàn diện, nhất quán với định hướng lấy con người làm trung tâm. Doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc hướng tới mọi nhân sự đều được tôn trọng, lắng nghe và trao quyền để phát huy tiềm năng, tạo giá trị đóng góp cho xã hội.

Doanh nghiệp khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo của nhân viên thông qua các chương trình phát huy sáng kiến được tổ chức thường xuyên, giúp nuôi dưỡng động lực cải tiến trong toàn hệ thống. Nổi bật, chương trình "Phong trào sáng kiến đặc biệt 2025" đã nhận về gần 300 sáng kiến từ tất cả cán bộ công nhân viên. Các ý tưởng được ban lãnh đạo đánh giá "mang tính đột phá và có tỷ lệ thực thi cao".

Bên cạnh đó, Acecook Việt Nam còn chú trọng chăm sóc toàn diện đời sống tinh thần và thể chất cho người lao động. Đơn cử như tổ chức khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ tư vấn tâm lý, đến các lớp kỹ năng sống và hoạt động thể thao nội bộ.

Đại diện Acecook Việt Nam (bìa trái) cùng các đơn vị nhận danh hiệu Top 50 thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam. Ảnh: Anphabe

Doanh nghiệp chú trọng nâng cao công tác an toàn lao động bằng cách tổ chức các khóa đào tạo định kỳ và hệ thống giám sát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế. Song song đó, chính sách phúc lợi linh hoạt cũng được thiết kế phù hợp với nhu cầu đa dạng của từng nhóm nhân sự, bao gồm thưởng lễ Tết, hỗ trợ học tập cho con em, các chế độ nghỉ phép, trợ cấp sinh hoạt và nhiều quyền lợi thiết thực khác. "Chính những chính sách toàn diện này tạo nên nền tảng để Acecook Việt Nam duy trì một môi trường làm việc nhân văn, bền vững và tràn đầy cảm hứng", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Nỗ lực xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc

Song song với việc đặt con người làm trung tâm của sự phát triển, Acecook Việt Nam còn không ngừng đầu tư để tạo dựng một môi trường làm việc hạnh phúc. Sứ mệnh "Cook Happiness" (nấu ăn hạnh phúc) không chỉ thể hiện qua những sản phẩm gửi đến người tiêu dùng, mà còn được cụ thể hóa ngay trong nội bộ thông qua các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Nổi bật là "concert" kỷ niệm 30 năm, hội tụ hàng nghìn nhân viên từ khắp mọi miền, cùng chia sẻ niềm tự hào về hành trình phát triển, tạo nên bầu không khí kết nối và lan tỏa tinh thần "Cook Happiness".

Tập thể Acecook Việt Nam tại lễ trao giải Best Places To Work 2025 tối 19/11. Ảnh: Anphabe

Để tiếp tục lan tỏa giá trị 3 Happy (Happy Consumers, Happy Society, Happy Employees - người tiêu dùng hạnh phúc, xã hội hạnh phúc và người lao động hạnh phúc), Acecook Việt Nam đã đổi mới hệ giá trị doanh nghiệp, định hình rõ hơn bản sắc của mình trên hành trình phát triển bền vững. Trong đó, 5 tinh thần hành động: chính trực, hợp tác, tự chủ trách nhiệm, đổi mới, vượt trội chính là nền tảng của đội ngũ nhân sự để cùng nhau hành động hướng đến mục tiêu chung, tạo ra những giá trị hạnh phúc cho xã hội.

Nhờ những nỗ lực xuyên suốt ấy, doanh nghiệp được sự ghi nhận "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" trong suốt 10 năm qua. Danh hiệu này phản ánh mức độ hài lòng của nhân viên cũng như chứng minh rằng môi trường làm việc hạnh phúc là giá trị được Acecook Việt Nam đầu tư nghiêm túc, nhất quán và dài hạn.

Đại diện doanh Acecook Việt Nam cho biết, thời gian tới, doanh nghiệp cam kết tiếp tục phát huy giá trị, củng cố văn hóa doanh nghiệp, mở rộng các hoạt động phát triển nội lực, nâng cao phúc lợi và xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc hơn nữa cho hàng nghìn người lao động.

Chương trình bình chọn "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" do Anphabe - đơn vị tư vấn chiến lược thương hiệu nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam tổ chức. Chương trình nhằm ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp đã và đang tiên phong trong việc kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng, nuôi dưỡng văn hóa doanh nghiệp tích cực và thúc đẩy chính sách nhân sự để mang lại nhiều giá trị thiết thực cho người lao động. Mọi sự đánh giá, bình chọn ở chương trình đều lấy ý kiến khách quan từ chính người lao động để đảm bảo tính công bằng, minh bạch.

Hoàng Anh