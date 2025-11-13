Acecook Việt Nam ra mắt website mới

Công ty cổ phần Acecook Việt Nam ra mắt giao diện website mới nhân kỷ niệm 30 năm ngày bán hàng đầu tiên, đánh dấu bước tiến trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện của doanh nghiệp.

Website mới hướng đến nâng cao trải nghiệm người dùng, tăng tính minh bạch và gắn kết sâu hơn với cộng đồng. Thiết kế website tạo ấn tượng với phong cách hiện đại, chuyên nghiệp và định vị thương hiệu đồng nhất. Giao diện mang hai gam màu chủ đạo đỏ - trắng đặc trưng của thương hiệu, nhằm mang đến năng lượng, sự tin cậy, đồng thời thể hiện tinh thần Nhật Bản - một phần bản sắc của Acecook suốt gần ba thập kỷ.

Cấu trúc menu được thiết kế tối giản, dễ thao tác, giúp người dùng nhanh chóng tìm thấy mọi thông tin cần thiết về doanh nghiệp. Hệ thống hình ảnh và banner tái hiện sinh động các dòng sản phẩm cùng chiến dịch thương hiệu, truyền tải thông điệp "Cook happiness through innovation" - "Đổi mới nâng tầm hạnh phúc".

Bên cạnh đó, nền tảng kỹ thuật của website còn được nâng cấp về bảo mật và hiệu năng, đạt chuẩn theo đánh giá của Google, đảm bảo chất lượng cho quá trình truy cập của người dùng: nhanh hơn, ổn định hơn.

Đặc biệt, nội dung website mới không dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm, thông tin doanh nghiệp, tin tức mà đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của nhiều nhóm người đọc. Theo đó, website mới còn mở rộng sang các chủ đề về đảm bảo chất lượng, phát triển bền vững và mở rộng toàn cầu (Go Global), hỏi đáp thông tin (Help Center)...

Website sử dụng tông màu chủ đạo đỏ - trắng, thể hiện rõ bản sắc của doanh nghiệp, tạo ấn tượng cho người xem. Ảnh: Acecook Việt Nam

Nổi bật trong hệ thống nội dung là chuyên mục "Đảm bảo chất lượng" giúp người xem hiểu rõ cách Acecook Việt Nam kiểm soát chất lượng sản phẩm - từ khâu chọn nguyên liệu đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Chuyên mục cung cấp thông tin chi tiết về quy trình sản xuất, năng lực phòng thí nghiệm và các chứng nhận an toàn thực phẩm với hình ảnh minh họa từ thực tế tại doanh nghiệp. Những chứng nhận quốc tế như ISO, HACCP, BRCGS, IFS cùng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế được giới thiệu trên chuyên mục góp phần khẳng định năng lực vận hành và cam kết chất lượng trên phạm vi thế giới của doanh nghiệp.

Quy trình kiểm soát chất lượng tại Acecook Việt Nam được giới thiệu trên website mới. Ảnh: Acecook Việt Nam

Trong khi đó, chuyên mục "Help Center" hoạt động như kênh giao tiếp trực tiếp với người tiêu dùng, tích hợp hệ thống FAQ và form phản hồi thông minh, giúp Acecook Việt Nam tiếp nhận, xử lý ý kiến khách hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn.

Chuyên mục "Sản phẩm" cũng được đầu tư kỹ lưỡng. Mỗi sản phẩm đều có trang thông tin riêng, bao gồm hình ảnh, thành phần, giá trị dinh dưỡng và hướng dẫn sử dụng chi tiết.

Đặc biệt, Acecook còn đẩy mạnh trang con "Góc ẩm thực", giới thiệu những cách chế biến sản phẩm theo nhiều công thức đa dạng, dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu và sở thích cá nhân trong việc sáng tạo món ăn, phù hợp với xu hướng sống năng động của giới trẻ hiện nay.

Website mới không chỉ là kênh thông tin, mà còn là nơi kể lại hành trình 30 năm cống hiến cho xã hội thông qua con đường ẩm thực của Acecook Việt Nam. Phù hợp với chiến lược phát triển mới của doanh nghiệp, chuyên mục "Phát triển bền vững" được mở rộng, cập nhật thường xuyên các hoạt động phát triển hài hòa cùng xã hội và môi trường, chú trọng tạo giá trị tích cực cho cộng đồng - thể hiện rõ tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Đồng thời, chuyên mục "Go Global" - trước đây là trang "Xuất khẩu" riêng - nay được tích hợp vào hệ thống chính, giúp người xem dễ dàng cập nhật thông tin về sản phẩm nội địa, sản phẩm xuất khẩu, mạng lưới toàn cầu và hoạt động của Acecook tại hơn 40 quốc gia.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, kỷ niệm 30 năm ngày bán hàng đầu tiên, Acecook Việt Nam tiếp tục kiên định với tầm nhìn "Trở thành doanh nghiệp cung cấp thực phẩm tổng hợp bền vững và vươn tầm thế giới". Website mới không chỉ là bước tiến trong hành trình chuyển đổi số, mà còn là lời tri ân gửi đến hàng triệu khách hàng đã đồng hành suốt ba thập kỷ.

Với tinh thần "Cook Happiness Through Innovation" - "Đổi mới nâng tầm hạnh phúc", Acecook Việt Nam cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy sáng tạo, gắn kết cộng đồng và kiến tạo hạnh phúc bền vững cho người tiêu dùng, nhân viên và xã hội.

Hoàng Anh