Acecook Việt Nam: 'Bền vững từ một tập thể hạnh phúc'

Những nhân viên hạnh phúc tạo nên một tập thể gắn kết, từ đó xây dựng Acecook Việt Nam bền vững, lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ.

Một trong những yếu tố thể hiện tinh thần phát triển bền vững của doanh nghiệp chính là sự đồng lòng của nhân sự - những người đang vận hành tổ chức. Với Acecook Việt Nam, điều này thể hiện rõ nét qua trụ cột "Happy Employees" - một trong ba chữ H (Happy Consumers, Happy Society, Happy Employees - Người tiêu dùng hạnh phúc - Xã hội hạnh phúc - Nhân viên hạnh phúc) trong sứ mệnh của công ty.

Đặt con người vào trung tâm, Acecook Việt Nam theo đuổi hành trình kiến tạo môi trường làm việc tử tế, gắn kết và quan tâm tới mọi cá nhân. "Sứ mệnh của Acecook Việt Nam phản ánh đúng tinh thần Omoiyari của người Nhật: đề cao sự quan tâm tinh tế và thấu cảm giữa con người với con người", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Acecook Việt Nam kỷ niệm 30 năm hoạt động và lan tỏa thông điệp "Người tiêu dùng hạnh phúc - Xã hội hạnh phúc - Nhân viên hạnh phúc". Ảnh: Acecook Việt Nam

Lan tỏa hạnh phúc từ những hoạt động nhỏ

Tại các văn phòng, nhà máy Acecook Việt Nam, có rất nhiều khẩu hiệu về hạnh phúc gắn trên tường. Hiện thực hóa những khẩu hiệu này là những hành động đúng lúc của công ty, mang tới niềm hạnh phúc cho người lao động. Những món quà dịp Trung thu, khai giảng, hay sinh nhật con em nhân viên không đơn thuần là quà tặng, mà là cầu nối cảm xúc giữa công ty và gia đình nhân sự, vượt lên trên mối quan hệ đồng nghiệp thông thường.

"Tôi từng nghĩ những phúc lợi nhỏ như quà tặng Tết Thiếu nhi chỉ là hình thức. Cho đến khi con gái ôm gói quà và vui sướng reo lên: 'Bố ơi, công ty của bố nhớ phần cho con ạ?'. Món quà nhỏ nhưng là sự quan tâm lớn mà công ty dành cho gia đình tôi", một nhân viên nhà máy chi nhánh Hưng Yên chia sẻ.

Ngoài những dịp đặc biệt, công ty còn có nhiều chính sách dài hạn như ngày nghỉ trong kỳ kinh nguyệt cho lao động nữ, trợ cấp thai sản, hỗ trợ tiền giữ trẻ, thưởng sáng kiến, khen thưởng con nhân viên học giỏi... Mỗi chính sách đều góp phần tạo nên sự gắn kết giữa các nhân sự, và giữa mỗi nhân sự với nơi làm việc.

Trước thiệt hại do mưa bão và lũ lụt do cơn bão số 10 và 11 gây ra tại các tỉnh phía Bắc, như Thái Nguyên, Sơn La, Hà Tĩnh, Thanh Hóa..., tháng 10 vừa qua, Acecook Việt Nam đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng và các đơn vị trao tặng hơn 5.400 thùng mì đến các địa phương bị ngập lụt nặng. Đồng thời, toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty cũng quyên góp hơn 200 triệu đồng nhằm sẻ chia khó khăn và góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Nhân viên Acecook Việt Nam đồng lòng trao tặng các phần quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của bão lũ, nhằm chung tay xây dựng Happy Society - một xã hội hạnh phúc. Ảnh: Acecook Việt Nam

Đầu tư vào con người để phát triển bền vững

Nếu phúc lợi là cầu nối cảm xúc, thì "được phát triển" lại là động lực thúc đẩy sức mạnh tập thể. Lãnh đạo Acecook Việt Nam hiểu rằng không có tổ chức nào phát triển bền vững nếu không đầu tư cho con người. Vì thế, công ty tạo điều kiện tối đa cho các cá nhân nhân viên tham gia các chương trình đào tạo định kỳ từ cấp chuyên viên đến quản lý, tập trung vào tư duy chiến lược, quản lý thời gian, giao tiếp nội bộ, giải quyết vấn đề...

Ứng dụng Acecook Home với hơn 5.700 người dùng nội bộ vừa là kênh thông tin, vừa 'ngôi nhà số' để lan tỏa văn hóa doanh nghiệp và niềm hạnh phúc tập thể. Cùng với đó là loạt hoạt động cộng đồng như Ngày hội gia đình, các giải thể thao nội bộ, kỳ nghỉ mát hằng năm... Tất cả đều góp phần nuôi dưỡng từ kỹ năng đến tinh thần cho mỗi "người Acecook".

Các nhân viên Acecook Việt Nam gắn kết trong một ngày team building của công ty. Ảnh: Acecook Việt Nam

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, đằng sau mỗi sản phẩm là hàng nghìn con người ngày ngày đứng máy, bảo trì thiết bị, giám sát chất lượng, tối ưu dây chuyền... Chính họ trực tiếp duy trì dòng chảy sản xuất và chất lượng thương hiệu. Trân trọng người lao động chính là động lực để doanh nghiệp luôn nỗ lực kiến tạo một môi trường làm việc an toàn, đa dạng và hòa nhập. Tại đây, mỗi nhân viên đều được tôn trọng và đảm bảo từ hợp đồng lao động minh bạch đến điều kiện làm việc tuân thủ an toàn lao động. Mọi chính sách tập thể được đề ra đều phản ánh cam kết của công ty trong việc đặt con người làm trung tâm.

Một lần nữa, tinh thần "Omoiyari" được lan tỏa tại Acecook Việt Nam. "Khi người lao động cảm thấy được công nhận và được là một phần của tập thể hạnh phúc, chiến lược phát triển bền vững mới thực sự thành công", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Thời gian gần đây, công ty liên tục được ghi nhận với những giải thưởng uy tín trong lĩnh vực nhân sự. Mới đây nhất, Acecook Việt Nam được vinh danh với giải thưởng Best Companies to Work for in Asia 2025 (Nơi làm việc tốt nhất Châu Á) - giải thưởng quốc tế được tổ chức thường niên bởi Tạp chí HR Asia. Đại diện Acecook Việt Nam nhận xét, giải thưởng là kết quả của cam kết xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hạnh phúc cho hàng nghìn nhân viên, bên cạnh mang đến những sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng của doanh nghiệp.

Đại diện Acecook Việt Nam nhận giải Best Companies to Work for in Asia 2025" (Nơi làm việc tốt nhất châu Á). Ảnh: Acecook Việt Nam

Trước đó, Acecook Việt Nam cũng nằm trong "Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2025" - Corporate Sustainability Awards 2025 (CSA 2025), được vinh danh bởi tạp chí Nhịp cầu Đầu tư với hai hạng mục chiến thắng là "Hoạt động CSR tiêu biểu" và "Quản lý tài nguyên bền vững". Công ty còn được vinh danh "Doanh nghiệp bền vững 2025 thuộc khối FDI" - giải đặc biệt do ban giám khảo của CSA 2025 bình chọn.

Ngoài ra, vào tháng 5, doanh nghiệp vừa được vinh danh là "Doanh nghiệp có chính sách phúc lợi ưu việt" tại Vietnam ESG Awards lần thứ nhất thuộc khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam do báo Dân trí tổ chức.

Diệp Chi