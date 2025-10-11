Acecook Việt Nam ba thập kỷ theo đuổi kinh tế xanh

Sử dụng năng lượng sạch, giảm bao bì nhựa, tái tuần hoàn phụ phẩm, Acecook triển khai loạt sáng kiến hướng tới mô hình kinh tế xanh trên hành trình phát triển.

Từ những ngày đầu đặt nền móng tại Việt Nam, các nhà sáng lập Acecook đã đặt mục tiêu phát triển kinh doanh song song phát triển cộng đồng. Từ triết lý đó, "hành tinh xanh" - "kinh tế xanh" đã trở thành trụ cột quan trọng trong chiến lược bền vững của Acecook Việt Nam. "Hành tinh xanh" không phải khẩu hiệu hình thức, mà được hiện thực hóa bằng những hành động nhỏ, lặp lại mỗi ngày trong toàn bộ hệ thống vận hành, từ đó tạo nên một "vòng tròn xanh" liền mạch.

Sử dụng năng lượng sạch

Chuyển đổi năng lượng xanh đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Hành trình Acecook Việt Nam hướng tới nền kinh tế xanh cũng bắt đầu từ việc tối ưu hóa năng lượng.

Theo đó, Acecook Việt Nam lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại văn phòng chính và nhà máy ở TP HCM, tạo ra sản lượng điện trung bình 900.000 kWh/năm, đủ để sản xuất khoảng 36 triệu gói mì Hảo Hảo. Việc áp dụng năng lượng sạch vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa thể hiện cam kết của công ty trong việc giảm thiểu khí thải CO2, đóng góp vào công cuộc bảo vệ môi trường.

Hệ thống điện mặt trời áp mái được sử dụng cho các hoạt động sản xuất và tòa nhà văn phòng chính 5 tầng tại khu công nghiệp Tân Bình (TP HCM) với hơn 400 cán bộ công nhân viên đang làm việc. Ảnh: Acecook Việt Nam

Song song lắp đặt điện mặt trời, Acecook đưa các nguồn nhiên liệu tái tạo khác vào quy trình sản xuất. Từ năm 2021, công ty đã lắp đặt hệ thống lò hơi sử dụng khí đốt hóa lỏng (LPG) tại một số nhà máy. Việc chuyển đổi này giúp giảm lượng khí thải CO2 khoảng 43%, giảm phát thải NOx (oxit nitơ) 70% và không còn phát sinh SO2 (oxit lưu huỳnh). Bên cạnh đó, các lò hơi truyền thống cũng dần được thay thế bằng lò hơi đốt trấu - loại nhiên liệu sinh học thân thiện với môi trường và có giá thành phải chăng.

Từ năm 2023, doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi sang lò hơi sử dụng nhiên liệu sinh khối (biomass) cho các nhà máy còn lại và đặt mục tiêu hoàn tất việc chuyển đổi sang nhiên liệu này cho tất cả các nhà máy vào năm 2025. Nhờ những nỗ lực này, công ty đã nâng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo lên mức 54% tính đến năm 2025.

Giảm bao bì nhựa

Ngoài việc tối ưu hóa năng lượng, Acecook Việt Nam còn thể hiện cam kết phát triển bền vững bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt Luật Bảo vệ Môi trường 2020.

Đáng chú ý, từ tháng 7/2024, công ty đã thay thế bao bì nhựa bằng bao bì giấy cho các sản phẩm mì ly, tô, khay chủ lực như Modern, Handy Hảo Hảo và Caykay, giúp giảm khoảng 1.900 tấn nhựa mỗi năm.

Acecook hưởng ứng tinh thần "Tiêu dùng xanh - Cùng sống lành" với Mì ly Modern, Mì ly Handy Hảo Hảo, Mì Tô Nhớ Mãi Mãi,... được cải tiến bao bì giấy. Ảnh: Acecook Việt Nam

Doanh nghiệp đang dần thay thế nĩa nhựa bằng nhựa sinh học có từ 40% đến dưới 60% hàm lượng carbon sinh học trên một số sản phẩm mì ly, tô. Nĩa đã đạt chứng nhận Ok Biobased 2 của tổ chức TUV Austria (châu Âu). Đại diện doanh nghiệp cho biết, đây là bước tiến quan trọng trong việc giảm nhựa dùng một lần, khẳng định tinh thần "Tiêu dùng xanh - Cùng sống lành" mà Acecook Việt Nam lan tỏa.

Tái tuần hoàn phụ phẩm

Để theo đuổi nền kinh tế xanh, các doanh nghiệp cần thiết lập một vòng tuần hoàn phụ phẩm sản xuất hiệu quả. Điều này không chỉ giảm áp lực lên môi trường mà còn tối ưu hóa hiệu quả vận hành. Tại Acecook Việt Nam, phụ phẩm sản xuất được tận dụng làm thức ăn chăn nuôi thông qua việc hợp tác với các đối tác thay vì thải bỏ. Nhờ đó, mỗi năm khoảng 1.500 tấn phụ phẩm được tái tuần hoàn.

Không dừng lại ở đó, Acecook Việt Nam còn thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR). Từ năm 2024, công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Giấy Kraft Vina để tái chế toàn bộ bao bì giấy, dự kiến đạt 7.000 - 8.000 tấn mỗi năm. "Đối với bao bì nhựa, Acecook cũng hoàn thành nghĩa vụ đóng phí tái chế vào Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam theo quy định", đại diện công ty khẳng định.

Ngoài ra, công ty còn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến từng nhân viên và cộng đồng. Trong đó có chiến dịch "Viết tiếp cuộc đời chiếc ly nhựa", khuyến khích mọi người tái chế các sản phẩm nhựa thành những vật dụng hữu ích một cách sáng tạo.

Acecook Việt Nam được vinh danh "Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu 2025". Ảnh: Acecook Việt Nam

Đại diện Acecook chia sẻ, những nỗ lực không ngừng trong đổi mới sản xuất và ứng dụng công nghệ xanh chính là cách doanh nghiệp hiện thực hóa mong muốn đồng hành cộng đồng trong việc xây dựng một môi trường xanh. Tất cả đều được định hướng bởi chiến lược "Cook Happiness Through Innovation - Đổi mới nâng tầm hạnh phúc", nơi mỗi sản phẩm, mỗi hành động của Acecook Việt Nam đều hướng tới nền kinh tế xanh cũng như kiến tạo giá trị bền vững.

Hoàng Anh