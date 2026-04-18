Acecook Việt Nam 28 năm liên tiếp đạt 'Hàng Việt Nam chất lượng cao'

Acecook Việt Nam nhận giải nhiều năm liền nhờ giữ vững chất lượng, liên tục đổi mới sản phẩm và thúc đẩy phát triển bền vững, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

Lễ công bố "Hàng Việt Nam chất lượng cao" vừa diễn ra vào cuối tháng 3, tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM. Năm 2026 là cột mốc quan trọng, kỷ niệm 30 năm (1996 – 2026) hình thành và phát triển của chương trình.

Acecook Việt Nam là một trong những doanh nghiệp nổi bật, có 28 năm liên tiếp nhận giải thưởng này. Để duy trì niềm tin của người tiêu dùng, ngoài việc luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, công ty còn không ngừng sáng tạo, đổi mới. Gần đây, đơn vị từng bước cụ thể hóa định hướng phát triển bền vững.

Đại diện Acecook Việt Nam nhận giải "Hàng Việt Nam chất lượng cao". Ảnh: Acecook Việt Nam

Theo đó, từ việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, Acecook Việt Nam đang mở rộng sang việc đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn về môi trường và phát triển dài hạn, phù hợp với xu hướng tiêu dùng và yêu cầu của thị trường quốc tế hiện nay.

Doanh nghiệp triển khai nhiều cải tiến liên quan đến bao bì và sản phẩm như: sử dụng cốc, bát giấy; dĩa sinh học, tối ưu kích thước bao bì và loại bỏ các thành phần không cần thiết trong một số dòng sản phẩm, đặc biệt là hàng xuất khẩu. Song song đó, công ty cũng được ghi nhận qua các chứng nhận và bảng xếp hạng như: Top 100 Doanh nghiệp bền vững (CSI) trong nhiều năm liên tiếp, cùng các định hướng áp dụng tiêu chuẩn ESG trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, ban lãnh đạo Acecook Việt Nam xác định nền tảng của niềm tin đến từ quy mô sản xuất, hệ thống phân phối và hiệu quả kinh doanh được duy trì xuyên suốt nhiều năm. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh tiếp tục duy trì sự ổn định, doanh nghiệp không chỉ tập trung thị trường nội địa mà còn mở rộng xuất khẩu đến nhiều khu vực như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc... Danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng, trải dài từ các thương hiệu quen thuộc đến dòng sản phẩm cải tiến, góp phần giúp đơn vị tiếp cận nhiều nhóm người tiêu dùng khác nhau.

"Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao không chỉ là sự ghi nhận mà còn là động lực để chúng tôi vững bước trên hành trình phát triển, không ngừng vươn xa, chinh phục thị trường trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ thế giới", đại diện thương hiệu khẳng định.

Như Ý