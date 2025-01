Acecook: Phát triển bền vững là nước cờ sống còn

Phát triển bền vững thể hiện trách nhiệm xã hội, quyết định lợi thế cạnh tranh trong cuộc đua toàn cầu, nâng tầm uy tín doanh nghiệp, theo đại diện Acecook.

Thông tin nêu bởi bà Trần Thị Bích Vân, Trưởng bộ phận PR và Xúc tiến phát triển bền vững Acecook Việt Nam tại vodcast "Vươn đỉnh Xanh", do VnExpress sản xuất, phát sóng hôm 6/1. Trong hơn 25 phút, bà Bích Vân chia sẻ sâu về hành trình chuyển đổi xanh của Acecook, đồng thời gợi mở thông tin, kinh nghiệm để các đơn vị cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Phát triển bền vững giúp giảm rủi ro pháp lý

Phát triển bền vững - sân chơi cho mọi doanh nghiệp

Mở đầu vodcast, đại diện Acecook Việt Nam tái khẳng định vai trò của phát triển bền vững trong bối cảnh hiện tại, không còn là câu chuyện ở tầm vĩ mô mà thành vấn đề hiện hữu trong mọi ngóc ngách đời sống. Khái niệm phát triển bền vững có độ bao quát cả ba khía cạnh môi trường, kinh tế và xã hội.

Với doanh nghiệp, phát triển bền vững hiện nay là mục tiêu quan trọng, thể hiện trách nhiệm, đóng góp cho xã hội đồng thời mang lại lợi ích kinh tế.

Do đó, xu hướng này trở thành "sân chơi" cho mọi doanh nghiệp. Bà Vân cho rằng, khi đã sẵn sàng gia nhập sân chơi này, các đơn vị như Acecook được hưởng nhiều lợi ích như tăng uy tín thương hiệu, giảm các rủi ro pháp lý trong bối cảnh chung toàn cầu hay thúc đẩy lợi thế cạnh tranh cho hàng hóa, tạo cơ hội thu hút nhân tài.

Bà Trần Thị Bích Vân, Trưởng bộ phận PR và Xúc tiến phát triển bền vững Acecook Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng

Bà Trần Thị Bích Vân nhấn mạnh Acecook không nằm ngoài "sân chơi" khi đặc biệt quan tâm đến trách nhiệm xã hội xuyên suốt hành trình phát triển. Với phát triển bền vững, quá trình này được định hình và đầu tư mạnh trong ba năm gần đây.

Triết lý của doanh nghiệp là cống hiến cho xã hội, dựa trên phương châm "Cook Happiness" để tạo ra "hạnh phúc" cho người tiêu dùng, xã hội và nhân viên. Trong đó, để phát triển bền vững, doanh nghiệp tích hợp mô hình ESG vào triết lý hoạt động, hướng tới 6 mục tiêu.

6 mục tiêu được bà Vân nhắc đến là bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng hành tinh xanh; sản xuất ra các sản phẩm bền vững, đáp ứng nhu cầu người dùng; đảm bảo trách nhiệm của doanh nghiệp; mang đến hạnh phúc cho nhân viên; chung tay xây dựng cộng đồng bền vững; hướng đến quản trị có trách nhiệm.

Thay quy trình, đổi bao bì vì mục tiêu xanh

Cụ thể hóa triết lý và 6 mục tiêu, thời gian qua, Acecook tích cực thực hành ESG. Với trụ cột E - môi trường, đơn vị đã chuyển đổi bao bì ly, tô, khay từ nhựa sang giấy vào tháng 7/2024, giảm hơn 80% lượng nhựa sử dụng. Công ty cũng áp dụng năng lượng xanh vào quá trình sản xuất như năng lượng mặt trời, biomass, tăng quản lý nguồn nước và xử lý chất thải để bảo vệ môi trường...

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại văn phòng và nhà máy ở TP HCM có thể tạo ra được sản lượng điện khoảng 900.000 kWh mỗi năm, tương đương lượng điện sản xuất khoảng 3,6 triệu sản phẩm Hảo Hảo, phục vụ được cho tòa nhà 4 tầng với hơn 400 cán bộ nhân viên.

Đại diện Acecook tham gia vodcast "Vươn đỉnh xanh". Ảnh: Thanh Tùng

Trụ cột thứ hai là S - xã hội, thể hiện qua những hoạt động chăm lo quyền lợi của nhân viên, đồng hành hoàn cảnh khó khăn, nâng cao nhận thức về dinh dưỡng, sức khỏe và bảo vệ môi trường.

Trong 5 năm qua, đơn vị song hành Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam để thực hiện chương trình Happy Noodles, mang những bữa ăn dinh dưỡng, học bổng, dụng cụ học tập cho hơn 50.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc, tương ứng số tiền hơn 17 tỷ đồng. Đơn vị có quỹ học bổng Acecook Happy Scholarship và đã trao hơn 1.738 suất trị giá 17 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ngành thực phẩm xem nhân sự là "tài sản" và cũng là đại sứ đưa hình ảnh thương hiệu đến gần hơn cộng đồng. Do đó, đơn vị thường xuyên tổ chức các chương trình chăm lo đời sống tinh thần nhân viên, các giải thể thao, văn nghệ, đưa người thân tìm hiểu môi trường làm việc. "Khi người nhà an tâm với môi trường làm việc của công ty thì đây sẽ là sự cổ vũ tinh thần rất lớn cho cán bộ nhân viên của Acecook Việt Nam", bà Vân nhận định trong chương trình.

Trụ cột cuối cùng là G - quản trị. Bà Vân khẳng định doanh nghiệp luôn duy trì các quy trình quản lý rõ ràng, tuân thủ pháp luật và đạo đức kinh doanh, xây dựng hệ thống quản trị minh bạch và tăng cường mối quan hệ với đối tác, nhà cung cấp.

Chẳng hạn, Acecook có chương trình đánh giá định kỳ, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật giúp nhà cung cấp kiểm soát rủi ro, quản lý chất lượng để hướng đến chuỗi cung ứng bền vững. Hiện nay, công ty cũng đang sử dụng dây chuyền sản xuất mới với công nghệ của Nhật Bản đạt mức tự động hóa, năng suất cao hơn.

Doanh nghiệp cũng chú trọng số hóa qua các cải tiến trong quy trình làm việc như triển khai hệ thống online cho các công việc đề xuất, thanh toán, dịch vụ công nghệ thông tin, đăng ký vào ra cổng, đặt phòng, đặt xe... "Quá trình này giảm lãng phí do in ấn, do thời gian chờ đợi khi trình ký giấy, trích lục dữ liệu", lãnh đạo doanh nghiệp nói.

Cuối cùng, đại diện bộ phận PR và Xúc tiến phát triển bền vững Acecook nhìn nhận những hành động, chiến lược đã triển khai giúp đơn vị nhận phản hồi tích cực từ người tiêu dùng với hình ảnh, uy tín công ty. Hiệu quả vận hành của doanh nghiệp cũng hiệu quả hơn về quy trình, quản trị và mức độ hài lòng của nhân viên trong nội bộ.

Acecook đã tăng từ thứ hạng số 60 lên 13 trong Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững - CSI100, tăng hạng trong Top nơi làm việc tốt nhất Việt Nam với vị trí thứ 5 trong ngành hàng tiêu dùng nhanh.

Hoài Phương