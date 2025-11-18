Acecook mở rộng phân khúc cao cấp với Hảo Hảo Premium

Hảo Hảo Premium có gói súp lớn, nhiều topping, sợi mì tẩm nước mắm đặc trưng của nhãn hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng muốn có trải nghiệm cao cấp hơn với thương hiệu.

Đại diện doanh nghiệp phân tích, trong bối cảnh thị trường ngày càng nhiều sự cạnh tranh, người tiêu dùng ngày nay không chỉ tìm kiếm "món ăn nhanh" mà còn mong muốn có được trải nghiệm ngon miệng, chất lượng và tinh tế hơn trong từng chi tiết. Vì thế, Hảo Hảo Premium ra đời để chiều lòng những khách hàng quan tâm đến chất lượng bữa ăn và sẵn sàng chi trả cao hơn cho những trải nghiệm cao cấp hơn.

Sản phẩm mì Hảo Hảo Premium trong sự kiện ra mắt ngày 15/11 tại TP HCM. Ảnh: Acecook Việt Nam

Hảo Hảo Premium tạo nên sự khác biệt với ba điểm nổi bật. Đầu tiên là gói súp lớn với phần sốt sệt đậm đà, quyện vị, giúp sợi mì thấm đều và mang lại trải nghiệm cao cấp hơn. Thứ hai là sợi mì tẩm nước mắm đặc trưng của Hảo Hảo. Cuối cùng, topping nhiều, phong phú, đầy đặn và chất lượng, nhằm mang đến cảm giác trọn vị và thỏa mãn cho người dùng.

Với hai hương vị Mì Tôm Chua Cay và Mì Trộn Bò Satế, Hảo Hảo Premium được nhà sản xuất định vị là phiên bản nâng cấp, với mức giá khoảng 8.000 đồng mỗi gói. Acecook Việt Nam tung sản phẩm này như một cách thực hiện chiến lược thu hút người dùng mới, kết nối gần gũi với những khách hàng trung thành của Hảo Hảo, và cạnh tranh cùng các đối thủ trong cùng phân khúc.

Ngày 15/11 vừa qua, Acecook Việt Nam tổ chức lễ ra mắt dòng sản phẩm Hảo Hảo Premium tại Aeon Mall Tân Phú (TP HCM). Lấy cảm hứng từ những trải nghiệm ẩm thực tại các nhà hàng cao cấp, sự kiện được thiết kế như một bản "âm hưởng vị giác" nhằm khẳng định tham vọng đưa mì gói Hảo Hảo lên một tầm cao mới.

Ông Shimamura Masafumi - Giám đốc khối maketing chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Acecook Việt Nam

Tại đây, không gian bếp mang hướng Premium - sang trọng, tinh tế và đầy cảm xúc - nơi mỗi công đoạn chế biến mì, từ nấu, trộn đến trình bày đều được thể hiện như một nghi thức ẩm thực nghệ thuật. Khách mời được thưởng thức và hòa mình trong không khí của một "bữa tiệc vị giác" trọn vẹn. Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn của Da LAB và Bùi Trường Linh, mang đến năng lượng trẻ trung, hiện đại, góp phần lan tỏa tinh thần "Nâng tầm Hảo vị".

Khoảnh khắc ấn tượng nhất là màn ra mắt sản phẩm và tiết mục thưởng thức Hảo Hảo Premium. Khách mời được thưởng thức sản phẩm trình bày trong chén và dĩa sang trọng, tái định nghĩa cách người Việt cảm nhận và tận hưởng mì gói.

Người tiêu dùng trải nghiệm mì Hảo Hảo Premium tại buổi ra mắt. Ảnh: Acecook Việt Nam

Acecook Việt Nam kỳ vọng việc ra mắt Hảo Hảo Premium giúp nâng cao hình ảnh thương hiệu, tạo cú hích cho doanh số tại các kênh bán hàng, đồng thời nhận được sự yêu thích từ người tiêu dùng.

"Qua Hảo Hảo Premium, Acecook Việt Nam tiếp tục khẳng định nỗ lực không ngừng trong việc nâng tầm trải nghiệm ẩm thực, mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những giá trị mới mẻ, chất lượng và đẳng cấp hơn", đại diện doanh nghiệp khẳng định.

Diệp Chi