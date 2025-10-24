Acecook: 'Doanh nghiệp bền vững tạo nên từ nhân viên hạnh phúc'

Từ những người tiên phong đến thế hệ kế thừa hôm nay, mỗi cá nhân là một mảnh ghép góp phần hoàn thiện bức tranh nơi làm việc hạnh phúc, theo lãnh đạo Acecook Việt Nam.

Tại sự kiện "Acecook Việt Nam 30 năm đổi mới nâng tầm hạnh phúc" diễn ra tại TP HCM mới đây, Tổng giám đốc Kaneda Hiroki nhấn mạnh mục tiêu mang lại hạnh phúc cho ba nhóm: khách hàng, xã hội, nhân viên. Thực tế, suốt 30 năm qua Acecook Việt Nam không ngừng xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp hạnh phúc với những người lao động hạnh phúc. Tại đây có những người đã dành cả thanh xuân để gắn bó với từng gói mì, có người chưa hề nghĩ sẽ làm cố định tại một nơi quá 5 năm nhưng đã ở lại công ty đến hàng chục năm. Vượt trên công việc, họ xem công ty là "mái nhà chung", nơi hạnh phúc hiện diện mỗi ngày.

Ba thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày Acecook Việt Nam đặt "dấu chân đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý "lấy con người làm trung tâm" trở thành kim chỉ nam trong mọi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

"Mỗi người một vai trò, nhưng tất cả đều gắn kết bởi sợi dây vô hình của niềm tự hào: đồng hành và cùng trưởng thành trong đại gia đình Acecook Việt Nam. Chính điều này đã giúp thương hiệu phát triển bền vững", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Nhân viên Acecook Việt Nam tham gia chương trình team building của công ty. Ảnh: Acecook Việt Nam

Những người dẫn đường lan tỏa tinh thần hạnh phúc

Tại Acecook Việt Nam, những nhân viên gắn bó lâu năm chính là những người gìn giữ và lan tỏa văn hóa "lấy con người làm trung tâm". Bằng tinh thần omoiyari (suy nghĩa cho người khác), họ đã cùng nhau kiến tạo nên một môi trường làm việc hạnh phúc - nơi mỗi cá nhân đều cảm nhận được giá trị và sự trưởng thành của chính mình.

Anh Nguyễn Trung Nhân - Phó tổng giám đốc Khối Hành chính Nhân sự là một trong những người đặt nền móng cho hệ giá trị doanh nghiệp, khuyến khích mô hình quản trị dựa trên sự hợp tác thay vì chỉ tập trung vào hiệu suất. Một trong những dấu ấn lớn trong sự nghiệp của anh là phát triển Hệ thống Sáng kiến, tạo nền tảng để mọi nhân viên đều có thể đóng góp và phát huy trí tuệ của bản thân cũng như tập thể. Anh Nhân chia sẻ, hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất giản dị - một môi trường làm việc tử tế, nơi nhân viên cảm nhận được sự hợp tác và cơ hội phát triển mỗi ngày. "Mỗi lần nhìn thấy một bạn trẻ trưởng thành, tự tin hơn, bản lĩnh hơn, tôi đều cảm thấy hạnh phúc và đó chính là điều mà tôi luôn theo đuổi", anh Nhân nói.

Anh Nguyễn Trung Nhân - Phó giám đốc Khối Hành chính Nhân sự. Ảnh: Acecook Việt Nam

Sự gắn bó không chỉ hiện diện ở văn phòng, nhà máy mà trên khắp các cung đường. Anh Lê Tấn Thịnh, tài xế chi nhánh Đà Nẵng là một trong những nhân sự đầu tiên tại khu vực miền Trung. Gần 30 năm gắn bó, anh chưa từng có ý định "dừng lăn bánh" chuyến xe của mình. Anh nhớ rõ từng chuyến hàng, từng vị khách quen, được xem là "người giữ lửa" của "đại gia đình" Acecook Việt Nam khu vực, lan tỏa tinh thần tận tâm và trách nhiệm cho đồng nghiệp.

Tinh thần đồng hành lan tỏa qua các thế hệ

Sự gắn bó cùng tinh thần vun đắp đã được nối truyền qua nhiều thế hệ công ty. Chị Nguyễn Lưu Mai Khanh, Trưởng phòng Đảm bảo Chất lượng (QA) từ một nhân viên trẻ bỡ ngỡ, nhờ sự hưỡng dẫn của các thế hệ đi trước, tiếp tục trở thành người dẫn dắt những thế hệ sau. Hơn 23 năm trước gia nhập công ty khi còn là một sinh viên thực tập, chị từng bị "sốc văn hóa" vì lịch ca kíp liên tục và tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt. Khi đã quen với môi trường làm việc, chị chưa bao giờ nghĩ tới việc rời đi dù có giai đoạn thiếu nhân sự, chị phải tăng ca trong dịp Tết. "Ngày đầu vào Acecook Việt Nam, tôi khá lúng túng khi mọi quy trình đều đòi hỏi sự chuẩn xác cao. Nhưng thay vì chỉ trích, các anh chị đã kiên nhẫn hướng dẫn tôi từng chút một", chị Khanh nhớ lại. Chị tâm sự, tại công ty, chị học được cách giải quyết vấn đề cũng như cách vượt qua giới hạn của bản thân.

Nếu thế hệ đầu tiên tại Acecook Việt Nam là những người đặt nền móng cho thì những lớp nhân sự kế thừa chính là minh chứng cho một tổ chức mà mỗi cá nhân đều được trân trọng, trao quyền và cùng nhau trưởng thành. Điều này thể hiện rõ trong câu chuyện của chị Vũ Phương Thảo, Phó giám đốc Khối Kinh doanh Nội địa. Từng là nhân viên đầu tiên của phòng xuất khẩu, chị vẫn nhớ lần gặp vướng mắc trong việc nhập khẩu lô hàng nguyên liệu. Tổng giám đốc lúc bấy giờ không ngần ngại đi cùng chị lên cơ quan nhà nước liên quan để hỗ trợ giải thích. Hành động ấy khiến chị cảm nhận sâu sắc về sự quan tâm, sự trân trọng dành cho từng nhân viên. "Một cử chỉ nhỏ nhưng đã chạm đến trái tim tôi, khiến tôi cảm nhận rõ sự quan tâm và trân trọng mà ban lãnh đạo dành cho từng nhân viên".

Chính sự sẵn sàng đồng hành của các lãnh đạo đã tạo ra một môi trường để mỗi cá nhân có thể phát huy hết khả năng và cống hiến. Tinh thần sẻ chia và sẵn sàng đồng hành ấy cũng được tiếp nối qua câu chuyện của chị Cao Thị Thanh Mai - Chủ tịch Công đoàn. Tự nguyện ở lại công ty suốt ba tháng trong đợt Covid-19 để đảm bảo sản xuất, chị đã tổ chức những hoạt động nhỏ để động viên tinh thần công nhân. Gắn bó với Acecook Việt Nam suốt 18 năm, chị Mai chứng kiến Công đoàn lớn mạnh từng ngày, từ những ngày sơ khai thiếu thốn đến hiện tại khi công ty đã chăm lo toàn diện cho hơn 6.300 nhân sự với các chế độ sinh nhật, nghỉ mát, tri ân, học bổng... "Chúng tôi hướng đến một Công đoàn mà ở đó, ai cũng cảm thấy được quan tâm và yêu thương. Dù là trong những lúc khó khăn nhất, chỉ cần có mặt kịp lúc để lắng nghe, để động viên, với tôi, như vậy đã là hạnh phúc rồi", chị Mai nói.

Chị Cao Thị Thanh Mai, Chủ tịch Công đoàn trong một hoạt động vì cộng đồng của doanh nghiệp. Ảnh: Acecook Việt Nam

Sự trưởng thành cùng công ty

Chị Bùi Ngọc Anh, chuyên viên Marketing, một trong những đại diện của thế hệ mới không ngừng trưởng thành cùng Acecook Việt Nam. Từng bị "sốc văn hóa" khi chuyển từ môi trường châu Âu sang môi trường kỷ luật Nhật Bản, chị đã nhanh chóng thích nghi và được trao quyền quản lý dự án ngay trong năm đầu. Chị đã thành công đưa ra thị trường 4 sản phẩm mới. Đặc biệt, chị đã khởi xướng và xây dựng chiến lược dài hạn Siukay Halloween, góp phần đưa thương hiệu mì Siukay trở thành biểu tượng sáng tạo trong ngành hàng mì cay. "Ngày trước, mình nghĩ sẽ nhảy việc nhiều. Nhưng không ngờ mình đã gắn bó 5 năm và hoàn toàn sẵn sàng đi tiếp 10-15 năm nữa. Khi mục tiêu, giá trị trùng khớp với tầm nhìn của công ty, thì không có lý do gì để rời đi", chị Ngọc Anh nói.

Ba mươi năm để Acecook Việt Nam khẳng định vị thế của một thương hiệu trong ngành hàng tiêu dùng, cũng là thời gian doanh nghiệp đã trao hạnh phúc cho chính những người đã đồng hành. Triết lý "Cook happiness through innovation - Đổi mới nâng tầm hạnh phúc" nhân dịp kỷ niệm 30 không chỉ hướng đến xã hội, khách hàng và ngành hàng, mà còn hướng về những "con người Acecook Việt Nam". Khi thị trường lao động biến động, công ty vẫn giữ vững mức tăng trưởng tuyển dụng. Hay khi Covid-19 diễn biến phức tạp, công ty là một trong những doanh nghiệp đầu tiên triển khai mô hình "ba tại chỗ" hiệu quả. Và khi thế hệ trẻ muốn được lắng nghe, công ty đã mở rộng nhiều kênh nội bộ để nhân viên phản hồi trực tiếp.

Mới đây, Acecook Việt Nam đã được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025" do tạp chí HR Asia tổ chức; là "Doanh nghiệp có chính sách phúc lợi ưu việt" tại Vietnam ESG Awards lần thứ nhất. Những giải thưởng này ghi nhận hành trình kiến tạo hạnh phúc từ bên trong, thể hiện qua văn hóa lắng nghe, thấu hiểu và sự tiên phong trong ứng dụng công nghệ để kết nối. Từ những buổi đối thoại định kỳ, chuỗi podcast nội bộ cho đến các ứng dụng như Acecook Home hay chatbot, mọi người được rút ngắn khoảng cách và đến gần nhau hơn.

Đại diện công ty Acecook Việt Nam nhận giải Nơi làm việc tốt nhất châu Á (Best Companies to Work for in Asia 2025) do tạp chí HR Asia tổ chức. Ảnh: Acecook

Đại diện công ty chia sẻ, yếu tố cốt lõi khác làm nên thành công của Acecook Việt Nam là văn hóa lắng nghe và thấu hiểu "con người Acecook" - mọi tiếng nói đều được trân trọng và mọi thế hệ đều được kết nối. Tại Acecook Việt Nam, hạnh phúc không phải là một đích đến, mà là một hành trình dài của sự gắn bó, đồng lòng và thấu hiểu.

Suốt 30 năm qua, doanh nghiệp không ngừng đổi mới để nuôi dưỡng và lan tỏa hạnh phúc. "Đó là thứ tài sản tinh thần quý giá nhất mà một doanh nghiệp có thể trao tặng cho người lao động của mình, một lời khẳng định đầy cảm hứng về một môi trường làm việc hạnh phúc", vị đại diện khẳng định.

Hoàng Anh