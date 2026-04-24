ACB xây 4 giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh

ACB triển khai loạt ưu đãi về tài chính, giảm lãi vay, đào tạo năng lực phát triển thị trường, chuyển đổi số và phát triển thương hiệu, hỗ trợ hộ kinh doanh từng bước chuyển đổi theo quy định.

Thông tư 18 của Bộ Tài chính quy định hộ kinh doanh cần cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế theo doanh thu, nhằm minh bạch dòng tiền và chuẩn hóa kê khai.

Nhiều hộ kinh doanh mong muốn chuyển đổi nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, do gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ, thiếu kiến thức về vận hành số, nguồn lực tài chính hạn chế. Để giải quyết bài toán này, ACB đã xây dựng 4 nhóm giải pháp kết nối giữa vận hành, tài chính và phát triển thị trường, phù hợp với nhu cầu trong hành trình chuyển đổi của hộ kinh doanh.

Trong đó, gói giải pháp tài chính trị giá khoảng 10 triệu đồng tập trung vào việc chuẩn hóa vận hành từ các khâu cơ bản. ACB phối hợp với đối tác FinOne hỗ trợ miễn phí thiết bị chấp nhận thanh toán như POS, QR, cùng chữ ký số và 1.000 hóa đơn điện tử. Qua đó, hoạt động thu - chi và ghi nhận doanh thu của hộ kinh doanh được đưa về một hệ thống tập trung, minh bạch hơn.

Bên cạnh đó, nhà băng triển khai gói đào tạo năng lực phát triển thị trường và chuyển đổi số, trị giá khoảng 20 triệu đồng, hướng đến nâng cao kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số. Nội dung bao gồm bán hàng trên TikTok, livestream, quảng cáo trực tuyến, ứng dụng AI, đồng thời bổ sung kiến thức thuế chuyên sâu để hỗ trợ vận hành đúng quy định trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch.

Ở khía cạnh mở rộng đầu ra, chương trình đồng hành phát triển thương hiệu giúp hộ kinh doanh quảng bá trên hệ sinh thái ACB Rewards, qua đó tiếp cận tệp khách hàng rộng hơn, thay vì phụ thuộc vào lượng khách quen hoặc phạm vi kinh doanh truyền thống.

Đặc biệt, hộ kinh doanh được tiếp cận gói ưu đãi lãi vay giảm tới 1% với tổng hạn mức lên đến 5.000 tỷ đồng. Giải pháp này giúp hộ kinh doanh chủ động bổ sung hàng hóa, đầu tư vào kênh bán hàng và mở rộng hoạt động theo nhu cầu thực tế.

Ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc ACB cho biết cách tiếp cận của ngân hàng không dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm, mà hướng tới xây dựng một nền tảng đủ tốt để hộ kinh doanh có thể phát triển dài hạn.

"Nếu chỉ dừng ở việc hỗ trợ tuân thủ, chúng ta mới giải được một nửa bài toán; phần còn lại là giúp hộ kinh doanh tăng trưởng. Khi được trang bị công cụ và nền tảng phù hợp, đây sẽ là cơ hội để nâng cao năng lực vận hành, mở rộng thị trường và hướng tới phát triển bền vững", đại diện ACB nhấn mạnh.

