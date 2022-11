ACB ưu đãi lãi suất tặng quà cho khách gửi tiền

ACB cung cấp các gói tiết kiệm cho khách hàng tuổi trung niên, với lãi suất cao hơn 0,9%/năm so với tiết kiệm truyền thống.

Theo đó, gói sản phẩm Tài Lộc dành cho khách hàng tuổi trung niên từ 40, với mức gửi linh hoạt, có lãi suất cao hơn đến 0,9%/năm so với tiết kiệm truyền thống. Khách hàng có thể nhận lãi tiết kiệm qua ATM miễn phí hoặc qua tài khoản online. Qua đó, khách hàng có thể cải thiện thêm thu nhập trong ngắn hạn và tạo thêm lợi ích cho kế hoạch độc lập tài chính trong dài hạn.

Gửi tiết kiệm giúp khách hàng xây dựng kế hoạch độc lập tài chính trong dài hạn khi bước vào tuổi trung niên. Ảnh: ACB

Ở đội tuổi 50, ACB triển khai gói Phúc An Lộc, một sản phẩm dành cho khách hàng đang bước vào giai đoạn nghỉ hưu, có lãi suất cao hơn 0,2%/năm so với tiết kiệm thông thường.

Bên cạnh đó, ngân hàng cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng, phục vụ ưu tiên cho khách hàng trên 60 tuổi đến giao dịch tại quầy như: xếp số thứ tự ưu tiên, hướng dẫn vào quầy trống để được phục vụ nhanh chóng, không phải chờ đợi và luôn sẵn sàng lắng nghe, giải thích chi tiết mọi thắc mắc của khách hàng.

Gửi tiết kiệm có thể giúp khách hàng hướng đến cuộc sống hưu trí an nhàn. Ảnh: ACB

Theo đại diện Ngân hàng TMCP Á châu (ACB), độ tuổi tiết kiệm đang dần "trẻ hóa". Người trẻ hiện nay cũng đã bắt đầu có thói quen xây dựng kế hoạch tài chính cho các giai đoạn của cuộc đời, đặc biệt là giai đoạn hưu trí.

"Xu hướng hiện nay, nghỉ hưu không phải là "kết bài", mà là bắt đầu một phần đời mới quan trọng của con người - phần đời thứ ba, không đơn thuần là an dưỡng, mà là tiếp tục tìm kiếm, khám phá chính mình và tận hưởng cuộc sống. Phúc An Lộc là gói sản phẩm có thể giúp khách hàng hướng đến một cuộc sống hưu trí an nhàn, thoải mái tận hưởng giai đoạn tuổi vàng trọn vẹn", đại diện ACB chia sẻ.

Ngoài ra, khách hàng gửi tiết kiệm tại nhà băng này được quay số 100% trúng thưởng với nhiều phần quà quà trong chương trình "Tiết kiệm hôm nay, đủ đầy tương lai" đang diễn ra trên toàn hệ thống ACB. Thông tin tham khảo tại đây.

Trong bối cảnh kinh tế khó dự đoán, lãi suất được các ngân hàng điều chỉnh tăng liên tục thì gửi tiết kiệm là một trong những kênh đầu tư được đánh giá là an toàn và hiệu quả, là lựa chọn của nhiều người vì tính thanh khoản và an toàn. Gửi tiết kiệm phù hợp với người muốn tiết kiệm để chi tiêu trong ngắn hạn và trung hạn như mua xe, sắm sửa đồ dùng trong nhà ..., hoặc những người đến bước sang tuổi trung niên muốn đầu tư an toàn, có mức sinh lời ổn định.

Bên cạnh lãi suất hấp dẫn và được tặng quà, nhiều khách hàng cũng cân nhắc khi chọn lựa gửi tiền tại ngân hàng có năng lực tài chính tốt, an toàn. ACB hiện là một trong Top các ngân hàng Quản Trị Rủi Ro hiệu quả trên thị trường. Theo đánh giá xếp hạng tín dụng của ACB trong năm 2022 do Moody's công bố, điểm nổi bật của nhà băng này là chất lượng tài sản vững chắc. Theo đó, xếp hạng tín nhiệm của tổ chức phát hành và xếp hạng tiền gửi ngân hàng dài hạn của ACB là BA3, có được do chất lượng tài sản và khả năng sinh lời tốt.

Minh Lâm