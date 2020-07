ACB ưu đãi chủ thẻ tín dụng khi đặt phòng khách sạn

Chủ thẻ ACB Visa Signature và Privilege Visa Signature sẽ được tặng thêm hai đêm khi đặt phòng khách sạn trên toàn quốc, từ nay đến 30/6/2021.

Chương trình nhằm hưởng ứng chiến dịch kích cầu du lịch nội địa. Theo đó, khách hàng đặt phòng từ hai đêm trở lên tại 20 khách sạn, resort cao cấp trên toàn quốc sẽ được tặng thêm hai đêm nghỉ. Trong danh sách cơ sở lưu trú tham gia chương trình này có những điểm đến nổi tiếng như Nam Nghi Resort by Hyatt và Best Western Premier Sonasea Resort (Phú Quốc), Emeralda Resort (Ninh Bình), Ana Mandara Resort và Spa (Huế), Belle Maison (Đà Nẵng, Hội An), Vinpearl Hotel (Cần Thơ, Huế, Hải Phòng), Terracotta và Swissbel Resort (Đà Lạt), Novotel (Nha Trang, Hạ Long)...

Hotline: 1900545486.

Cụ thể, chủ thẻ đặt phòng và thanh toán bằng thẻ ACB Visa Signature hoặc Privilege Visa Signature qua tổng đài riêng phục vụ khách hàng cao cấp của ACB (02838240536) hoặc tại những website đặt phòng khách sạn như Agoda, Traveloka, Booking.com, ivivu.com... tối thiểu 30 ngày trước ngày check-in. Mỗi khách hàng nhận ưu đãi một lần trong mỗi quý trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Bên cạnh đó, chủ thẻ ACB Visa Signature và Privilege Visa Signature còn hưởng thêm các ưu đãi khác khi có nhu cầu du lịch gồm hoàn tiền thêm đến 10% mọi chi tiêu khi thanh toán bằng hai thẻ tín dụng này, giảm thêm 30% đặt phòng tại Agoda.com hoặc qua tổng đài của nhà băng và tặng lượt trải nghiệm tại hơn 1.200 phòng chờ sân bay Dragon Pass cao cấp trên toàn cầu.

