ACB tung gói hỗ trợ 30 triệu đồng cho hộ kinh doanh

ACB triển khai gói ưu đãi tổng trị giá 30 triệu đồng gồm nhiều hợp phần từ tài chính, đào tạo đến kết nối khách hàng, giúp hộ kinh doanh chuẩn hóa vận hành và mở rộng thị trường.

Đại diện ngân hàng cho biết, một trong những hạn chế phổ biến của hộ kinh doanh là quy trình vận hành còn thủ công, thiếu tính đồng bộ. Khi yêu cầu về minh bạch và tuân thủ ngày càng cao, cách làm này bộc lộ nhiều rủi ro.

Theo đó, gói giải pháp tài chính trị giá 10 triệu đồng do ACB phối hợp cùng FinOne triển khai tập trung vào việc số hóa hoạt động. Hộ kinh doanh được miễn phí thiết bị chấp nhận thanh toán như POS, QR và các thiết bị liên quan, cùng với phần mềm bán hàng, chữ ký số và 1.000 hóa đơn điện tử.

Thông qua nền tảng này, người dùng có thể xuất hóa đơn điện tử trực tiếp trên điện thoại, kết nối hệ thống thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính trực tuyến. Các tính năng quản lý bán hàng, bảo hiểm xã hội và chữ ký số được tích hợp trên cùng một hệ thống, giúp hoạt động vận hành trở nên gọn gàng hơn.

Việc chuyển đổi từ phương thức thủ công sang nền tảng số giúp hộ kinh doanh kiểm soát dòng tiền rõ ràng, đồng thời tạo nền tảng để mở rộng quy mô trong giai đoạn tiếp theo.

ACB tặng gói ưu đãi 30 triệu đồng khi mở tài khoản tại ngân hàng. Ảnh: ACB

Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử và mạng xã hội, môi trường cạnh tranh đang dịch chuyển từ sản phẩm sang khả năng tiếp cận khách hàng. Những hộ kinh doanh chậm chuyển đổi có thể bị bỏ lại phía sau.

Theo đó, gói đào tạo trị giá 20 triệu đồng của ACB tập trung vào các kỹ năng bán hàng trên nền tảng số như thương mại điện tử, TikTok Shop, livestream, tiếp thị liên kết và quảng cáo trực tuyến. Chương trình được thiết kế theo hướng thực hành, giúp người tham gia có thể áp dụng ngay vào hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, nội dung đào tạo về thuế chuyên sâu hỗ trợ hộ kinh doanh nắm rõ quy định liên quan đến hóa đơn, chứng từ và nghĩa vụ thuế trong môi trường số. Điều này góp phần đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra đúng quy định.

Sự kết hợp giữa năng lực bán hàng đa kênh và vận hành chuẩn hóa giúp hộ kinh doanh giảm phụ thuộc vào không gian vật lý, mở rộng tệp khách hàng và nâng cao khả năng tăng trưởng.

Không dừng ở vận hành và bán hàng, bài toán dài hạn của hộ kinh doanh là xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Thông qua hệ sinh thái ACB Rewards, các đơn vị có thể quảng bá sản phẩm và tiếp cận hơn 9 triệu khách hàng của ngân hàng.

Nền tảng này đóng vai trò như một kênh kết nối, giúp hộ kinh doanh rút ngắn thời gian tìm kiếm khách hàng. Từ đó, họ có thể chuyển trọng tâm sang phát triển thương hiệu và duy trì tăng trưởng bền vững.

Song song các giải pháp vận hành và thị trường, ACB triển khai gói ưu đãi lãi vay giảm 1% với tổng hạn mức lên đến 5.000 tỷ đồng. Chính sách này giúp hộ kinh doanh chủ động nguồn vốn, bổ sung hàng hóa và đầu tư vào các kênh bán hàng mới.

Ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc ACB, cho biết ngân hàng hướng đến xây dựng nền tảng hỗ trợ dài hạn thay vì chỉ cung cấp sản phẩm đơn lẻ. "Nếu chỉ hỗ trợ tuân thủ, mới giải được một phần bài toán. Phần còn lại là tăng trưởng. Khi có đủ công cụ và nền tảng, hộ kinh doanh có thể bứt phá, mở rộng quy mô và phát triển bền vững", ông nói.

Theo đại diện ACB, việc đồng hành cùng hộ kinh doanh là định hướng xuyên suốt trong nhiều năm qua. Trong bối cảnh kinh tế tư nhân ngày càng được coi là động lực quan trọng, ngân hàng kỳ vọng góp phần thúc đẩy nhóm khách hàng này chuyển đổi từ mô hình nhỏ lẻ sang hoạt động có quy mô và năng lực cạnh tranh cao hơn.

Song Anh