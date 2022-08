ACB thêm kênh giao dịch trực tuyến cho doanh nghiệp

ACB vừa ra mắt One Pro - kênh giao dịch trực tuyến dành cho doanh nghiệp vừa và lớn, tích hợp đầy đủ tính năng chuyển tiền, chi lương..., vào ngày 8/8.

ACB One Pro tích hợp các tính năng nền tảng nhằm phục vụ hoạt động tđặc thù của doanh nghiệp như chuyển tiền trong nước, chi lương bảo mật, chi lô số lượng lớn, mua bán ngoại tệ 24/7, thanh toán quốc tế... Đại diện đơn vị cho biết, các tính năng này đều dựa trên nghiên cứu nhu cầu chuyên sâu khách hàng. ACB kỳ vọng mang đến bộ giải pháp tối ưu, thúc đẩy kinh doanh của công ty, bên cạnh những sản phẩm ra mắt trước đó như One Biz cho doanh nghiệp SME, ACB One cho khách cá nhân.

Độc giả xem thêm chi tiết sản phẩm tại đây hoặc liên hệ 02838247247. Ảnh: ACB

ACB One Pro nâng cấp độ chuyên sâu về phân quyền kiểm soát giao dịch, cho phép phân quyền tài khoản theo nhiều tiêu chí khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp; tùy biến theo số tiền giao dịch, tài khoản hoặc theo mục đích. Ứng dụng cho phép quản lý và dùng nhiều tài khoản của các công ty cùng nhóm chủ sở hữu trên một giao diện. Nhờ vậy sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình tập đoàn, sản xuất và phân phối theo chuỗi, lĩnh vực thương mại điện tử, vận chuyển hàng hóa, xuất nhập khẩu, FDI...

"Số hóa toàn diện trong các sản phẩm, dịch vụ cùng với các gói giải pháp như ACB Không phí hay AFDI, chúng tôi kỳ vọng có thể cùng khách hàng doanh nghiệp phát triển. Bộ giải pháp từ ngân hàng hỗ trợ thực hiện các mục tiêu kinh doanh, giải nhanh bài toán tối ưu hóa chi phí, thời gian và nhân lực trong vận hành doanh nghiệp", đại diện ACB nói.

Minh Huy