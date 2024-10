ACB tăng trưởng cho vay cao nhất trong 10 năm

ACB cho vay 555.000 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 13,8% so với đầu năm, đạt mức tăng ròng cao nhất trong 10 năm qua.

Thông tin nêu tại báo cáo tài chính công bố sáng 24/10. Trong đó, mức tăng trưởng tín dụng cao gấp 1,5 lần so với bình quân ngành. Huy động tính đến ngày 30/9 đạt 512.000 tỷ đồng, tăng 6,1% so với đầu năm. Ngân hàng tiếp tục giữ ưu thế trong mảng bán lẻ và thực hiện chiến lược tăng trưởng cân bằng giữa cá nhân và doanh nghiệp. Ghi nhận lũy kế tín dụng mảng doanh nghiệp trong 9 tháng qua có tốc độ hơn 15%.

Về tiền gửi không kỳ hạn (Current Account Savings Account - CASA), ACB đẩy mạnh các giải pháp thu hút thông qua gia tăng tiện ích cho khách hàng. Tiêu biểu như chiến dịch "Đồng minh thông thái" cung cấp giải pháp, tiện ích quản lý cửa hàng cho các hộ kinh doanh. Đơn vị còn nâng cấp các dịch vụ tài chính cao cấp dành cho nhóm khách hàng ưu tiên. Nhờ đó, huy động không kỳ hạn đạt 114.000 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2023, tiếp tục là một trong những ngân hàng bán lẻ có tỷ lệ CASA cao nhất thị trường ở mức 22,2%.

Bên ngoài trụ sở ngân hàng tại Hà Nội. Ảnh: ACB

Báo cáo tài chính cũng nêu mức lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này trong 9 tháng đầu năm là 15.300 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ, chủ yếu từ tăng trưởng quy mô tín dụng, phí dịch vụ và quản lý chi phí hiệu quả. Giai đoạn 2019-2023, ACB là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng trưởng kép cao nhất ngành (khoảng 28% mỗi năm) và duy trì tăng trưởng cao ngay cả trong bối cảnh nền kinh tế nhiều khó khăn.

Tỷ lệ nợ xấu quý III/2024 của ACB ở mức 1,49%, thuộc nhóm những ngân hàng có nợ xấu thấp nhất thị trường. Chi phí trích lập dự phòng thấp hơn mức trích bình quân trong hai quý đầu năm.

Các quy định về tỷ lệ an toàn thanh khoản theo quy định của Ngân hàng Nhà nước được ACB tuân thủ nghiêm ngặt với tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) là 82,4%, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn chiếm 20,7%. Tỷ lệ an toàn vốn (riêng lẻ) tới cuối quý III ở mức 11,3%, vượt xa so với mức quy định của Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, ACB đã tối ưu chi phí hoạt động ở mức 8.200 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,8% so với cùng kỳ. Tỷ lệ CIR được duy trì ở mức thấp 32,7%. ROE vẫn duy trì ở mức 22,2%, tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu ngành.

Công ty chứng khoán ACB - ACBS cũng tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tốt trong quý III với lợi nhuận trước thuế tăng trưởng hơn 44% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ACBS tăng 67% nhờ tăng trưởng thu nhập từ các hoạt động kinh doanh chính, gồm thu nhập lãi cho vay margin, hoạt động tự doanh và hoạt động môi giới. Công ty đạt thị phần 2,68%, tăng 0,24%.

Bên cạnh các chỉ số tăng trưởng, ACB tiếp tục đạt nhiều thành tựu về ngân hàng số và phát triển bền vững.

Theo định hướng của Chính phủ về tăng trưởng xanh 2021-2030, nhà băng triển khai các hoạt động kinh doanh phù hợp với chương trình hành động phát triển bền vững của ngành ngân hàng. Điều này góp phần không nhỏ vào kết quả kinh doanh tích cực 9 tháng đầu năm.

Các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng số ACB One được đẩy mạnh. Tính đến cuối quý III, doanh số giao dịch và số lượng giao dịch online tăng lần lượt tăng 32% và 57% so với năm 2023. ACB One được khách hàng đánh giá cao với trải nghiệm tiện lợi, chương trình tích điểm giao dịch đổi quà phong phú, phù hợp với nhu cầu đa dạng.

ACB cũng nâng hạn mức gói tín dụng xanh, xã hội từ 2.000 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng với mức lãi suất chỉ từ 6% một năm, ưu đãi lên đến 24 tháng. Tính đến hết tháng 9, đơn vị giải ngân 2.900 tỷ đồng trong gói tín dụng này.

Trước đó, nhà băng đã công bố Khung Tài chính bền vững, tạo nên các tiêu chuẩn cho hoạt động trong lĩnh vực tài chính xanh. Trong sự kiện "Khơi thông vốn, đón cơ hội" kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp mới đây, ông Từ Tiến Phát,Tổng giám đốc ACB, cho biết, ngân hàng hiện dành khoảng 5.000 tỷ đồng tài trợ vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu. Gói tín dụng này có thể tăng lên 10.000 tỷ đồng hoặc 20.000 tỷ đồng nếu doanh nghiệp có nhu cầu về vốn tín dụng xanh để đáp ứng yêu cầu của đối tác nước ngoài.

Hoàng Anh