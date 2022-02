ACB nhận nhiều giải thưởng

Ngân hàng ACB nhận các giải thưởng từ nhiều tổ chức APEA, HR Asia nhờ kết quả kinh doanh tích cực, đóng góp vào sự phát triển xã hội...

Ngày 25/2, đơn vị nhận giải "Inspirational Brand Award" (Thương hiệu truyền cảm hứng) và "Corporate Excellence Award" (Doanh nghiệp xuất sắc) từ tổ chức Asia Pacific Enterprise Awards (APEA); "Best companies to work for in Asia 2021" (Nơi làm việc tốt nhất châu Á) bởi Tạp chí HR Asia. Bên cạnh đó, Chủ tịch Trần Hùng Huy cũng được APEA vinh danh ở hạng mục "Master Entrepreneu Award" (Doanh nhân xuất sắc).

Đại diện ngân hàng tại lễ trao giải của APEA. Ảnh: ACB

Trong đó, "Doanh nghiệp xuất sắc" là giải thưởng thường niên của APEA trao cho các doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh tích cực, chứng minh khả năng huy động nhân tài. Còn "Thương hiệu truyền cảm hứng" là một hạng mục mới của năm nay, vinh danh những doanh nghiệp, tổ chức đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của cộng đồng, trách nhiệm với xã hội.

Các giải thưởng quốc tế này là sự ghi nhận những nỗ lực của ACB năm qua, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến chuyển dưới tác động của Covid-19. Bên cạnh việc duy trì kết quả kinh doanh khả quan, đơn vị liên tục thích ứng với nhiều thay đổi tích cực như ra mắt dịch vụ ngân hàng số ACB One, thực hiện nhiều hoạt động gắn với mục tiêu phát triển bền vững, mang lại giá trị cho cộng đồng qua chuỗi dự án môi trường "Gần lại O".

Đơn vị nhận giải từ HR Asia. Ảnh: ACB

Đại diện ngân hàng cho biết những thành tích kể trên là kết quả của chiến lược xây dựng và phát triển con người nhất quán từ ngày đầu thành lập. Các giá trị cốt lõi làm nền tảng, tinh thần hợp tác cùng sự quan tâm đến việc phát triển nhân tài đã tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao suốt 29 năm qua.

Chủ tịch Trần Hùng Huy chia sẻ: "Một trong các lợi thế cạnh tranh của ACB là tập trung phát triển con người". Đơn vị chú trọng phát triển nhân sự vì đây là một trong những yếu tố tiên quyết để cung cấp các sản phẩm đáp ứng nhu cầu, mang đến các trải nghiệm khiến khách hàng hài lòng.

Đây cũng là lý do năm nay, đơn vị lần thứ 3 liên tiếp ACB nhận giải thưởng "Best companies to work for in Asia" do tạp chí HR Asia bình chọn.

Minh Huy