ACB nhận giải Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022

Ngân hàng ACB lần thứ 4 nhận giải Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022 do tạp chí HR Asia bình chọn nhờ nỗ lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Giải thưởng nhằm vinh danh các doanh nghiệp đã gắn kết nhân viên, đội ngũ, ban lãnh đạo tại nơi làm việc, có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi để gia tăng sự gắn kết của nhân viên. Khảo sát với quy mô 46.270 nhân viên đến từ 622 doanh nghiệp tại Việt Nam bằng mô hình đánh giá mức độ gắn kết tổng thể (Total Engagement Assessment Model TEAM) tập trung vào: Core - Giá trị cốt lõi, Self - Giá trị cá nhân, Group - Giá trị tập thể. Qua đó HR Asia đánh giá tổng thể về mức độ gắn bó cá nhân của nhân viên với tổ chức, thấy được cách từng đội nhóm hay phòng ban phối hợp với nhau để cùng đạt mục tiêu chung.

Đại diện ngân hàng nhận giải thưởng. Ảnh: ACB

Theo đại diện ACB, bên cạnh chế độ lương, thưởng, phúc lợi đầy đủ, mỗi cá nhân khi lựa chọn gắn kết với doanh nghiệp là do sự tương đồng về tầm nhìn và tham vọng phát triển. Đó là lý do tại sao các chương trình như "Đối tác sự nghiệp" - thu hút các nhân tài bên ngoài và "The Next Leader"- tuyển chọn nội bộ cho các vị trí chủ chốt đều cùng một phương châm: gắn sự thăng tiến sự nghiệp cá nhân với sự phát triển chung của ngân hàng.

Để thu hút và khai thác tiềm năng nhân tài, ACB tạo ra những chuẩn mực mới về môi trường làm việc, văn hóa trao cho nhân viên quyền tự chủ công việc, cân bằng cuộc sống, cơ hội học hỏi để trau dồi kinh nghiệm và thăng tiến. Bên cạnh những khoá đào tạo nghiệp vụ và tư duy làm việc, ngân hàng cũng triển khai các khóa học online, workshop cung cấp kiến thức về chế độ dinh dưỡng và tập luyện cá nhân, lối sống lành mạnh...

Các thành viên ngân hàng đến dự lễ trao giải. Ảnh: ACB

Kết quả từ cuộc khảo sát năm nay của HR Asia cũng cho thấy chính sách khuyến khích và thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên thông qua việc trau dồi, học thêm các kỹ năng, chứng chỉ chuyên môn bổ trợ cho công việc đang là chính sách được người lao động quan tâm nhất.

Năm 2022, ACB tiếp tục đầu tư nâng cao trải nghiệm của nhân sự theo hướng số hoá nhằm tối ưu hiệu quả làm việc, phát huy khả năng nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng lớn mạnh. Đơn cử, ứng dụng ACB Talent Ecosystem (Platform ATE) vừa ra mắt tạo nền tảng tương tác game hoá và ghi nhận số điểm tích lũy giúp gia tăng chất lượng các hoạt động thi đua.

Nhà băng nỗ lực vì các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có phát triển con người. Tôn trọng quyền cá nhân, tính bình đẳng, tạo lập môi trường làm việc lành mạnh, chăm sóc sức khoẻ tinh thần và thể chất đều nằm trong kế hoạch quản trị nhân lực của đơn vị từ nhiều năm nay.

Minh Huy