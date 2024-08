ACB nhận ba giải thưởng quốc tế

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) được tổ chức thẻ quốc tế JCB trao ba giải thưởng về về phát hành thẻ, ngày 1/8.

Cụ thể, ba giải thưởng ACB đạt được là: ngân hàng dẫn đầu về tổng doanh số giao dịch thẻ 2023 (leading licensee in spending volume 2023); ngân hàng dẫn đầu về thẻ tích lũy 2023 (leading licensee in card balance 2023); ngân hàng dẫn đầu về phát hành thẻ mới 2023 (leading licensee in card acquisition 2023).

Đại diện ACB nhận giải thưởng ngày 1/8. Ảnh: ACB

Đại diện nhà băng cho biết giải thưởng là minh chứng cho niềm tin của đông đảo khách hàng khi lựa chọn sử dụng sản phẩm thẻ JCB của ACB. Ngân hàng tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm gia tăng lợi ích cho khách hàng.

Bên cạnh các tiện ích truyền thống của thẻ tín dụng, ACB cũng chú trọng trải nghiệm mang tính thấu hiểu khách hàng. Nhà băng cung cấp nhiều dịch vụ như góp 0% lãi phí thấp, miễn phí rút tiền mặt, tặng voucher ẩm thực...

Theo đại diện ngân hàng, tính năng chuyển đổi trả góp 0% lãi suất và 0% phí qua ứng dụng ACB One là một trong những tiện ích được ưa chuộng. Cụ thể, với mỗi giao dịch từ ba triệu đồng, chủ thẻ có thể tự do chuyển đổi sang hình thức trả góp hoàn toàn miễn phí cho kỳ hạn ba tháng, không phụ thuộc vào chính sách của điểm bán hàng. Điều này giúp phân chia các khoản thanh toán lớn thành những khoản nhỏ hơn và tiện lợi, không phát sinh chi phí.

Thẻ tín dụng của ngân hàng ACB. Ảnh: ACB

ACB ứng dụng số hóa tại mọi điểm chạm cho khách sử dụng thẻ tín dụng. Quy trình tự động hóa giúp rút ngắn thời gian phê duyệt. Bảo mật là yếu tố được ACB ưu tiên trong quá trình phát triển sản phẩm.

Đối với hoạt động thanh toán thẻ, ngân hàng áp dụng nhiều tiêu chuẩn như: chuẩn bảo mật dữ liệu PCI DSS; công nghệ 3D Secure cùng tính năng chủ động quản lý và điều chỉnh hạn mức giao dịch giúp ngăn chặn các giao dịch trái phép.

Thái Anh