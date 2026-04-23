ACB lãi 5.400 tỷ đồng trong quý I/2026

ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 5.400 tỷ đồng trong quý I/2026, tăng 17% so với cùng kỳ, đồng thời duy trì chất lượng tài sản và các chỉ số an toàn ở mức tốt.

Thông tin nêu tại báo cáo tài chính do nhà băng vừa công bố. Sau ba tháng đầu kinh doanh, đơn vị thu về hơn 8.900 tỷ đồng, tăng 13%, trong đó, thu nhập lãi tăng 10%, còn thu nhập ngoài lãi tăng 23%, cho thấy cơ cấu nguồn thu được mở rộng.

Các khoản thu từ dịch vụ tiếp tục đóng góp tích cực. Thu nhập từ phí dịch vụ tăng 14%, trong đó phí hoa hồng bảo hiểm tăng 7%; các nguồn thu phí cốt lõi tiếp tục bứt phá với phí dịch vụ tài khoản tăng gấp ba lần. Phí thanh toán quốc tế tăng 22% và phí bảo lãnh tăng 32%, cho thấy hiệu quả chiến lược phát triển thu nhập ngoài lãi.

Logo ngân hàng. Ảnh: ACB

Hiệu quả hoạt động tiếp tục cải thiện khi tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) kiểm soát ở mức 32%, thấp hơn năm 2025, cho thấy kỷ luật tài chính và nỗ lực tối ưu vận hành trên toàn hệ thống. Quy mô tài sản của ACB tiếp tục mở rộng sau khi vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Tỷ trọng tài sản sinh lời duy trì ở mức cao, góp phần nâng hiệu quả sử dụng vốn và hỗ trợ khả năng sinh lời.

Song song, các công ty thành viên cũng đóng góp rõ nét hơn vào kết quả chung. Ba tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của các công ty con tăng 2,6 lần so với cùng kỳ, nâng tỷ lệ đóng góp vào lợi nhuận hợp nhất lên 8%. Nổi bật là ACBS đạt lợi nhuận trước thuế 306 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ, trong khi các công ty thành viên khác như ACBC, ACBA và ACBL cũng ghi nhận tăng trưởng.

Theo đại diện ngân hàng, trong bối cảnh kinh tế đầu năm 2026 còn nhiều yếu tố bất định, đơn vị vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định và tiếp tục củng cố nền tảng tài chính. Lợi nhuận trước thuế quý I đạt 5.400 tỷ đồng, tăng 55% so với quý trước và 17% so với cùng kỳ. Mức tăng này đến từ sự phục hồi sau giai đoạn tăng trích lập dự phòng trước đó, đồng thời thể hiện hiệu quả trong điều hành hoạt động.

Nhân viên nhà băng tư vấn các dịch vụ cho khách hàng. Ảnh: ACB

Hoạt động tín dụng tiếp tục tăng trưởng. Dư nợ đạt 711.000 tỷ đồng, tăng 3,2% so với đầu năm. Động lực chính đến từ khách hàng doanh nghiệp, với mức tăng 6%, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như thương mại, chế biến, chế tạo, phù hợp với định hướng tín dụng phục vụ sản xuất - kinh doanh và chủ trương điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Đáng chú ý, cho vay doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI tiếp tục tăng trưởng lần lượt 15% và 43% so với đầu năm. Tín dụng khách hàng cá nhân cũng duy trì đà tăng.

Cùng với mở rộng quy mô, ACB tiếp tục kiểm soát chất lượng tài sản. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,97%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 114%, cho thấy chiến lược tăng trưởng thận trọng, chủ động và hiệu quả.

Song song đó, nhà băng tiếp tục duy trì kỷ luật chặt chẽ trong quản trị thanh khoản và an toàn vốn, tạo dư địa vững chắc cho tăng trưởng trong trung, dài hạn. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức 24,9%, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) được kiểm soát ở mức 81%, thấp hơn mức trần 85%, góp phần đảm bảo thanh khoản lành mạnh và tăng khả năng chủ động trong điều hành tín dụng. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất theo Thông tư 14 đạt 12,6%, cải thiện so với cuối năm 2025.

Ngoài các sản phẩm ngân hàng truyền thống, ACB cùng công ty thành viên như ACBS và ACBC không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện. Các giải pháp gồm chứng chỉ tiền gửi, chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, giải pháp quản lý dòng tiền, được thiết kế linh hoạt theo mục tiêu tài chính và khẩu vị rủi ro của từng nhóm khách hàng.

Đến hết quý I/2026, ACB phát hành gần 10.000 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi cho khách hàng cá nhân. Trên cơ sở đó, ngân hàng tiếp tục mở rộng giải pháp này sang phân khúc khách hàng doanh nghiệp, từng bước hiện thực hóa chiến lược C1425.

Với định hướng đồng hành cùng hộ kinh doanh, ACB ký hợp tác với Cục Thuế TP HCM và phối hợp 29 chi cục thuế cơ sở, triển khai các giải pháp hỗ trợ thiết thực như miễn phí phần mềm bán hàng, ưu đãi hóa đơn điện tử, chữ ký số, dịch vụ chuyển tiền. Đồng thời, việc hoàn thiện hệ sinh thái "Đồng minh thông thái" đang góp phần giúp hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả vận hành, thích ứng với môi trường pháp lý mới.

Đặc biệt, ACB triển khai gói ưu đãi trị giá 30 triệu đồng dành cho hộ kinh doanh, đáp ứng yêu cầu pháp lý mới và mở rộng kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi. Gói hỗ trợ bao gồm giải pháp tài chính trị giá 10 triệu đồng (miễn phí thiết bị chấp nhận thanh toán, phần mềm bán hàng, chữ ký số và hóa đơn điện tử). Bên cạnh đó còn có gói đào tạo năng lực phát triển thị trường và chuyển đổi số trị giá 20 triệu đồng, cùng với gói ưu đãi lãi vay giảm 1% - hạn mức 5.000 tỷ. Gói đồng hành cùng ACB phát triển thương hiệu cho phép kết nối và tiếp cận hơn 9 triệu khách hàng trên hệ sinh thái ACB Rewards, tạo nền tảng để từng bước chuẩn hóa, mở rộng thị trường.

Hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính hiệu quả vào năm 2030, nhà băng triển khai chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2026-2030 như trụ cột trong định hướng dài hạn. Ngân hàng tích hợp phát triển bền vững trực tiếp vào chiến lược kinh doanh, quản trị rủi ro và vận hành cốt lõi theo các chuẩn mực ESG quốc tế. Đơn vị tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị, phát huy vai trò của ủy ban phát triển bền vững, đồng thời triển khai các chương trình trách nhiệm xã hội tập trung vào sức khỏe, giáo dục và môi trường.

Bên cạnh đó, ACB duy trì cam kết về minh bạch và chuẩn hóa công bố thông tin, với năm thứ tư liên tiếp phát hành báo cáo phát triển bền vững độc lập, qua đó củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn và tạo giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng. Ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc ACB cho biết, trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều thách thức, kết quả đạt được cho thấy khả năng thích ứng và sức bền trong mô hình hoạt động của ACB.

"Chúng tôi kiên định với định hướng tăng trưởng thận trọng, củng cố chất lượng tài sản và hiệu quả vận hành, xem đây là nền tảng để sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi chu kỳ thị trường thuận lợi hơn", CEO nói.

(Nguồn: ACB)