ACB Homes phân phối dự án Vinhomes Green Paradise

ACB Homes hợp tác phân phối dự án Vinhomes Green Paradise quy mô 2.870 ha - siêu đô thị lấn biển theo mô hình ESG tại Cần Giờ.

Việc hợp tác nhằm mang tới cho nhà đầu tư giải pháp sống và đầu tư đồng bộ tại một khu đô thị nghỉ dưỡng, sinh thái, thông minh, với tiêu chí "all-in-one". Theo đại diện ACB Homes, Vinhomes Green Paradise không chỉ mang lại trải nghiệm sống đẳng cấp cho cư dân mà còn tạo ra giá trị đầu tư dài hạn.

Việc ACB Homes đảm nhận vai trò phân phối chiến lược tạo tiền đề cho nhà đầu tư tiếp cận thông tin chính thức về bảng giá, chính sách ưu đãi, pháp lý và tiến độ dự án. Điều này cũng nằm trong chiến lược mở rộng mảng hoạt động tại phân khúc bất động sản cao cấp, nghỉ dưỡng ven biển của doanh nghiệp.

Phối cảnh dự án Vinhomes Green Paradise. Ảnh: ACB Homes

Vinhomes Green Paradise sở hữu ba mặt giáp biển và kề cận khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. Với tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 10 tỷ USD, dự án hướng đến hình ảnh đô thị sinh thái hài hòa giữa tiện ích sống hiện đại và sự bảo tồn thiên nhiên nguyên sơ.

"Trong bối cảnh quỹ đất ven biển tại khu vực TP HCM và các tỉnh lân cận ngày càng khan hiếm, sự xuất hiện của một dự án được phát triển theo mô hình an cư, cu lịch, đầu tư cùng tiêu chí ESG là bước ngoặt đột phá", đại diện ACB Homes nhận định. Bên cạnh đó, việc được phát triển bởi Tập đoàn Vingroup - thương hiệu bất động sản sở hữu nhiều dự án nổi bật cũng giúp Vinhomes Cần Giờ tạo sức hút riêng.

Các tiêu chuẩn ESG tại dự án được cụ thể hóa qua việc áp dụng những công nghệ xây dựng xanh và thân thiện với môi trường, thiết lập hệ thống quản lý tài nguyên bền vững, cùng với việc phát triển đồng bộ các tiện ích cộng đồng. Đây là yếu tố giúp Vinhomes Cần Giờ vừa mang lại giá trị đầu tư sinh lời, vừa đảm bảo trải nghiệm sống chất lượng cao, là điểm cộng cho những nhà đầu tư tìm kiếm sự cân bằng giữa lợi nhuận và trách nhiệm xã hội.

Mô hình này còn được củng cố bởi hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ. Các tuyến đường ven biển mở rộng, đặc biệt là Cầu Cần Giờ dự kiến kết nối trực tiếp khu đô thị này với trung tâm TP HCM, cùng với kế hoạch phát triển các tuyến đường sắt tốc độ cao trong tương lai. Công nghệ lấn biển và xử lý nền móng hiện đại, đảm bảo tính an toàn, bền vững, đồng thời tạo điều kiện xây dựng các phân khu hiện đại mà vẫn giữ được sự hòa hợp với cảnh quan tự nhiên.

Tiến độ dự án Vinhomes Green Paradise. Ảnh: ACB Homes

Theo chủ đầu tư, Vinhomes Cần Giờ không đơn thuần là nơi an cư, nghỉ dưỡng mà còn giữ vai trò chiến lược trong việc kết nối kinh tế, du lịch, đô thị của khu vực phía Nam. Dự án kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm dịch vụ biển, đô thị, logistics hàng đầu, nâng tầm giá trị bất động sản toàn bộ khu vực, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương bền vững.

Dự án được quy hoạch thành nhiều phân khu chức năng gồm khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển, khu biệt thự hạng sang, shophouse và các tiện ích dịch vụ "all-in-one" đồng bộ. Mỗi phân khu đều được chăm chút trong thiết kế để hài hòa với thiên nhiên và tổng thể đô thị. Các tiện ích như bến du thuyền, hồ bơi lớn, trung tâm thương mại cao cấp, cùng khu phức hợp thể thao và giải trí đều được tích hợp.

Các nhà đầu tư tại sa bàn dự án. Ảnh: ACB Homes

Theo khảo sát thị trường của ACB Homes, giá bán biệt thự biển tại Vinhomes Cần Giờ được định vị trong khoảng 50-120 triệu đồng mỗi m2 tùy vị trí và phân khu, trong khi căn hộ nghỉ dưỡng có mức giá tham khảo 45-70 triệu đồng mỗi m2. Nhiều ngân hàng tham gia hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi và thời hạn linh hoạt, giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa dòng vốn, tăng cường khả năng sinh lời dài hạn từ tài sản bất động sản.

Anh Vũ